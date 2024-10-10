ОАЭ - КНДР 10 Октября прямая трансляция
10 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Азия, Группа 1. 3-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ОАЭ - КНДР, которое состоится 10 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Азия, Группа 1. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ОАЭ
КНДР
Главные тренеры
|Паулу Бенту
|Син Ён-Нам
История личных встреч
|24.08.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 2
|2 : 0
|11.01.2011
|Кубок Азии
|Группа D. 1-й тур
|0 : 0
|28.03.2009
|ЧМ-2010 - Азия
|Группа 2. 6-й тур
|2 : 0
|06.09.2008
|ЧМ-2010 - Азия
|Группа 2. 1-й тур
|1 : 2
|10.09.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 1. 2-й тур
|0 : 1
|05.09.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 1. 1-й тур
|1 : 3
|11.06.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа H. 6-й тур
|1 : 1
|06.06.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа H. 5-й тур
|0 : 4
|26.03.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа H. 4-й тур
|0 : 3
|10.09.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 1. 2-й тур
|2 : 2
|05.09.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 1. 1-й тур
|1 : 0
|29.08.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|27.08.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|11.06.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа B. 6-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Узбекистан
|2
|6
|2
|Иран
|2
|6
| 3
Плей-офф
|ОАЭ
|2
|3
| 4
Плей-офф
|КНДР
|2
|1
|5
|Катар
|2
|1
|6
|Киргизия
|2
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Иордания
|2
|4
|2
|Южная Корея
|2
|4
| 3
Плей-офф
|Ирак
|2
|4
| 4
Плей-офф
|Кувейт
|2
|2
|5
|Палестина
|2
|1
|6
|Оман
|2
|0
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Япония
|2
|6
|2
|Саудовская Аравия
|2
|4
| 3
Плей-офф
|Бахрейн
|2
|3
| 4
Плей-офф
|Индонезия
|2
|2
|5
|Австралия
|2
|1
|6
|Китай
|2
|0