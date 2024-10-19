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Сочи - Родина 19 Октября прямая трансляция

19 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 15-й тур
СочиРодина

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Родина, которое состоится 19 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сочи
Сочи
Родина
Москва
Главные тренеры
Испания Роберт Морено Гонсалес
История личных встреч
18.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Сочи0 : 0
16.10.2024 Fonbet Кубок России 1/16 финала Сочи2 : 0
13.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 14-й тур 1 : 1Сочи
06.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 13-й тур Сочи5 : 0
04.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 1 : 0Сочи
16.10.2024 Fonbet Кубок России 1/16 финала Родина1 : 2
12.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 14-й тур Родина1 : 1
05.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 13-й тур Родина1 : 1
29.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 12-й тур 2 : 1Родина
25.09.2024 Fonbet Кубок России 1/32 финала 0 : 3Родина
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т1426
2
Повышение
Торпедо М1426
3
Стыковая зона
Урал1425
4
Стыковая зона
Балтика1424
5 Черноморец1423
6 Сочи1421
7 Нефтехимик1420
8 Ротор1419
9 Родина1419
10 Чайка1418
11 СКА-Хабаровск1417
12 Енисей1417
13 КАМАЗ1416
14 Сокол1415
15 Шинник1414
16
Зона вылета
Алания1414
17
Зона вылета
Уфа1411
18
Зона вылета
Тюмень146

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