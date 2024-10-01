Мидлсбро - Бристоль Сити 19 Октября прямая трансляция
Стадион: Риверсайд (Мидлсбро, Англия), вместимость: 34988
19 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидлсбро - Бристоль Сити, которое состоится 19 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Риверсайд (Мидлсбро, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мидлсбро
Мидлсбро
Бристоль Сити
Бристоль
История личных встреч
|10.02.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 31-й тур
|1 : 2
|25.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|3 : 2
|10.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|2 : 2
|05.11.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|1 : 1
|19.02.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 33-й тур
|2 : 1
|14.08.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|2 : 1
|23.02.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 32-й тур
|1 : 3
|20.10.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|0 : 1
|11.07.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|1 : 3
|31.08.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|2 : 2
|05.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|9-й тур
|2 : 1
|01.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|8-й тур
|0 : 1
|28.09.2024
|Англия — Чемпионшип
|7-й тур
|2 : 0
|21.09.2024
|Англия — Чемпионшип
|6-й тур
|1 : 0
|14.09.2024
|Англия — Чемпионшип
|5-й тур
|1 : 1
|06.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|9-й тур
|1 : 1
|02.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|8-й тур
|0 : 0
|29.09.2024
|Англия — Чемпионшип
|7-й тур
|1 : 1
|21.09.2024
|Англия — Чемпионшип
|6-й тур
|2 : 1
|14.09.2024
|Англия — Чемпионшип
|5-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Сандерленд
|9
|19
| 2
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|9
|19
| 3
Плей-офф
|Бёрнли
|9
|18
| 4
Плей-офф
|Вест Бромвич Альбион
|9
|17
| 5
Плей-офф
|Лидс Юнайтед
|9
|16
| 6
Плей-офф
|Уотфорд
|9
|16
|7
|Норвич Сити
|9
|15
|8
|Блэкберн Роверс
|9
|15
|9
|Мидлсбро
|9
|14
|10
|Оксфорд Юнайтед
|9
|12
|11
|Суонси Сити
|9
|12
|12
|Дерби Каунти
|9
|12
|13
|Халл Сити
|9
|12
|14
|Плимут Аргайл
|9
|11
|15
|Шеффилд Уэнсдей
|9
|11
|16
|Бристоль Сити
|9
|11
|17
|Сток Сити
|9
|10
|18
|Миллуолл
|9
|9
|19
|Престон Норт Энд
|9
|9
|20
|Ковентри Сити
|9
|8
|21
|Лутон Таун
|9
|8
| 22
Зона вылета
|Куинз Парк Рейнджерс
|9
|7
| 23
Зона вылета
|Портсмут
|9
|5
| 24
Зона вылета
|Кардифф Сити
|9
|5