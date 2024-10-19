Ротор - КАМАЗ 19 Октября прямая трансляция
19 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 15-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ротор - КАМАЗ, которое состоится 19 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ротор
Волгоград
КАМАЗ
Набережные Челны
Главные тренеры
|Денис Константинович Бояринцев
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
|06.04.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|31-й тур
|0 : 2
|25.09.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|13-й тур
|1 : 0
|14.02.2020
|Кубок ФНЛ
|Группа A. 1-й тур
|2 : 2
|02.08.2010
|Россия - Первый дивизион - 2010
|22-й тур
|1 : 0
|30.03.2010
|Россия - Первый дивизион - 2010
|2-й тур
|2 : 0
|23.07.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|19-й тур
|3 : 1
|21.03.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|2-й тур
|0 : 5
|11.09.1996
|Чемпионат России Высшая лига - 1996
|24-й тур
|0 : 0
|13.04.1996
|Чемпионат России Высшая лига - 1996
|7-й тур
|3 : 1
|09.08.1995
|Чемпионат России Высшая лига - 1995
|20-й тур
|2 : 0
|13.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|14-й тур
|1 : 1
|07.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|13-й тур
|0 : 1
|30.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|12-й тур
|0 : 0
|24.09.2024
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|1 : 1 4 : 3
|20.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|11-й тур
|1 : 2
|13.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|14-й тур
|0 : 0
|05.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|13-й тур
|1 : 1
|29.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|12-й тур
|3 : 0
|25.09.2024
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|1 : 2
|21.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|11-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арсенал Т
|14
|26
| 2
Повышение
|Торпедо М
|14
|26
| 3
Стыковая зона
|Урал
|14
|25
| 4
Стыковая зона
|Балтика
|14
|24
|5
|Черноморец
|14
|23
|6
|Сочи
|14
|21
|7
|Нефтехимик
|14
|20
|8
|Ротор
|14
|19
|9
|Родина
|14
|19
|10
|Чайка
|14
|18
|11
|СКА-Хабаровск
|14
|17
|12
|Енисей
|14
|17
|13
|КАМАЗ
|14
|16
|14
|Сокол
|14
|15
|15
|Шинник
|14
|14
| 16
Зона вылета
|Алания
|14
|14
| 17
Зона вылета
|Уфа
|14
|11
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|14
|6