Торпедо М - Балтика 16 Октября прямая трансляция
16 Октября 2024 года в 19:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/16 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Балтика, которое состоится 16 Октября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо М
Москва
Балтика
Калининград
Главные тренеры
|Олег Георгиевич Кононов
История личных встреч
|16.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|10-й тур
|2 : 1
|12.03.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|27-й тур
|2 : 2
|05.09.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|9-й тур
|1 : 1
|29.11.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|25-й тур
|0 : 0
|22.08.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|5-й тур
|1 : 1
|31.10.2019
|Кубок России
|1/8 финала
|1 : 0
|27.10.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|20-й тур
|1 : 1
|13.07.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|2-й тур
|2 : 0
|04.04.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|30-й тур
|0 : 0
|05.09.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|12-й тур
|1 : 0
|12.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|14-й тур
|5 : 0
|05.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|13-й тур
|1 : 1
|29.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|12-й тур
|2 : 2
|25.09.2024
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|1 : 2
|21.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|11-й тур
|1 : 1
|13.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|14-й тур
|0 : 2
|06.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|13-й тур
|0 : 0
|04.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|2 : 0
|29.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|12-й тур
|0 : 1
|27.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/16 финала Пути регионов в Кубке России — 2024/2025: «Торпедо» — «Балтика». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|5
|12
|2
|Динамо М
|5
|8
|3
|Динамо Мх
|5
|8
|4
|Крылья Советов
|5
|2
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|5
|15
|2
|Ростов
|5
|10
|3
|Химки
|5
|5
|4
|Оренбург
|5
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|ЦСКА
|5
|11
|2
|Ахмат
|5
|9
|3
|Краснодар
|5
|9
|4
|Пари Нижний Новгород
|5
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|5
|13
|2
|Акрон
|5
|8
|3
|Рубин
|5
|6
|4
|Факел
|5
|3