23:47 ()
Онлайн трансляции
Пятница 18 октября
Суббота 19 октября
Свернуть список

Саутгемптон - Лестер Сити 19 Октября прямая трансляция

Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
19 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Саутгемптон
Лестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Лестер Сити, которое состоится 19 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Лестер Сити
Лестер
30 Англия вр Аарон Рамсдейл
16 Япония зщ Юкинари Сугавара
6 Англия зщ Тейлор Харвуд-Беллис
35 Польша зщ Ян Беднарек
2 Англия зщ Кайл Уолкер-Питерс
7 Нигерия пз Джо Арибо
4 Англия пз Флинн Даунс
18 Португалия пз Матеуш Фернандеш
33 Англия нп Тайлер Диблинг
19 Англия нп Кэмерон Арчер
24 Шотландия нп Райан Фрейзер
30 Дания вр Мадс Хермансен
2 Англия зщ Джеймс Джастин
3 Бельгия зщ Ваут Фас
5 Италия зщ Калеб Околи
16 Дания зщ Виктор Кристиансен
22 Англия пз Оливер Скипп
6 Нигерия пз Онинье Ндиди
40 Аргентина пз Факундо Буонанотте
18 Гана нп Джордан Айю
10 Англия нп Стефи Мавидиди
9 Англия нп Джейми Варди
Главные тренеры
Шотландия Расселл Мартин
Уэльс Стивен Купер
История личных встреч
23.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Лестер Сити5 : 0Саутгемптон
15.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Саутгемптон1 : 4Лестер Сити
04.03.2023 Англия - Премьер-лига 26-й тур Саутгемптон1 : 0Лестер Сити
20.08.2022 Англия - Премьер-лига 3-й тур Лестер Сити1 : 2Саутгемптон
22.05.2022 Англия - Премьер-лига 38-й тур Лестер Сити4 : 1Саутгемптон
01.12.2021 Англия - Премьер-лига 14-й тур Саутгемптон2 : 2Лестер Сити
30.04.2021 Англия - Премьер-лига 34-й тур Саутгемптон1 : 1Лестер Сити
18.04.2021 Кубок Англии 1/2 финала Лестер Сити1 : 0Саутгемптон
16.01.2021 Англия - Премьер-лига 19-й тур Лестер Сити2 : 0Саутгемптон
11.01.2020 Англия - Премьер-лига 22-й тур Лестер Сити1 : 2Саутгемптон
05.10.2024 Англия — Премьер-лига 7-й тур 3 : 1Саутгемптон
30.09.2024 Англия — Премьер-лига 6-й тур 3 : 1Саутгемптон
21.09.2024 Англия — Премьер-лига 5-й тур Саутгемптон1 : 1
17.09.2024 Англия — Кубок лиги 1/16 финала 1 : 1 5 : 6Саутгемптон
14.09.2024 Англия — Премьер-лига 4-й тур Саутгемптон0 : 3
05.10.2024 Англия — Премьер-лига 7-й тур Лестер Сити1 : 0
28.09.2024 Англия — Премьер-лига 6-й тур 4 : 2Лестер Сити
24.09.2024 Англия — Кубок лиги 1/16 финала 0 : 0 0 : 3Лестер Сити
21.09.2024 Англия — Премьер-лига 5-й тур Лестер Сити1 : 1
14.09.2024 Англия — Премьер-лига 4-й тур 2 : 2Лестер Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль718
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити717
3
Лига чемпионов
Арсенал717
4
Лига чемпионов
Челси714
5
Лига Европы
Астон Вилла714
6 Брайтон энд Хоув Альбион712
7 Ньюкасл Юнайтед712
8 Фулхэм711
9 Тоттенхэм Хотспур710
10 Ноттингем Форест710
11 Брентфорд710
12 Вест Хэм Юнайтед78
13 Борнмут78
14 Манчестер Юнайтед78
15 Лестер Сити76
16 Эвертон75
17 Ипсвич Таун74
18
Зона вылета
Кристал Пэлас73
19
Зона вылета
Саутгемптон71
20
Зона вылета
Вулверхэмптон71

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close