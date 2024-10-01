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Бразилия - Перу 16 Октября прямая трансляция

16 Октября 2024 года в 03:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 10-й тур
Бразилия
Перу

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бразилия - Перу, которое состоится 16 Октября 2024 года в 03:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бразилия
Перу
Главные тренеры
Бразилия Доривал Жуниор
Уругвай Хорхе Фоссати
История личных встреч
13.09.2023 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 2-й тур Перу0 : 1Бразилия
10.09.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 10-й тур Бразилия2 : 0Перу
06.07.2021 Кубок Америки 1/2 финала Бразилия1 : 0Перу
18.06.2021 Кубок Америки Группа B. 2-й тур Бразилия4 : 0Перу
14.10.2020 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 2-й тур Перу2 : 4Бразилия
11.09.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Бразилия0 : 1Перу
07.07.2019 Кубок Америки — 2019 Финал Бразилия3 : 1Перу
22.06.2019 Кубок Америки Группа A. 3-й тур Перу0 : 5Бразилия
16.11.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 12-й тур Перу0 : 2Бразилия
13.06.2016 Кубок Америки - 2016 Группа B Бразилия0 : 1Перу
11.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 9-й тур 1 : 2Бразилия
11.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 8-й тур 1 : 0Бразилия
07.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 7-й тур Бразилия1 : 0
07.07.2024 Кубок Америки — 2024 1/4 финала 0 : 0 4 : 2Бразилия
03.07.2024 Кубок Америки — 2024 Группа D. 3-й тур Бразилия1 : 1
12.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 9-й тур Перу1 : 0
11.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 8-й тур 1 : 0Перу
07.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 7-й тур Перу1 : 1
30.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа A. 3-й тур 2 : 0Перу
26.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа A. 2-й тур Перу0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Аргентина919
2 Колумбия916
3 Уругвай915
4 Бразилия913
5 Эквадор912
6 Боливия912
7 Венесуэла911
8 Парагвай910
9 Перу96
10 Чили95

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