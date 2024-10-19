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Брест - Ренн 19 Октября прямая трансляция

Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 15931
19 Октября 2024 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 8-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
Брест
Ренн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Ренн, которое состоится 19 Октября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брест
Брест
Ренн
Ренн
40 Нидерланды вр Марко Бизот
7 Франция зщ Кенни Лала
5 Франция зщ Брендан Шардонне
3 Сенегал зщ Абдулайе Ндиайе
23 Франция зщ Жордан Амави
45 Франция пз Махди Камара
8 Франция пз Юго Маньетти
9 Мали пз Камори Думбия
26 Франция пз Матиас Перейра Лаж
10 Франция нп Ромен дель Кастильо
19 Франция нп Людовик Ажорк
30 Франция вр Стив Манданда
36 Гана зщ Алиду Сейду
55 Норвегия зщ Лео Эстигор
15 Сенегал зщ Микаил Фай
33 Нидерланды зщ Ханс Хатебур
3 Франция зщ Адриен Трюффер
28 Финляндия пз Глен Камара
6 Нидерланды пз Азор Матусива
11 Франция нп Людовик Блас
9 Франция нп Арно Калимуэндо
27 Португалия нп Жота
Главные тренеры
Франция Эрик Руа
Франция Жюльен Стефан
История личных встреч
28.04.2024 Франция - Лига 1 31-й тур Ренн4 : 5Брест
02.09.2023 Франция - Лига 1 4-й тур Брест0 : 0Ренн
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур Брест1 : 2Ренн
31.08.2022 Франция - Лига 1 5-й тур Ренн3 : 1Брест
06.02.2022 Франция - Лига 1 23-й тур Ренн2 : 0Брест
15.08.2021 Франция - Лига 1 2-й тур Брест1 : 1Ренн
17.01.2021 Франция - Лига 1 20-й тур Брест1 : 2Ренн
31.10.2020 Франция - Лига 1 9-й тур Ренн2 : 1Брест
08.02.2020 Франция - Лига 1 24-й тур Ренн0 : 0Брест
14.09.2019 Франция - Лига 1 5-й тур Брест0 : 0Ренн
06.10.2024 Франция — Лига 1 7-й тур Брест2 : 0
01.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 0 : 4Брест
27.09.2024 Франция — Лига 1 6-й тур 3 : 0Брест
22.09.2024 Франция — Лига 1 5-й тур Брест2 : 0
19.09.2024 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур Брест2 : 1
05.10.2024 Франция — Лига 1 7-й тур Ренн1 : 2
27.09.2024 Франция — Лига 1 6-й тур 3 : 1Ренн
21.09.2024 Франция — Лига 1 5-й тур Ренн1 : 1
15.09.2024 Франция — Лига 1 4-й тур Ренн3 : 0
01.09.2024 Франция — Лига 1 3-й тур 2 : 1Ренн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Монако719
2
Лига чемпионов
ПСЖ717
3
Лига чемпионов
Марсель714
4
Квалификация Лиги чемпионов
Реймс714
5
Лига Европы
Лилль713
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс711
7 Страсбург710
8 Лион710
9 Ницца79
10 Нант79
11 Брест79
12 Ренн77
13 Сент-Этьен77
14 Осер76
15 Гавр76
16
Стыковая зона
Тулуза75
17
Зона вылета
Монпелье74
18
Зона вылета
Анже73

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