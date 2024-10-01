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Миллуолл - Дерби Каунти 19 Октября прямая трансляция

Стадион: Зе Ден (Лондон, Англия), вместимость: 20146
19 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 10-й тур
Миллуолл
Дерби Каунти

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Миллуолл - Дерби Каунти, которое состоится 19 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Зе Ден (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Миллуолл
Лондон
Дерби Каунти
Дерби
История личных встреч
23.02.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 34-й турДерби Каунти1 : 2Миллуолл
06.11.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 17-й турМиллуолл1 : 1Дерби Каунти
13.03.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 36-й турДерби Каунти0 : 1Миллуолл
05.12.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 16-й турМиллуолл0 : 1Дерби Каунти
20.06.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 38-й турМиллуолл2 : 3Дерби Каунти
14.12.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й турДерби Каунти0 : 1Миллуолл
20.02.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 29-й турДерби Каунти0 : 1Миллуолл
18.08.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й турМиллуолл2 : 1Дерби Каунти
30.01.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 29-й турМиллуолл0 : 0Дерби Каунти
23.12.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й турДерби Каунти3 : 0Миллуолл
05.10.2024Англия — Чемпионшип9-й тур0 : 0Миллуолл
01.10.2024Англия — Чемпионшип8-й тур1 : 0Миллуолл
28.09.2024Англия — Чемпионшип7-й турМиллуолл3 : 1
21.09.2024Англия — Чемпионшип6-й тур1 : 1Миллуолл
14.09.2024Англия — Чемпионшип5-й турМиллуолл0 : 1
05.10.2024Англия — Чемпионшип9-й турДерби Каунти2 : 0
01.10.2024Англия — Чемпионшип8-й тур2 : 0Дерби Каунти
28.09.2024Англия — Чемпионшип7-й турДерби Каунти2 : 3
21.09.2024Англия — Чемпионшип6-й тур1 : 0Дерби Каунти
14.09.2024Англия — Чемпионшип5-й турДерби Каунти1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд919
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед919
3
Плей-офф
Бёрнли918
4
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион917
5
Плей-офф
Лидс Юнайтед916
6
Плей-офф
Уотфорд916
7 Норвич Сити915
8 Блэкберн Роверс915
9 Мидлсбро914
10 Оксфорд Юнайтед912
11 Суонси Сити912
12 Дерби Каунти912
13 Халл Сити912
14 Плимут Аргайл911
15 Шеффилд Уэнсдей911
16 Бристоль Сити911
17 Сток Сити910
18 Миллуолл99
19 Престон Норт Энд99
20 Ковентри Сити98
21 Лутон Таун98
22
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс97
23
Зона вылета
Портсмут95
24
Зона вылета
Кардифф Сити95

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