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Родина - Спартак Кс 16 Октября прямая трансляция

16 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/16 финала
РодинаСпартак Кс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - Спартак Кс, которое состоится 16 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Родина
Москва
Спартак Кс
Кострома
Главные тренеры
РоссияФилипп Александрович Соколинский (и.о.)
РоссияСергей Иванович Бондарь
История личных встреч
12.10.2024Россия — Мелбет Первая лига14-й турРодина1 : 1
05.10.2024Россия — Мелбет Первая лига13-й турРодина1 : 1
29.09.2024Россия — Мелбет Первая лига12-й тур2 : 1Родина
25.09.2024Fonbet Кубок России1/32 финала0 : 3Родина
21.09.2024Россия — Мелбет Первая лига11-й тур1 : 2Родина
12.10.2024Россия — LEON-Вторая лига А13-й турСпартак Кс0 : 0
06.10.2024Россия — LEON-Вторая лига А12-й тур0 : 0Спартак Кс
29.09.2024Россия — LEON-Вторая лига А11-й турСпартак Кс2 : 0
26.09.2024Fonbet Кубок России1/32 финалаСпартак Кс1 : 0
21.09.2024Россия — LEON-Вторая лига А10-й тур2 : 0Спартак Кс
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М512
2 Динамо М58
3 Динамо Мх58
4 Крылья Советов52
Группа B
КомандаИО
1 Локомотив М515
2 Ростов510
3 Химки55
4 Оренбург50
Группа C
КомандаИО
1 ЦСКА511
2 Ахмат59
3 Краснодар59
4 Пари Нижний Новгород51
Группа D
КомандаИО
1 Зенит513
2 Акрон58
3 Рубин56
4 Факел53

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