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Жирона - Реал Сосьедад 19 Октября прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14500
19 Октября 2024 года в 19:30 (+03:00). Испания — Примера, 10-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
Жирона
Реал Сосьедад

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Реал Сосьедад, которое состоится 19 Октября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жирона
Жирона
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
13АргентинаврПауло Гассанига
4ИспаниязщАрнау Мартинес
5ИспаниязщДавид Лопес
18ЧехиязщЛадислав Крейчи
3ИспаниязщМигель Гутьеррес
23ИспанияпзИван Мартин
21ВенесуэлапзЯнхель Эррера
6НидерландыпзДонни ван де Бек
11НидерландыпзАрно Данжума
9ИспаниянпАбель Руис
19Северная МакедониянпБоян Миовски
1ИспанияврАлекс Ремиро
27ВенесуэлазщХон Арамбуру
5ИспаниязщИгор Субельдия
21МароккозщНайеф Агер
12ИспаниязщХавьер Лопес
17ИспаниязщСерхио Гомес
23ИспанияпзБрайс Мендес
4ИспанияпзМартин Субименди
24ХорватияпзЛука Сучич
14ЯпониянпТакефуса Кубо
10ИспаниянпМикель Оярсабаль
Главные тренеры
ИспанияАнхель Мичел
ИспанияИманол Альгуасиль
История личных встреч
03.02.2024Испания - Примера23-й турЖирона0 : 0Реал Сосьедад
12.08.2023Испания - Примера1-й турРеал Сосьедад1 : 1Жирона
13.05.2023Испания - Примера34-й турРеал Сосьедад2 : 2Жирона
02.10.2022Испания - Примера7-й турЖирона3 : 5Реал Сосьедад
25.02.2019Испания - Примера25-й турЖирона0 : 0Реал Сосьедад
22.10.2018Испания - Примера9-й турРеал Сосьедад0 : 0Жирона
08.04.2018Испания - Примера31-й турРеал Сосьедад5 : 0Жирона
17.11.2017Испания - Примера12-й турЖирона1 : 1Реал Сосьедад
06.10.2024Испания — Примера9-й турЖирона2 : 1
02.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 2-й турЖирона2 : 3
29.09.2024Испания — Примера8-й тур1 : 1Жирона
25.09.2024Испания — Примера7-й турЖирона0 : 0
21.09.2024Испания — Примера6-й тур2 : 0Жирона
06.10.2024Испания — Примера9-й турРеал Сосьедад1 : 1
03.10.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й турРеал Сосьедад1 : 2
28.09.2024Испания — Примера8-й турРеал Сосьедад3 : 0
25.09.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й тур1 : 1Реал Сосьедад
21.09.2024Испания — Примера6-й тур0 : 0Реал Сосьедад
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона924
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид921
3
Лига чемпионов
Атлетико М917
4
Лига чемпионов
Вильярреал917
5
Лига Европы
Осасуна915
6
Квалификация Лиги конференций
Атлетик Б914
7 Мальорка914
8 Райо Вальекано913
9 Сельта913
10 Жирона912
11 Севилья912
12 Бетис912
13 Эспаньол910
14 Алавес910
15 Реал Сосьедад99
16 Хетафе98
17 Леганес98
18
Зона вылета
Валенсия96
19
Зона вылета
Вальядолид95
20
Зона вылета
Лас-Пальмас93

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