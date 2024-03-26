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Фарерские острова - Армения 10 Октября прямая трансляция

Стадион: Тёрсвёдлур (Торсхавн, Фарерские острова), вместимость: 6040
10 Октября 2024 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига С. Группа 4. 3-й тур
Фарерские острова
Армения

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фарерские острова - Армения, которое состоится 10 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига С. Группа 4. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрсвёдлур (Торсхавн, Фарерские острова). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фарерские острова
Армения
Главные тренеры
Швеция Хакан Эриксон
Украина Александр Васильевич Петраков
История личных встреч
10.09.2024 Лига наций УЕФА Лига С. Группа 4. 2-й тур 1 : 0Фарерские острова
07.09.2024 Лига наций УЕФА Лига С. Группа 4. 1-й тур Фарерские острова1 : 1
11.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи 1 : 0Фарерские острова
08.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи 4 : 1Фарерские острова
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи 2 : 0Фарерские острова
10.09.2024 Лига наций УЕФА Лига С. Группа 4. 2-й тур 2 : 0Армения
07.09.2024 Лига наций УЕФА Лига С. Группа 4. 1-й тур Армения4 : 1
07.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи Армения2 : 1
04.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи 2 : 1Армения
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи 2 : 1Армения
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия26
2
1/4 финала
Хорватия23
3
Стыковая зона
Польша23
4
Зона вылета
Шотландия20
Лига А. Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Италия26
2
1/4 финала
Франция23
3
Стыковая зона
Бельгия23
4
Зона вылета
Израиль20
Лига А. Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Германия24
2
1/4 финала
Нидерланды24
3
Стыковая зона
Босния и Герцеговина21
4
Зона вылета
Венгрия21
Лига А. Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Дания26
2
1/4 финала
Испания24
3
Стыковая зона
Сербия21
4
Зона вылета
Швейцария20
Лига В. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Грузия26
2 Албания23
3 Чехия23
4
Зона вылета
Украина20
Лига В. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Греция26
2 Англия26
3 Ирландия20
4
Зона вылета
Финляндия20
Лига В. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Словения24
2 Норвегия24
3 Австрия21
4
Зона вылета
Казахстан21
Лига В. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Турция24
2 Уэльс24
3 Исландия23
4
Зона вылета
Черногория20
Лига С. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швеция26
2 Словакия26
3 Азербайджан20
4
Зона вылета
Эстония20
Лига С. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Румыния26
2 Косово23
3 Кипр23
4
Зона вылета
Литва20
Лига С. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Беларусь24
2 Болгария24
3 Северная Ирландия23
4
Зона вылета
Люксембург20
Лига С. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Северная Македония24
2 Армения23
3 Латвия23
4
Зона вылета
Фарерские острова21
Лига D. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Сан-Марино13
2 Лихтенштейн21
3 Гибралтар11
Лига D. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия13
2 Мальта23
3 Андорра10

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