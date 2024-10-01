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Герта - Айнтрахт Б 18 Октября прямая трансляция

Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 74667
18 Октября 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 9-й тур
Герта
Айнтрахт Б

Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Айнтрахт Б, которое состоится 18 Октября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Герта
Берлин
Айнтрахт Б
Брауншвейг
История личных встреч
24.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур Айнтрахт Б1 : 1Герта
17.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур Герта3 : 0Айнтрахт Б
31.07.2022 Кубок Германии 1-й раунд Айнтрахт Б4 : 4 6 : 5Герта
11.09.2020 Кубок Германии 1-й раунд Айнтрахт Б5 : 4Герта
20.08.2018 Кубок Германии 1-й раунд Айнтрахт Б1 : 2Герта
26.04.2014 Германия - Бундеслига 32-й тур Герта2 : 0Айнтрахт Б
08.12.2013 Германия - Бундеслига 15-й тур Айнтрахт Б0 : 2Герта
05.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 8-й тур 2 : 2Герта
29.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 7-й тур Герта1 : 4
21.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 6-й тур 0 : 2Герта
15.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур Герта0 : 2
31.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур 3 : 4Герта
06.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 8-й тур Айнтрахт Б2 : 0
27.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 7-й тур 3 : 1Айнтрахт Б
21.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 6-й тур Айнтрахт Б2 : 0
14.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур 1 : 1Айнтрахт Б
01.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур Айнтрахт Б1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Фортуна817
2
Повышение
Магдебург816
3
Плей-офф за повышение
Падерборн 07816
4 Карлсруэ816
5 Гамбург815
6 Ганновер-96813
7 Кёльн812
8 Эльверсберг812
9 Герта811
10 Гройтер Фюрт810
11 Нюрнберг810
12 Кайзерслаутерн89
13 Шальке-0488
14 Ульм 184687
15 Айнтрахт Б87
16
Стыковая зона
Дармштадт 9886
17
Зона вылета
Пройссен Мюнстер85
18
Зона вылета
Ян84

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