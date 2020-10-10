Ирак - Палестина 10 Октября прямая трансляция
10 Октября 2024 года в 21:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Азия, Группа 2. 3-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ирак - Палестина, которое состоится 10 Октября 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Азия, Группа 2. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ирак
Палестина
Главные тренеры
|Хесус Касас
|Макрам Дадоуб
История личных встреч
|28.12.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 3
|1 : 0
|04.08.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 3
|0 : 3
|08.05.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 3
|0 : 0
|20.01.2015
|Кубок Азии
|Группа D. 3-й тур
|2 : 0
|10.09.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 2. 2-й тур
|0 : 0
|05.09.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 2. 1-й тур
|1 : 0
|11.06.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа F. 6-й тур
|3 : 1
|06.06.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа F. 5-й тур
|0 : 2
|26.03.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа F. 4-й тур
|0 : 5
|10.09.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 2. 2-й тур
|1 : 3
|05.09.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 2. 1-й тур
|0 : 0
|11.06.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа I. 6-й тур
|5 : 0
|06.06.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа I. 5-й тур
|0 : 0
|26.03.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа I. 4-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Узбекистан
|2
|6
|2
|Иран
|2
|6
| 3
Плей-офф
|ОАЭ
|2
|3
| 4
Плей-офф
|КНДР
|2
|1
|5
|Катар
|2
|1
|6
|Киргизия
|2
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Иордания
|2
|4
|2
|Южная Корея
|2
|4
| 3
Плей-офф
|Ирак
|2
|4
| 4
Плей-офф
|Кувейт
|2
|2
|5
|Палестина
|2
|1
|6
|Оман
|2
|0
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Япония
|2
|6
|2
|Саудовская Аравия
|2
|4
| 3
Плей-офф
|Бахрейн
|2
|3
| 4
Плей-офф
|Индонезия
|2
|2
|5
|Австралия
|2
|1
|6
|Китай
|2
|0