Эквадор - Парагвай 11 Октября прямая трансляция
11 Октября 2024 года в 00:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эквадор - Парагвай, которое состоится 11 Октября 2024 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эквадор
Парагвай
Главные тренеры
|Себастьян Беккасесе
|Гильермо Баррос Скелотто
|Густаво Альфаро
История личных встреч
|25.03.2022
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 17-й тур
|3 : 1
|03.09.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 9-й тур
|2 : 0
|24.03.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 13-й тур
|2 : 1
|25.03.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 5-й тур
|2 : 2
|27.03.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 12-й тур
|4 : 1
|12.11.2011
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 3-й тур
|2 : 1
|04.07.2011
|Кубок Америки
|Группа B. 1-й тур
|0 : 0
|02.04.2009
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 12-й тур
|1 : 1
|18.11.2007
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 3-й тур
|5 : 1
|11.09.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 8-й тур
|1 : 0
|07.09.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 7-й тур
|1 : 0
|05.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|1/4 финала
|1 : 1 4 : 2
|01.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа B. 3-й тур
|0 : 0
|27.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа B. 2-й тур
|3 : 1
|11.09.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 8-й тур
|1 : 0
|07.09.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 7-й тур
|0 : 0
|03.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа D. 3-й тур
|2 : 1
|29.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа D. 2-й тур
|1 : 4
|25.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа D. 1-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аргентина
|8
|18
|2
|Колумбия
|8
|16
|3
|Уругвай
|8
|15
|4
|Эквадор
|8
|11
|5
|Бразилия
|8
|10
|6
|Венесуэла
|8
|10
|7
|Парагвай
|8
|9
|8
|Боливия
|8
|9
|9
|Чили
|8
|5
|10
|Перу
|8
|3