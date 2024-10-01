Жирона - Реал Сосьедад 19 Октября прямая трансляция
Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14500
19 Октября 2024 года в 19:30 (+03:00). Испания — Примера, 10-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Реал Сосьедад, которое состоится 19 Октября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жирона
Жирона
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|4
|зщ
|Арнау Мартинес
|5
|зщ
|Давид Лопес
|18
|зщ
|Ладислав Крейчи
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
|23
|пз
|Иван Мартин
|21
|пз
|Янхель Эррера
|6
|пз
|Донни ван де Бек
|11
|пз
|Арно Данжума
|9
|нп
|Абель Руис
|19
|нп
|Боян Миовски
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|27
|зщ
|Хон Арамбуру
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|21
|зщ
|Найеф Агер
|12
|зщ
|Хавьер Лопес
|17
|зщ
|Серхио Гомес
|23
|пз
|Брайс Мендес
|4
|пз
|Мартин Субименди
|24
|пз
|Лука Сучич
|14
|нп
|Такефуса Кубо
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
Главные тренеры
|Анхель Мичел
|Иманол Альгуасиль
История личных встреч
|03.02.2024
|Испания - Примера
|23-й тур
|0 : 0
|12.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 1
|13.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|2 : 2
|02.10.2022
|Испания - Примера
|7-й тур
|3 : 5
|25.02.2019
|Испания - Примера
|25-й тур
|0 : 0
|22.10.2018
|Испания - Примера
|9-й тур
|0 : 0
|08.04.2018
|Испания - Примера
|31-й тур
|5 : 0
|17.11.2017
|Испания - Примера
|12-й тур
|1 : 1
|06.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|2 : 1
|02.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 3
|29.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|1 : 1
|25.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|0 : 0
|21.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|2 : 0
|06.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|1 : 1
|03.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 2
|28.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|3 : 0
|25.09.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 1
|21.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|9
|24
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|9
|21
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|9
|17
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|9
|17
| 5
Лига Европы
|Осасуна
|9
|15
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Атлетик Б
|9
|14
|7
|Мальорка
|9
|14
|8
|Райо Вальекано
|9
|13
|9
|Сельта
|9
|13
|10
|Жирона
|9
|12
|11
|Севилья
|9
|12
|12
|Бетис
|9
|12
|13
|Эспаньол
|9
|10
|14
|Алавес
|9
|10
|15
|Реал Сосьедад
|9
|9
|16
|Хетафе
|9
|8
|17
|Леганес
|9
|8
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|9
|6
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|9
|5
| 20
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|9
|3