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Беларусь - Люксембург 15 Октября прямая трансляция

Стадион: Зи-Ти-И Арена (Залаэгерсег, Венгрия), вместимость: 11200
15 Октября 2024 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига С. Группа 3. 4-й тур
Беларусь
Люксембург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Беларусь - Люксембург, которое состоится 15 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига С. Группа 3. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Зи-Ти-И Арена (Залаэгерсег, Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Беларусь
Люксембург
Главные тренеры
ИспанияКарлос Алос
ЛюксембургЛюк Хольц
История личных встреч
08.09.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 3. 2-й турЛюксембург0 : 1Беларусь
15.11.2018Лига наций УЕФАЛига D. Группа 2. 5-й турЛюксембург0 : 2Беларусь
12.10.2018Лига наций УЕФАЛига D. Группа 2. 3-й турБеларусь1 : 0Люксембург
31.08.2017ЧМ-2018 - ЕвропаГруппа A. 7-й турЛюксембург1 : 0Беларусь
10.10.2016ЧМ-2018 - ЕвропаГруппа A. 3-й турБеларусь1 : 1Люксембург
08.09.2015ЧЕ-2016 - квалификацияГруппа C. 8-й турБеларусь2 : 0Люксембург
08.09.2014ЧЕ-2016 - квалификацияГруппа C. 1-й турЛюксембург1 : 1Беларусь
07.06.2011ЧЕ-2012 - квалификацияГруппа D. 8-й турБеларусь2 : 0Люксембург
08.10.2010ЧЕ-2012 - квалификацияГруппа D. 3-й турЛюксембург0 : 0Беларусь
13.10.2007ЧЕ-2008 - квалификацияГруппа G. 11-й турБеларусь0 : 1Люксембург
12.10.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 3. 3-й турБеларусь0 : 0
08.09.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 3. 2-й турЛюксембург0 : 1Беларусь
05.09.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 3. 1-й турБеларусь0 : 0
11.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчиБеларусь0 : 4
07.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчиБеларусь0 : 4
12.10.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 3. 3-й тур0 : 0Люксембург
08.09.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 3. 2-й турЛюксембург0 : 1Беларусь
05.09.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 3. 1-й тур2 : 0Люксембург
08.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи3 : 0Люксембург
05.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи3 : 0Люксембург
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия39
2
1/4 финала
Хорватия36
3
Стыковая зона
Польша33
4
Зона вылета
Шотландия30
Лига А. Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Италия37
2
1/4 финала
Франция36
3
Стыковая зона
Бельгия34
4
Зона вылета
Израиль30
Лига А. Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Германия37
2
1/4 финала
Нидерланды35
3
Стыковая зона
Венгрия32
4
Зона вылета
Босния и Герцеговина31
Лига А. Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания37
2
1/4 финала
Дания36
3
Стыковая зона
Сербия34
4
Зона вылета
Швейцария30
Лига В. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Грузия46
2 Чехия36
3 Албания46
4
Зона вылета
Украина33
Лига В. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Греция412
2 Англия49
3 Ирландия43
4
Зона вылета
Финляндия40
Лига В. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Норвегия47
2 Австрия47
3 Словения47
4
Зона вылета
Казахстан41
Лига В. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Турция37
2 Уэльс35
3 Исландия34
4
Зона вылета
Черногория30
Лига С. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Словакия410
2 Швеция37
3 Эстония33
4
Зона вылета
Азербайджан40
Лига С. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Румыния39
2 Косово36
3 Кипр33
4
Зона вылета
Литва30
Лига С. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Беларусь35
2 Болгария35
3 Северная Ирландия34
4
Зона вылета
Люксембург31
Лига С. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Северная Македония410
2 Армения44
3 Латвия44
4
Зона вылета
Фарерские острова43
Лига D. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Гибралтар35
2 Сан-Марино23
3 Лихтенштейн32
Лига D. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия36
2 Мальта36
3 Андорра20

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