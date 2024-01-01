Чили - Бразилия 11 Октября прямая трансляция
11 Октября 2024 года в 03:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чили - Бразилия, которое состоится 11 Октября 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чили
Бразилия
Главные тренеры
|Рикардо Гарека
|Доривал Жуниор
История личных встреч
|25.03.2022
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 17-й тур
|4 : 0
|03.09.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 9-й тур
|0 : 1
|03.07.2021
|Кубок Америки
|1/4 финала
|1 : 0
|11.10.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 18-й тур
|3 : 0
|09.10.2015
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 1-й тур
|2 : 0
|29.03.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|28.06.2014
|ЧМ-2014 - финальный раунд
|1/8 финала
|1 : 1 3 : 2
|20.11.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2013
|2 : 1
|25.04.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Апрель 2013
|2 : 2
|28.06.2010
|ЧМ-2010 - финальный раунд
|1/8 финала
|3 : 0
|11.09.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 8-й тур
|1 : 2
|06.09.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 7-й тур
|3 : 0
|30.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа A. 3-й тур
|0 : 0
|26.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа A. 2-й тур
|0 : 1
|22.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа A. 1-й тур
|0 : 0
|11.09.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 8-й тур
|1 : 0
|07.09.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 7-й тур
|1 : 0
|07.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|1/4 финала
|0 : 0 4 : 2
|03.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа D. 3-й тур
|1 : 1
|29.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа D. 2-й тур
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аргентина
|8
|18
|2
|Колумбия
|8
|16
|3
|Уругвай
|8
|15
|4
|Эквадор
|8
|11
|5
|Бразилия
|8
|10
|6
|Венесуэла
|8
|10
|7
|Парагвай
|8
|9
|8
|Боливия
|8
|9
|9
|Чили
|8
|5
|10
|Перу
|8
|3