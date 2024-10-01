Алавес - Вальядолид 18 Октября прямая трансляция
Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
18 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Вальядолид, которое состоится 18 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алавес
Витория
Вальядолид
Вальядолид
|1
|вр
|Антонио Сивера
|14
|зщ
|Науэль Тенаглия
|5
|зщ
|Абделькадир Абкар
|12
|зщ
|Сантьяго Моуриньо
|3
|зщ
|Мануэль Санчес
|6
|пз
|Андер Гевара
|8
|пз
|Антонио Бланко
|18
|пз
|Хон Альдалур
|19
|пз
|Стоичков
|7
|нп
|Карлос Висенте
|11
|нп
|Антонио Мартинес
|13
|вр
|Карл Хейн
|2
|зщ
|Луис Перес
|15
|зщ
|Эрай Джёмерт
|5
|зщ
|Хави Санчес
|3
|зщ
|Давид Торрес
|21
|пз
|Селим Амалла
|12
|пз
|Марио Мартин
|8
|пз
|Кике Перес
|19
|пз
|Амат Ндиайе
|11
|пз
|Рауль Моро
|14
|нп
|Хуанми Латаса
Главные тренеры
|Луис Гарсия Пласа
|Пауло Пессолано
История личных встреч
|04.01.2023
|Кубок Испании
|1/16 финала
|1 : 0
|05.02.2021
|Испания - Примера
|22-й тур
|1 : 0
|25.10.2020
|Испания - Примера
|7-й тур
|0 : 2
|04.07.2020
|Испания - Примера
|34-й тур
|1 : 0
|09.11.2019
|Испания - Примера
|13-й тур
|3 : 0
|19.04.2019
|Испания - Примера
|33-й тур
|2 : 2
|16.09.2018
|Испания - Примера
|4-й тур
|0 : 1
|08.05.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 37-й тур
|2 : 1
|05.12.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 16-й тур
|1 : 2
|31.05.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 41-й тур
|0 : 2
|06.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 3
|28.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|2 : 0
|24.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|3 : 2
|20.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|2 : 1
|14.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|3 : 2
|05.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|1 : 2
|27.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|1 : 2
|24.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|2 : 1
|21.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|0 : 0
|15.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|9
|24
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|9
|21
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|9
|17
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|9
|17
| 5
Лига Европы
|Осасуна
|9
|15
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Атлетик Б
|9
|14
|7
|Мальорка
|9
|14
|8
|Райо Вальекано
|9
|13
|9
|Сельта
|9
|13
|10
|Жирона
|9
|12
|11
|Севилья
|9
|12
|12
|Бетис
|9
|12
|13
|Эспаньол
|9
|10
|14
|Алавес
|9
|10
|15
|Реал Сосьедад
|9
|9
|16
|Хетафе
|9
|8
|17
|Леганес
|9
|8
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|9
|6
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|9
|5
| 20
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|9
|3