Сельта - Реал Мадрид 19 Октября прямая трансляция
Стадион: Абанка Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 24791
19 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 10-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Реал Мадрид, которое состоится 19 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Абанка Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сельта
Виго
Реал Мадрид
Мадрид
|13
|вр
|Висенте Гуайта
|3
|зщ
|Оскар Мингеса
|20
|зщ
|Маркос Алонсо
|22
|зщ
|Хавьер Манкильо
|2
|зщ
|Карл Старфельт
|8
|пз
|Фран Бельтран
|19
|пз
|Уиллот Сведберг
|33
|пз
|Уго Сотело
|30
|нп
|Уго Альварес
|18
|нп
|Пабло Дуран
|7
|нп
|Борха Иглесиас
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|17
|зщ
|Лукас Васкес
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|23
|зщ
|Ферлан Менди
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|14
|пз
|Орельен Тчуамени
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|6
|пз
|Эдуарду Камавинга
|11
|нп
|Родриго
|9
|нп
|Килиан Мбаппе
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
Главные тренеры
|Клаудио Хиральдес
|Карло Анчелотти
История личных встреч
|10.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|4 : 0
|25.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 1
|22.04.2023
|Испания - Примера
|30-й тур
|2 : 0
|20.08.2022
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 4
|02.04.2022
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 2
|12.09.2021
|Испания - Примера
|4-й тур
|5 : 2
|20.03.2021
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 3
|02.01.2021
|Испания - Примера
|17-й тур
|2 : 0
|16.02.2020
|Испания - Примера
|24-й тур
|2 : 2
|17.08.2019
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 3
|05.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 1
|29.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|1 : 1
|26.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|0 : 1
|22.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|3 : 1
|15.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|3 : 1
|05.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|2 : 0
|02.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 0
|29.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|1 : 1
|24.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|3 : 2
|21.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|4 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура Примеры: «Сельта» — «Реал». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|9
|24
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|9
|21
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|9
|17
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|9
|17
| 5
Лига Европы
|Осасуна
|9
|15
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Атлетик Б
|9
|14
|7
|Мальорка
|9
|14
|8
|Райо Вальекано
|9
|13
|9
|Сельта
|9
|13
|10
|Жирона
|9
|12
|11
|Севилья
|9
|12
|12
|Бетис
|9
|12
|13
|Эспаньол
|9
|10
|14
|Алавес
|9
|10
|15
|Реал Сосьедад
|9
|9
|16
|Хетафе
|9
|8
|17
|Леганес
|9
|8
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|9
|6
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|9
|5
| 20
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|9
|3