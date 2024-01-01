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Эквадор - Парагвай 11 Октября прямая трансляция

11 Октября 2024 года в 00:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 9-й тур
Эквадор
Парагвай

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эквадор - Парагвай, которое состоится 11 Октября 2024 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эквадор
Парагвай
Главные тренеры
Аргентина Себастьян Беккасесе
Аргентина Гильермо Баррос Скелотто
Аргентина Густаво Альфаро
История личных встреч
25.03.2022 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 17-й тур Парагвай3 : 1Эквадор
03.09.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 9-й тур Эквадор2 : 0Парагвай
24.03.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 13-й тур Парагвай2 : 1Эквадор
25.03.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 5-й тур Эквадор2 : 2Парагвай
27.03.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 12-й тур Эквадор4 : 1Парагвай
12.11.2011 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 3-й тур Парагвай2 : 1Эквадор
04.07.2011 Кубок Америки Группа B. 1-й тур Парагвай0 : 0Эквадор
02.04.2009 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 12-й тур Эквадор1 : 1Парагвай
18.11.2007 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 3-й тур Парагвай5 : 1Эквадор
11.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 8-й тур Эквадор1 : 0
07.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 7-й тур 1 : 0Эквадор
05.07.2024 Кубок Америки — 2024 1/4 финала 1 : 1 4 : 2Эквадор
01.07.2024 Кубок Америки — 2024 Группа B. 3-й тур 0 : 0Эквадор
27.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа B. 2-й тур Эквадор3 : 1
11.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 8-й тур Парагвай1 : 0
07.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 7-й тур 0 : 0Парагвай
03.07.2024 Кубок Америки — 2024 Группа D. 3-й тур 2 : 1Парагвай
29.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа D. 2-й тур Парагвай1 : 4
25.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа D. 1-й тур 2 : 1Парагвай
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Аргентина818
2 Колумбия816
3 Уругвай815
4 Эквадор811
5 Бразилия810
6 Венесуэла810
7 Парагвай89
8 Боливия89
9 Чили85
10 Перу83

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