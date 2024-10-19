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Ротор - КАМАЗ 19 Октября прямая трансляция

19 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 15-й тур
РоторКАМАЗ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ротор - КАМАЗ, которое состоится 19 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ротор
Волгоград
КАМАЗ
Набережные Челны
Главные тренеры
Россия Денис Константинович Бояринцев
Россия Ильдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
06.04.2022 ФНЛ - Первый дивизион 31-й тур КАМАЗ0 : 2Ротор
25.09.2021 ФНЛ - Первый дивизион 13-й тур Ротор1 : 0КАМАЗ
14.02.2020 Кубок ФНЛ Группа A. 1-й тур Ротор2 : 2КАМАЗ
02.08.2010 Россия - Первый дивизион - 2010 22-й тур Ротор1 : 0КАМАЗ
30.03.2010 Россия - Первый дивизион - 2010 2-й тур КАМАЗ2 : 0Ротор
23.07.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 19-й тур Ротор3 : 1КАМАЗ
21.03.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 2-й тур КАМАЗ0 : 5Ротор
11.09.1996 Чемпионат России Высшая лига - 1996 24-й тур КАМАЗ0 : 0Ротор
13.04.1996 Чемпионат России Высшая лига - 1996 7-й тур Ротор3 : 1КАМАЗ
09.08.1995 Чемпионат России Высшая лига - 1995 20-й тур КАМАЗ2 : 0Ротор
13.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 14-й тур Ротор1 : 1
07.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 13-й тур 0 : 1Ротор
30.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 12-й тур Ротор0 : 0
24.09.2024 Fonbet Кубок России 1/32 финала 1 : 1 4 : 3Ротор
20.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 11-й тур Ротор1 : 2
13.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 14-й тур 0 : 0КАМАЗ
05.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 13-й тур 1 : 1КАМАЗ
29.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 12-й тур КАМАЗ3 : 0
25.09.2024 Fonbet Кубок России 1/32 финала КАМАЗ1 : 2
21.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 11-й тур КАМАЗ0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т1426
2
Повышение
Торпедо М1426
3
Стыковая зона
Урал1425
4
Стыковая зона
Балтика1424
5 Черноморец1423
6 Сочи1421
7 Нефтехимик1420
8 Ротор1419
9 Родина1419
10 Чайка1418
11 СКА-Хабаровск1417
12 Енисей1417
13 КАМАЗ1416
14 Сокол1415
15 Шинник1414
16
Зона вылета
Алания1414
17
Зона вылета
Уфа1411
18
Зона вылета
Тюмень146

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