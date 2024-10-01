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Алавес - Вальядолид 18 Октября прямая трансляция

Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
18 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 10-й тур
Алавес
Вальядолид

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Вальядолид, которое состоится 18 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алавес
Витория
Вальядолид
Вальядолид
1 Испания вр Антонио Сивера
14 Аргентина зщ Науэль Тенаглия
5 Марокко зщ Абделькадир Абкар
12 Уругвай зщ Сантьяго Моуриньо
3 Испания зщ Мануэль Санчес
6 Испания пз Андер Гевара
8 Испания пз Антонио Бланко
18 Испания пз Хон Альдалур
19 Испания пз Стоичков
7 Испания нп Карлос Висенте
11 Испания нп Антонио Мартинес
13 Эстония вр Карл Хейн
2 Испания зщ Луис Перес
15 Швейцария зщ Эрай Джёмерт
5 Испания зщ Хави Санчес
3 Испания зщ Давид Торрес
21 Марокко пз Селим Амалла
12 Испания пз Марио Мартин
8 Испания пз Кике Перес
19 Сенегал пз Амат Ндиайе
11 Испания пз Рауль Моро
14 Испания нп Хуанми Латаса
Главные тренеры
Испания Луис Гарсия Пласа
Уругвай Пауло Пессолано
История личных встреч
04.01.2023 Кубок Испании 1/16 финала Алавес1 : 0Вальядолид
05.02.2021 Испания - Примера 22-й тур Алавес1 : 0Вальядолид
25.10.2020 Испания - Примера 7-й тур Вальядолид0 : 2Алавес
04.07.2020 Испания - Примера 34-й тур Вальядолид1 : 0Алавес
09.11.2019 Испания - Примера 13-й тур Алавес3 : 0Вальядолид
19.04.2019 Испания - Примера 33-й тур Алавес2 : 2Вальядолид
16.09.2018 Испания - Примера 4-й тур Вальядолид0 : 1Алавес
08.05.2016 Испания - Сегунда Сегунда. 37-й тур Алавес2 : 1Вальядолид
05.12.2015 Испания - Сегунда Сегунда. 16-й тур Вальядолид1 : 2Алавес
31.05.2015 Испания - Сегунда Сегунда. 41-й тур Алавес0 : 2Вальядолид
06.10.2024 Испания — Примера 9-й тур Алавес0 : 3
28.09.2024 Испания — Примера 8-й тур 2 : 0Алавес
24.09.2024 Испания — Примера 7-й тур 3 : 2Алавес
20.09.2024 Испания — Примера 6-й тур Алавес2 : 1
14.09.2024 Испания — Примера 5-й тур 3 : 2Алавес
05.10.2024 Испания — Примера 9-й тур Вальядолид1 : 2
27.09.2024 Испания — Примера 8-й тур Вальядолид1 : 2
24.09.2024 Испания — Примера 7-й тур 2 : 1Вальядолид
21.09.2024 Испания — Примера 6-й тур Вальядолид0 : 0
15.09.2024 Испания — Примера 5-й тур 3 : 1Вальядолид
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона924
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид921
3
Лига чемпионов
Атлетико М917
4
Лига чемпионов
Вильярреал917
5
Лига Европы
Осасуна915
6
Квалификация Лиги конференций
Атлетик Б914
7 Мальорка914
8 Райо Вальекано913
9 Сельта913
10 Жирона912
11 Севилья912
12 Бетис912
13 Эспаньол910
14 Алавес910
15 Реал Сосьедад99
16 Хетафе98
17 Леганес98
18
Зона вылета
Валенсия96
19
Зона вылета
Вальядолид95
20
Зона вылета
Лас-Пальмас93

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