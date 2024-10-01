Саутгемптон - Лестер Сити 19 Октября прямая трансляция
Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
19 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Лестер Сити, которое состоится 19 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Лестер Сити
Лестер
|30
|вр
|Аарон Рамсдейл
|16
|зщ
|Юкинари Сугавара
|6
|зщ
|Тейлор Харвуд-Беллис
|35
|зщ
|Ян Беднарек
|2
|зщ
|Кайл Уолкер-Питерс
|7
|пз
|Джо Арибо
|4
|пз
|Флинн Даунс
|18
|пз
|Матеуш Фернандеш
|33
|нп
|Тайлер Диблинг
|19
|нп
|Кэмерон Арчер
|24
|нп
|Райан Фрейзер
|30
|вр
|Мадс Хермансен
|2
|зщ
|Джеймс Джастин
|3
|зщ
|Ваут Фас
|5
|зщ
|Калеб Околи
|16
|зщ
|Виктор Кристиансен
|22
|пз
|Оливер Скипп
|6
|пз
|Онинье Ндиди
|40
|пз
|Факундо Буонанотте
|18
|нп
|Джордан Айю
|10
|нп
|Стефи Мавидиди
|9
|нп
|Джейми Варди
Главные тренеры
|Расселл Мартин
|Стивен Купер
История личных встреч
|23.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|5 : 0
|15.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|1 : 4
|04.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 0
|20.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 2
|22.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|4 : 1
|01.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 2
|30.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 1
|18.04.2021
|Кубок Англии
|1/2 финала
|1 : 0
|16.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 0
|11.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 2
|05.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 1
|30.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|17.09.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 1 5 : 6
|14.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 3
|05.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 0
|28.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|4 : 2
|24.09.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|0 : 0 0 : 3
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|14.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|7
|18
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|7
|17
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|7
|17
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|7
|14
| 5
Лига Европы
|Астон Вилла
|7
|14
|6
|Брайтон энд Хоув Альбион
|7
|12
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|12
|8
|Фулхэм
|7
|11
|9
|Тоттенхэм Хотспур
|7
|10
|10
|Ноттингем Форест
|7
|10
|11
|Брентфорд
|7
|10
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|8
|13
|Борнмут
|7
|8
|14
|Манчестер Юнайтед
|7
|8
|15
|Лестер Сити
|7
|6
|16
|Эвертон
|7
|5
|17
|Ипсвич Таун
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|7
|3
| 19
Зона вылета
|Саутгемптон
|7
|1
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|7
|1