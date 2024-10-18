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Акрон - Зенит 18 Октября прямая трансляция

Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
18 Октября 2024 года в 18:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 12-й тур
Акрон
Зенит

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - Зенит, которое состоится 18 Октября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Акрон
Тольятти
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
Россия Заурбек Эдуардович Тедеев
Россия Сергей Богданович Семак
История личных встреч
02.10.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 5-й тур Зенит5 : 1Акрон
27.08.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 3-й тур Акрон1 : 1 5 : 4Зенит
05.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур Акрон2 : 2
02.10.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 5-й тур Зенит5 : 1Акрон
28.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур 0 : 2Акрон
21.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур Акрон2 : 5
18.09.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 4-й тур Акрон2 : 0
12.10.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Зенит4 : 1
05.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур Зенит1 : 0
04.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Зенит1 : 1
02.10.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 5-й тур Зенит5 : 1Акрон
28.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур 2 : 0Зенит
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура РПЛ: «Акрон» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 20:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1127
2 Локомотив М1127
3 Зенит1126
4 ЦСКА1120
5 Динамо М1120
6 Спартак М1119
7 Рубин1115
8 Акрон1112
9 Ростов1112
10 Крылья Советов1111
11 Динамо Мх1111
12 Пари Нижний Новгород1111
13
Стыковая зона
Химки118
14
Стыковая зона
Факел117
15
Зона вылета
Оренбург117
16
Зона вылета
Ахмат116

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