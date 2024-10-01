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Блэкберн Роверс - Суонси Сити 19 Октября прямая трансляция

Стадион: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия), вместимость: 31367
19 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 10-й тур
Блэкберн Роверс
Суонси Сити

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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкберн Роверс - Суонси Сити, которое состоится 19 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Суонси Сити
Суонси
История личных встреч
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Суонси Сити2 : 1Блэкберн Роверс
28.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Блэкберн Роверс0 : 1Суонси Сити
18.02.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Блэкберн Роверс1 : 0Суонси Сити
06.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Суонси Сити0 : 3Блэкберн Роверс
05.02.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Суонси Сити1 : 0Блэкберн Роверс
07.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Блэкберн Роверс2 : 1Суонси Сити
09.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 25-й тур Блэкберн Роверс1 : 1Суонси Сити
31.10.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Суонси Сити2 : 0Блэкберн Роверс
29.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Блэкберн Роверс2 : 2Суонси Сити
11.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Суонси Сити1 : 1Блэкберн Роверс
05.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур 2 : 1Блэкберн Роверс
01.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур 3 : 0Блэкберн Роверс
28.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур Блэкберн Роверс2 : 0
22.09.2024 Англия — Чемпионшип 6-й тур 0 : 0Блэкберн Роверс
14.09.2024 Англия — Чемпионшип 5-й тур Блэкберн Роверс3 : 0
05.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур Суонси Сити0 : 0
02.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур 1 : 0Суонси Сити
29.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур Суонси Сити1 : 1
21.09.2024 Англия — Чемпионшип 6-й тур 1 : 2Суонси Сити
14.09.2024 Англия — Чемпионшип 5-й тур Суонси Сити1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд919
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед919
3
Плей-офф
Бёрнли918
4
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион917
5
Плей-офф
Лидс Юнайтед916
6
Плей-офф
Уотфорд916
7 Норвич Сити915
8 Блэкберн Роверс915
9 Мидлсбро914
10 Оксфорд Юнайтед912
11 Суонси Сити912
12 Дерби Каунти912
13 Халл Сити912
14 Плимут Аргайл911
15 Шеффилд Уэнсдей911
16 Бристоль Сити911
17 Сток Сити910
18 Миллуолл99
19 Престон Норт Энд99
20 Ковентри Сити98
21 Лутон Таун98
22
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс97
23
Зона вылета
Портсмут95
24
Зона вылета
Кардифф Сити95

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