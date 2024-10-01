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НЕК Неймеген - Херенвен 19 Октября прямая трансляция

Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12540
19 Октября 2024 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур
Главный судья: Марк Нагтегал (Нидерланды);
НЕК Неймеген
Херенвен

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - Херенвен, которое состоится 19 Октября 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
Херенвен
Херенвен
22 Нидерланды вр Робин Руфс
2 Франция зщ Брайанн Перейра
4 Испания зщ Иван Маркес
17 Нидерланды зщ Брам Нуйтинк
24 Нидерланды зщ Калвин Вердонк
5 Нидерланды зщ Томас Ауэян
6 Нидерланды пз Мес Худемакерс
20 Дания пз Лассе Шоне
7 Испания нп Робер Гонсалес
10 Нидерланды нп Сонтье Хансен
18 Япония нп Коки Огава
13 Нидерланды вр Микки ван дер Харт
45 Норвегия зщ Oliver Braude
17 Норвегия зщ Николай Хопланн
5 Польша зщ Павел Бохневич
11 Германия зщ Матс Кёлерт
21 Нидерланды пз Espen van Ee
19 Швеция пз Симон Ольссон
8 Нидерланды пз Luuk Brouwers
10 Бельгия пз Ilias Sebaoui
20 Дания нп Jacob Trenskow
26 Нидерланды нп Dimitris Rallis
Главные тренеры
Нидерланды Рогьер Мейер
История личных встреч
10.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур НЕК Неймеген2 : 0Херенвен
07.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Херенвен1 : 1НЕК Неймеген
06.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур НЕК Неймеген2 : 3Херенвен
04.09.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур Херенвен0 : 0НЕК Неймеген
13.02.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Херенвен0 : 1НЕК Неймеген
06.11.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур НЕК Неймеген1 : 1Херенвен
14.05.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Херенвен0 : 2НЕК Неймеген
20.08.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 3-й тур НЕК Неймеген2 : 1Херенвен
20.02.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Херенвен1 : 1НЕК Неймеген
18.09.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 6-й тур НЕК Неймеген2 : 0Херенвен
05.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур 1 : 0НЕК Неймеген
28.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур НЕК Неймеген1 : 1
21.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур НЕК Неймеген1 : 2
14.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур 2 : 0НЕК Неймеген
31.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур 0 : 3НЕК Неймеген
06.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур Херенвен1 : 1
27.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур 2 : 1Херенвен
22.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур Херенвен2 : 1
17.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур 2 : 0Херенвен
14.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур 9 : 1Херенвен
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен824
2
Лига чемпионов
Утрехт719
3
Квалификация Лиги чемпионов
АЗ Алкмар816
4
Квалификация Лиги Европы
Твенте814
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс613
6
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд713
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс813
8
Плей-офф Лиги конференций
Виллем II811
9 Спарта810
10 Фортуна810
11 Гронинген89
12 Хераклес89
13 НАК Бреда89
14 ПЕК Зволле88
15 Херенвен88
16
Стыковая зона
НЕК Неймеген87
17
Зона вылета
Алмере Сити82
18
Зона вылета
Валвейк80

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