Миллуолл - Дерби Каунти 19 Октября прямая трансляция
Стадион: Зе Ден (Лондон, Англия), вместимость: 20146
19 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Миллуолл - Дерби Каунти, которое состоится 19 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Зе Ден (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Миллуолл
Лондон
Дерби Каунти
Дерби
История личных встреч
|23.02.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 34-й тур
|1 : 2
|06.11.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|1 : 1
|13.03.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|0 : 1
|05.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|0 : 1
|20.06.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|2 : 3
|14.12.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|0 : 1
|20.02.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 29-й тур
|0 : 1
|18.08.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|2 : 1
|30.01.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 29-й тур
|0 : 0
|23.12.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|3 : 0
|05.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|9-й тур
|0 : 0
|01.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|8-й тур
|1 : 0
|28.09.2024
|Англия — Чемпионшип
|7-й тур
|3 : 1
|21.09.2024
|Англия — Чемпионшип
|6-й тур
|1 : 1
|14.09.2024
|Англия — Чемпионшип
|5-й тур
|0 : 1
|05.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|9-й тур
|2 : 0
|01.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|8-й тур
|2 : 0
|28.09.2024
|Англия — Чемпионшип
|7-й тур
|2 : 3
|21.09.2024
|Англия — Чемпионшип
|6-й тур
|1 : 0
|14.09.2024
|Англия — Чемпионшип
|5-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Сандерленд
|9
|19
| 2
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|9
|19
| 3
Плей-офф
|Бёрнли
|9
|18
| 4
Плей-офф
|Вест Бромвич Альбион
|9
|17
| 5
Плей-офф
|Лидс Юнайтед
|9
|16
| 6
Плей-офф
|Уотфорд
|9
|16
|7
|Норвич Сити
|9
|15
|8
|Блэкберн Роверс
|9
|15
|9
|Мидлсбро
|9
|14
|10
|Оксфорд Юнайтед
|9
|12
|11
|Суонси Сити
|9
|12
|12
|Дерби Каунти
|9
|12
|13
|Халл Сити
|9
|12
|14
|Плимут Аргайл
|9
|11
|15
|Шеффилд Уэнсдей
|9
|11
|16
|Бристоль Сити
|9
|11
|17
|Сток Сити
|9
|10
|18
|Миллуолл
|9
|9
|19
|Престон Норт Энд
|9
|9
|20
|Ковентри Сити
|9
|8
|21
|Лутон Таун
|9
|8
| 22
Зона вылета
|Куинз Парк Рейнджерс
|9
|7
| 23
Зона вылета
|Портсмут
|9
|5
| 24
Зона вылета
|Кардифф Сити
|9
|5