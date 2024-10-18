Акрон - Зенит 18 Октября прямая трансляция
Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
18 Октября 2024 года в 18:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 12-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - Зенит, которое состоится 18 Октября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Акрон
Тольятти
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
|Заурбек Эдуардович Тедеев
|Сергей Богданович Семак
История личных встреч
|02.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 5-й тур
|5 : 1
|27.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 3-й тур
|1 : 1 5 : 4
|05.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 2
|02.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 5-й тур
|5 : 1
|28.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 2
|21.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 5
|18.09.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 4-й тур
|2 : 0
|12.10.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|4 : 1
|05.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|04.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|1 : 1
|02.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 5-й тур
|5 : 1
|28.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура РПЛ: «Акрон» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 20:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|11
|27
|2
|Локомотив М
|11
|27
|3
|Зенит
|11
|26
|4
|ЦСКА
|11
|20
|5
|Динамо М
|11
|20
|6
|Спартак М
|11
|19
|7
|Рубин
|11
|15
|8
|Акрон
|11
|12
|9
|Ростов
|11
|12
|10
|Крылья Советов
|11
|11
|11
|Динамо Мх
|11
|11
|12
|Пари Нижний Новгород
|11
|11
| 13
Стыковая зона
|Химки
|11
|8
| 14
Стыковая зона
|Факел
|11
|7
| 15
Зона вылета
|Оренбург
|11
|7
| 16
Зона вылета
|Ахмат
|11
|6