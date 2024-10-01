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Торпедо М - Балтика 16 Октября прямая трансляция

16 Октября 2024 года в 19:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/16 финала
Торпедо М
Балтика

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Балтика, которое состоится 16 Октября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо М
Москва
Балтика
Калининград
Главные тренеры
РоссияОлег Георгиевич Кононов
История личных встреч
16.09.2024Россия — Мелбет Первая лига10-й турТорпедо М2 : 1Балтика
12.03.2022ФНЛ - Первый дивизион27-й турТорпедо М2 : 2Балтика
05.09.2021ФНЛ - Первый дивизион9-й турБалтика1 : 1Торпедо М
29.11.2020ФНЛ - Первый дивизион25-й турБалтика0 : 0Торпедо М
22.08.2020ФНЛ - Первый дивизион5-й турТорпедо М1 : 1Балтика
31.10.2019Кубок России1/8 финалаТорпедо М1 : 0Балтика
27.10.2019ФНЛ - Первый дивизион20-й турБалтика1 : 1Торпедо М
13.07.2019ФНЛ - Первый дивизион2-й турТорпедо М2 : 0Балтика
04.04.2014ФНЛ - Первый дивизион30-й турБалтика0 : 0Торпедо М
05.09.2013ФНЛ - Первый дивизион12-й турТорпедо М1 : 0Балтика
12.10.2024Россия — Мелбет Первая лига14-й турТорпедо М5 : 0
05.10.2024Россия — Мелбет Первая лига13-й тур1 : 1Торпедо М
29.09.2024Россия — Мелбет Первая лига12-й турТорпедо М2 : 2
25.09.2024Fonbet Кубок России1/32 финала1 : 2Торпедо М
21.09.2024Россия — Мелбет Первая лига11-й тур1 : 1Торпедо М
13.10.2024Россия — Мелбет Первая лига14-й тур0 : 2Балтика
06.10.2024Россия — Мелбет Первая лига13-й турБалтика0 : 0
04.10.2024Россия — МФЛПлей-офф за право остаться2 : 0Балтика
29.09.2024Россия — Мелбет Первая лига12-й тур0 : 1Балтика
27.09.2024Россия — МФЛПлей-офф за право остатьсяБалтика0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/16 финала Пути регионов в Кубке России — 2024/2025: «Торпедо» — «Балтика». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М512
2 Динамо М58
3 Динамо Мх58
4 Крылья Советов52
Группа B
КомандаИО
1 Локомотив М515
2 Ростов510
3 Химки55
4 Оренбург50
Группа C
КомандаИО
1 ЦСКА511
2 Ахмат59
3 Краснодар59
4 Пари Нижний Новгород51
Группа D
КомандаИО
1 Зенит513
2 Акрон58
3 Рубин56
4 Факел53

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