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Мидлсбро - Бристоль Сити 19 Октября прямая трансляция

Стадион: Риверсайд (Мидлсбро, Англия), вместимость: 34988
19 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 10-й тур
Мидлсбро
Бристоль Сити

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидлсбро - Бристоль Сити, которое состоится 19 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Риверсайд (Мидлсбро, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мидлсбро
Мидлсбро
Бристоль Сити
Бристоль
История личных встреч
10.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Мидлсбро1 : 2Бристоль Сити
25.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Бристоль Сити3 : 2Мидлсбро
10.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Бристоль Сити2 : 2Мидлсбро
05.11.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Мидлсбро1 : 1Бристоль Сити
19.02.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Бристоль Сити2 : 1Мидлсбро
14.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Мидлсбро2 : 1Бристоль Сити
23.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Мидлсбро1 : 3Бристоль Сити
20.10.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Бристоль Сити0 : 1Мидлсбро
11.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Мидлсбро1 : 3Бристоль Сити
31.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Бристоль Сити2 : 2Мидлсбро
05.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур 2 : 1Мидлсбро
01.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур 0 : 1Мидлсбро
28.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур Мидлсбро2 : 0
21.09.2024 Англия — Чемпионшип 6-й тур 1 : 0Мидлсбро
14.09.2024 Англия — Чемпионшип 5-й тур Мидлсбро1 : 1
06.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур Бристоль Сити1 : 1
02.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур Бристоль Сити0 : 0
29.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур 1 : 1Бристоль Сити
21.09.2024 Англия — Чемпионшип 6-й тур Бристоль Сити2 : 1
14.09.2024 Англия — Чемпионшип 5-й тур 3 : 0Бристоль Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд919
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед919
3
Плей-офф
Бёрнли918
4
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион917
5
Плей-офф
Лидс Юнайтед916
6
Плей-офф
Уотфорд916
7 Норвич Сити915
8 Блэкберн Роверс915
9 Мидлсбро914
10 Оксфорд Юнайтед912
11 Суонси Сити912
12 Дерби Каунти912
13 Халл Сити912
14 Плимут Аргайл911
15 Шеффилд Уэнсдей911
16 Бристоль Сити911
17 Сток Сити910
18 Миллуолл99
19 Престон Норт Энд99
20 Ковентри Сити98
21 Лутон Таун98
22
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс97
23
Зона вылета
Портсмут95
24
Зона вылета
Кардифф Сити95

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