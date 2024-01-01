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Чили - Бразилия 11 Октября прямая трансляция

11 Октября 2024 года в 03:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 9-й тур
Чили
Бразилия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чили - Бразилия, которое состоится 11 Октября 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чили
Бразилия
Главные тренеры
Аргентина Рикардо Гарека
Бразилия Доривал Жуниор
История личных встреч
25.03.2022 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 17-й тур Бразилия4 : 0Чили
03.09.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 9-й тур Чили0 : 1Бразилия
03.07.2021 Кубок Америки 1/4 финала Бразилия1 : 0Чили
11.10.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 18-й тур Бразилия3 : 0Чили
09.10.2015 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 1-й тур Чили2 : 0Бразилия
29.03.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Бразилия1 : 0Чили
28.06.2014 ЧМ-2014 - финальный раунд 1/8 финала Бразилия1 : 1 3 : 2Чили
20.11.2013 Товарищеские матчи (сборные) Ноябрь 2013 Бразилия2 : 1Чили
25.04.2013 Товарищеские матчи (сборные) Апрель 2013 Бразилия2 : 2Чили
28.06.2010 ЧМ-2010 - финальный раунд 1/8 финала Бразилия3 : 0Чили
11.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 8-й тур Чили1 : 2
06.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 7-й тур 3 : 0Чили
30.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа A. 3-й тур 0 : 0Чили
26.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа A. 2-й тур Чили0 : 1
22.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа A. 1-й тур 0 : 0Чили
11.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 8-й тур 1 : 0Бразилия
07.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 7-й тур Бразилия1 : 0
07.07.2024 Кубок Америки — 2024 1/4 финала 0 : 0 4 : 2Бразилия
03.07.2024 Кубок Америки — 2024 Группа D. 3-й тур Бразилия1 : 1
29.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа D. 2-й тур 1 : 4Бразилия
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Аргентина818
2 Колумбия816
3 Уругвай815
4 Эквадор811
5 Бразилия810
6 Венесуэла810
7 Парагвай89
8 Боливия89
9 Чили85
10 Перу83

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