Герта - Айнтрахт Б 18 Октября прямая трансляция
Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 74667
18 Октября 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Айнтрахт Б, которое состоится 18 Октября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Герта
Берлин
Айнтрахт Б
Брауншвейг
История личных встреч
|24.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|17.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|3 : 0
|31.07.2022
|Кубок Германии
|1-й раунд
|4 : 4 6 : 5
|11.09.2020
|Кубок Германии
|1-й раунд
|5 : 4
|20.08.2018
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 2
|26.04.2014
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|2 : 0
|08.12.2013
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|0 : 2
|05.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|8-й тур
|2 : 2
|29.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|7-й тур
|1 : 4
|21.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|6-й тур
|0 : 2
|15.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|5-й тур
|0 : 2
|31.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|4-й тур
|3 : 4
|06.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|8-й тур
|2 : 0
|27.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|7-й тур
|3 : 1
|21.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|6-й тур
|2 : 0
|14.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|5-й тур
|1 : 1
|01.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|4-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Фортуна
|8
|17
| 2
Повышение
|Магдебург
|8
|16
| 3
Плей-офф за повышение
|Падерборн 07
|8
|16
|4
|Карлсруэ
|8
|16
|5
|Гамбург
|8
|15
|6
|Ганновер-96
|8
|13
|7
|Кёльн
|8
|12
|8
|Эльверсберг
|8
|12
|9
|Герта
|8
|11
|10
|Гройтер Фюрт
|8
|10
|11
|Нюрнберг
|8
|10
|12
|Кайзерслаутерн
|8
|9
|13
|Шальке-04
|8
|8
|14
|Ульм 1846
|8
|7
|15
|Айнтрахт Б
|8
|7
| 16
Стыковая зона
|Дармштадт 98
|8
|6
| 17
Зона вылета
|Пройссен Мюнстер
|8
|5
| 18
Зона вылета
|Ян
|8
|4