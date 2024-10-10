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ОАЭ - КНДР 10 Октября прямая трансляция

10 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Азия, Группа 1. 3-й тур
ОАЭ
КНДР

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ОАЭ - КНДР, которое состоится 10 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Азия, Группа 1. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ОАЭ
КНДР
Главные тренеры
Португалия Паулу Бенту
КНДР Син Ён-Нам
История личных встреч
24.08.2016 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 2 КНДР2 : 0ОАЭ
11.01.2011 Кубок Азии Группа D. 1-й тур КНДР0 : 0ОАЭ
28.03.2009 ЧМ-2010 - Азия Группа 2. 6-й тур КНДР2 : 0ОАЭ
06.09.2008 ЧМ-2010 - Азия Группа 2. 1-й тур ОАЭ1 : 2КНДР
10.09.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 1. 2-й тур ОАЭ0 : 1
05.09.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 1. 1-й тур 1 : 3ОАЭ
11.06.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа H. 6-й тур ОАЭ1 : 1
06.06.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа H. 5-й тур 0 : 4ОАЭ
26.03.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа H. 4-й тур 0 : 3ОАЭ
10.09.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 1. 2-й тур КНДР2 : 2
05.09.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 1. 1-й тур 1 : 0КНДР
29.08.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи 2 : 1КНДР
27.08.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи 0 : 0КНДР
11.06.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа B. 6-й тур КНДР4 : 1
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1 Узбекистан26
2 Иран26
3
Плей-офф
ОАЭ23
4
Плей-офф
КНДР21
5 Катар21
6 Киргизия20
Группа 2
КомандаИО
1 Иордания24
2 Южная Корея24
3
Плей-офф
Ирак24
4
Плей-офф
Кувейт22
5 Палестина21
6 Оман20
Группа 3
КомандаИО
1 Япония26
2 Саудовская Аравия24
3
Плей-офф
Бахрейн23
4
Плей-офф
Индонезия22
5 Австралия21
6 Китай20

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