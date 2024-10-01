НЕК Неймеген - Херенвен 19 Октября прямая трансляция
Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12540
19 Октября 2024 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур
Главный судья: Марк Нагтегал (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - Херенвен, которое состоится 19 Октября 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
Херенвен
Херенвен
|22
|вр
|Робин Руфс
|2
|зщ
|Брайанн Перейра
|4
|зщ
|Иван Маркес
|17
|зщ
|Брам Нуйтинк
|24
|зщ
|Калвин Вердонк
|5
|зщ
|Томас Ауэян
|6
|пз
|Мес Худемакерс
|20
|пз
|Лассе Шоне
|7
|нп
|Робер Гонсалес
|10
|нп
|Сонтье Хансен
|18
|нп
|Коки Огава
|13
|вр
|Микки ван дер Харт
|45
|зщ
|Oliver Braude
|17
|зщ
|Николай Хопланн
|5
|зщ
|Павел Бохневич
|11
|зщ
|Матс Кёлерт
|21
|пз
|Espen van Ee
|19
|пз
|Симон Ольссон
|8
|пз
|Luuk Brouwers
|10
|пз
|Ilias Sebaoui
|20
|нп
|Jacob Trenskow
|26
|нп
|Dimitris Rallis
Главные тренеры
|Рогьер Мейер
История личных встреч
|10.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|2 : 0
|07.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|1 : 1
|06.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|2 : 3
|04.09.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|0 : 0
|13.02.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|0 : 1
|06.11.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|1 : 1
|14.05.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|0 : 2
|20.08.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|2 : 1
|20.02.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|1 : 1
|18.09.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|2 : 0
|05.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|1 : 0
|28.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|1 : 1
|21.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|1 : 2
|14.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|2 : 0
|31.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|0 : 3
|06.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|1 : 1
|27.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|2 : 1
|22.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|2 : 1
|17.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|2 : 0
|14.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|9 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|8
|24
| 2
Лига чемпионов
|Утрехт
|7
|19
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|АЗ Алкмар
|8
|16
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Твенте
|8
|14
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|6
|13
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|7
|13
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|8
|13
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Виллем II
|8
|11
|9
|Спарта
|8
|10
|10
|Фортуна
|8
|10
|11
|Гронинген
|8
|9
|12
|Хераклес
|8
|9
|13
|НАК Бреда
|8
|9
|14
|ПЕК Зволле
|8
|8
|15
|Херенвен
|8
|8
| 16
Стыковая зона
|НЕК Неймеген
|8
|7
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|8
|2
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|8
|0