03:26 ()
Свернуть список

Узбекистан - ОАЭ 15 Октября прямая трансляция

15 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Азия, Группа 1. 4-й тур
Узбекистан
ОАЭ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Узбекистан - ОАЭ, которое состоится 15 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Азия, Группа 1. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Узбекистан
ОАЭ
Главные тренеры
СловенияСречко Катанец
ПортугалияПаулу Бенту
История личных встреч
12.10.2020Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 2ОАЭ1 : 2Узбекистан
14.11.2017Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 2ОАЭ1 : 0Узбекистан
10.10.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 1. 3-й турУзбекистан0 : 0
10.09.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 1. 2-й тур2 : 3Узбекистан
05.09.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 1. 1-й турУзбекистан1 : 0
11.06.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа E. 6-й тур0 : 0Узбекистан
06.06.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа E. 5-й турУзбекистан3 : 1
10.10.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 1. 3-й турОАЭ1 : 1
10.09.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 1. 2-й турОАЭ0 : 1
05.09.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 1. 1-й тур1 : 3ОАЭ
11.06.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа H. 6-й турОАЭ1 : 1
06.06.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа H. 5-й тур0 : 4ОАЭ
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1 Узбекистан37
2 Иран37
3
Плей-офф
ОАЭ34
4
Плей-офф
Катар34
5 КНДР32
6 Киргизия30
Группа 2
КомандаИО
1 Южная Корея37
2 Ирак37
3
Плей-офф
Иордания34
4
Плей-офф
Оман33
5 Кувейт32
6 Палестина31
Группа 3
КомандаИО
1 Япония39
2 Австралия34
3
Плей-офф
Саудовская Аравия34
4
Плей-офф
Бахрейн34
5 Индонезия33
6 Китай30

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close