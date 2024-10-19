Брест - Ренн 19 Октября прямая трансляция
Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 15931
19 Октября 2024 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 8-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Ренн, которое состоится 19 Октября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брест
Брест
Ренн
Ренн
|40
|вр
|Марко Бизот
|7
|зщ
|Кенни Лала
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|3
|зщ
|Абдулайе Ндиайе
|23
|зщ
|Жордан Амави
|45
|пз
|Махди Камара
|8
|пз
|Юго Маньетти
|9
|пз
|Камори Думбия
|26
|пз
|Матиас Перейра Лаж
|10
|нп
|Ромен дель Кастильо
|19
|нп
|Людовик Ажорк
|30
|вр
|Стив Манданда
|36
|зщ
|Алиду Сейду
|55
|зщ
|Лео Эстигор
|15
|зщ
|Микаил Фай
|33
|зщ
|Ханс Хатебур
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|28
|пз
|Глен Камара
|6
|пз
|Азор Матусива
|11
|нп
|Людовик Блас
|9
|нп
|Арно Калимуэндо
|27
|нп
|Жота
Главные тренеры
|Эрик Руа
|Жюльен Стефан
История личных встреч
|28.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|4 : 5
|02.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|0 : 0
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 2
|31.08.2022
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|3 : 1
|06.02.2022
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|2 : 0
|15.08.2021
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|17.01.2021
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 2
|31.10.2020
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|2 : 1
|08.02.2020
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 0
|14.09.2019
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 0
|06.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 0
|01.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|0 : 4
|27.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|3 : 0
|22.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|2 : 0
|19.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 1
|05.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|1 : 2
|27.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|3 : 1
|21.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 1
|15.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|3 : 0
|01.09.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Монако
|7
|19
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|7
|17
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|7
|14
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Реймс
|7
|14
| 5
Лига Европы
|Лилль
|7
|13
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|7
|11
|7
|Страсбург
|7
|10
|8
|Лион
|7
|10
|9
|Ницца
|7
|9
|10
|Нант
|7
|9
|11
|Брест
|7
|9
|12
|Ренн
|7
|7
|13
|Сент-Этьен
|7
|7
|14
|Осер
|7
|6
|15
|Гавр
|7
|6
| 16
Стыковая зона
|Тулуза
|7
|5
| 17
Зона вылета
|Монпелье
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Анже
|7
|3