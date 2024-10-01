Бразилия - Перу 16 Октября прямая трансляция
16 Октября 2024 года в 03:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 10-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бразилия - Перу, которое состоится 16 Октября 2024 года в 03:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бразилия
Перу
Главные тренеры
|Доривал Жуниор
|Хорхе Фоссати
История личных встреч
|13.09.2023
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 2-й тур
|0 : 1
|10.09.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 10-й тур
|2 : 0
|06.07.2021
|Кубок Америки
|1/2 финала
|1 : 0
|18.06.2021
|Кубок Америки
|Группа B. 2-й тур
|4 : 0
|14.10.2020
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 2-й тур
|2 : 4
|11.09.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 1
|07.07.2019
|Кубок Америки — 2019
|Финал
|3 : 1
|22.06.2019
|Кубок Америки
|Группа A. 3-й тур
|0 : 5
|16.11.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 12-й тур
|0 : 2
|13.06.2016
|Кубок Америки - 2016
|Группа B
|0 : 1
|11.10.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 9-й тур
|1 : 2
|11.09.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 8-й тур
|1 : 0
|07.09.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 7-й тур
|1 : 0
|07.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|1/4 финала
|0 : 0 4 : 2
|03.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа D. 3-й тур
|1 : 1
|12.10.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 9-й тур
|1 : 0
|11.09.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 8-й тур
|1 : 0
|07.09.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 7-й тур
|1 : 1
|30.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа A. 3-й тур
|2 : 0
|26.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа A. 2-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аргентина
|9
|19
|2
|Колумбия
|9
|16
|3
|Уругвай
|9
|15
|4
|Бразилия
|9
|13
|5
|Эквадор
|9
|12
|6
|Боливия
|9
|12
|7
|Венесуэла
|9
|11
|8
|Парагвай
|9
|10
|9
|Перу
|9
|6
|10
|Чили
|9
|5