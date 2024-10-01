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Украина - Чехия 14 Октября прямая трансляция

Стадион: Тарчиньски Арена (Вроцлав, Польша), вместимость: 42771
14 Октября 2024 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 1. 4-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания);
Украина
Чехия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Украина - Чехия, которое состоится 14 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 1. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Тарчиньски Арена (Вроцлав, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Украина
Чехия
12УкраинаврАнатолий Трубин
2УкраиназщЕфим Конопля
13УкраиназщИлья Забарный
4УкраиназщМаксим Таловеров
22УкраиназщНиколай Матвиенко
6УкраинапзИван Калюжный
19УкраинапзАлексей Гуцуляк
10УкраинапзНиколай Шапаренко
8УкраинапзГеоргий Судаков
7УкраинапзМихаил Мудрик
11УкраинанпАртём Довбик
1ЧехияврМатей Коварж
5ЧехиязщВладимир Цоуфал
8ЧехиязщЯн Боржил
6ЧехиязщМартин Витик
3ЧехиязщТомаш Голеш
14ЧехияпзЛукаш Провод
15ЧехияпзПавел Шульц
22ЧехияпзТомаш Соучек
12ЧехияпзЛукаш Черв
17ЧехиянпВацлав Черны
19ЧехиянпТомаш Хоры
Главные тренеры
УкраинаСергей Станиславович Ребров
ЧехияИван Гашек
История личных встреч
10.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 1. 2-й турЧехия3 : 2Украина
08.09.2021Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Чехия1 : 1Украина
16.10.2018Лига наций УЕФАЛига B. Группа 1. 4-й турУкраина1 : 0Чехия
06.09.2018Лига наций УЕФАЛига B. Группа 1. 1-й турЧехия1 : 2Украина
15.08.2012Товарищеские матчи (сборные)Август 2012Украина0 : 0Чехия
06.09.2011Товарищеские матчи (сборные)Сентябрь 2011Чехия4 : 0Украина
11.10.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 1. 3-й турУкраина1 : 0
10.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 1. 2-й турЧехия3 : 2Украина
07.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 1. 1-й турУкраина1 : 2
26.06.2024ЧЕ-2024 - финальный раундГруппа E. 3-й турУкраина0 : 0
21.06.2024ЧЕ-2024 — финальный раундГруппа E. 2-й тур1 : 2Украина
11.10.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 1. 3-й турЧехия2 : 0
10.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 1. 2-й турЧехия3 : 2Украина
07.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 1. 1-й тур4 : 1Чехия
26.06.2024ЧЕ-2024 — финальный раундГруппа F. 3-й турЧехия1 : 2
22.06.2024ЧЕ-2024 — финальный раундГруппа F. 2-й тур1 : 1Чехия
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия39
2
1/4 финала
Хорватия36
3
Стыковая зона
Польша33
4
Зона вылета
Шотландия30
Лига А. Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Италия37
2
1/4 финала
Франция36
3
Стыковая зона
Бельгия34
4
Зона вылета
Израиль30
Лига А. Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Германия37
2
1/4 финала
Нидерланды35
3
Стыковая зона
Венгрия32
4
Зона вылета
Босния и Герцеговина31
Лига А. Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания37
2
1/4 финала
Дания36
3
Стыковая зона
Сербия34
4
Зона вылета
Швейцария30
Лига В. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Грузия36
2 Чехия36
3 Албания33
4
Зона вылета
Украина33
Лига В. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Греция39
2 Англия49
3 Ирландия33
4
Зона вылета
Финляндия40
Лига В. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Норвегия37
2 Словения47
3 Австрия34
4
Зона вылета
Казахстан41
Лига В. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Турция37
2 Уэльс35
3 Исландия34
4
Зона вылета
Черногория30
Лига С. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швеция37
2 Словакия37
3 Эстония33
4
Зона вылета
Азербайджан30
Лига С. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Румыния39
2 Косово36
3 Кипр33
4
Зона вылета
Литва30
Лига С. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Беларусь35
2 Болгария35
3 Северная Ирландия34
4
Зона вылета
Люксембург31
Лига С. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Северная Македония410
2 Армения55
3 Латвия33
4
Зона вылета
Фарерские острова43
Лига D. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Гибралтар48
2 Сан-Марино33
3 Лихтенштейн32
Лига D. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия36
2 Мальта36
3 Андорра20

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