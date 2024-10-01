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Сельта - Реал Мадрид 19 Октября прямая трансляция

Стадион: Абанка Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 24791
19 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 10-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Сельта
Реал Мадрид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Реал Мадрид, которое состоится 19 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Абанка Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сельта
Виго
Реал Мадрид
Мадрид
13ИспанияврВисенте Гуайта
3ИспаниязщОскар Мингеса
20ИспаниязщМаркос Алонсо
22ИспаниязщХавьер Манкильо
2ШвециязщКарл Старфельт
8ИспанияпзФран Бельтран
19ШвецияпзУиллот Сведберг
33ИспанияпзУго Сотело
30ИспаниянпУго Альварес
18ИспаниянпПабло Дуран
7ИспаниянпБорха Иглесиас
1БельгияврТибо Куртуа
17ИспаниязщЛукас Васкес
22ГерманиязщАнтонио Рюдигер
23ФранциязщФерлан Менди
5АнглияпзДжуд Беллингем
14ФранцияпзОрельен Тчуамени
8УругвайпзФедерико Вальверде
6ФранцияпзЭдуарду Камавинга
11Бразилиянп Родриго
9ФранциянпКилиан Мбаппе
7Бразилиянп Винисиус Жуниор
Главные тренеры
ИспанияКлаудио Хиральдес
ИталияКарло Анчелотти
История личных встреч
10.03.2024Испания - Примера28-й турРеал Мадрид4 : 0Сельта
25.08.2023Испания - Примера3-й турСельта0 : 1Реал Мадрид
22.04.2023Испания - Примера30-й турРеал Мадрид2 : 0Сельта
20.08.2022Испания - Примера2-й турСельта1 : 4Реал Мадрид
02.04.2022Испания - Примера30-й турСельта1 : 2Реал Мадрид
12.09.2021Испания - Примера4-й турРеал Мадрид5 : 2Сельта
20.03.2021Испания - Примера28-й турСельта1 : 3Реал Мадрид
02.01.2021Испания - Примера17-й турРеал Мадрид2 : 0Сельта
16.02.2020Испания - Примера24-й турРеал Мадрид2 : 2Сельта
17.08.2019Испания - Примера1-й турСельта1 : 3Реал Мадрид
05.10.2024Испания — Примера9-й тур0 : 1Сельта
29.09.2024Испания — Примера8-й турСельта1 : 1
26.09.2024Испания — Примера7-й турСельта0 : 1
22.09.2024Испания — Примера6-й тур3 : 1Сельта
15.09.2024Испания — Примера5-й турСельта3 : 1
05.10.2024Испания — Примера9-й турРеал Мадрид2 : 0
02.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 2-й тур1 : 0Реал Мадрид
29.09.2024Испания — Примера8-й тур1 : 1Реал Мадрид
24.09.2024Испания — Примера7-й турРеал Мадрид3 : 2
21.09.2024Испания — Примера6-й турРеал Мадрид4 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура Примеры: «Сельта» — «Реал». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона924
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид921
3
Лига чемпионов
Атлетико М917
4
Лига чемпионов
Вильярреал917
5
Лига Европы
Осасуна915
6
Квалификация Лиги конференций
Атлетик Б914
7 Мальорка914
8 Райо Вальекано913
9 Сельта913
10 Жирона912
11 Севилья912
12 Бетис912
13 Эспаньол910
14 Алавес910
15 Реал Сосьедад99
16 Хетафе98
17 Леганес98
18
Зона вылета
Валенсия96
19
Зона вылета
Вальядолид95
20
Зона вылета
Лас-Пальмас93

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