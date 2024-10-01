Антальяспор - Галатасарай 19 Октября прямая трансляция
Стадион: Корендон Эйрлайнс Парк (Анталия, Турция), вместимость: 33032
19 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 9-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Антальяспор - Галатасарай, которое состоится 19 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Корендон Эйрлайнс Парк (Анталия, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Антальяспор
Анталия
Галатасарай
Стамбул
Главные тренеры
|Окан Бурук
История личных встреч
|26.02.2024
|Турция - Суперлига
|27-й тур
|2 : 1
|07.10.2023
|Турция - Суперлига
|8-й тур
|0 : 2
|21.01.2023
|Турция - Суперлига
|20-й тур
|2 : 1
|07.08.2022
|Турция - Суперлига
|1-й тур
|0 : 1
|20.05.2022
|Турция - Суперлига
|38-й тур
|1 : 1
|25.12.2021
|Турция - Суперлига
|19-й тур
|2 : 0
|24.04.2021
|Турция - Суперлига
|37-й тур
|0 : 1
|02.01.2021
|Турция - Суперлига
|16-й тур
|0 : 0
|24.07.2020
|Турция - Суперлига
|34-й тур
|2 : 2
|28.12.2019
|Турция - Суперлига
|17-й тур
|5 : 0
|04.10.2024
|Турция — Суперлига
|8-й тур
|2 : 1
|29.09.2024
|Турция — Суперлига
|7-й тур
|0 : 2
|22.09.2024
|Турция — Суперлига
|6-й тур
|0 : 0
|16.09.2024
|Турция — Суперлига
|5-й тур
|2 : 1
|01.09.2024
|Турция — Суперлига
|4-й тур
|5 : 2
|06.10.2024
|Турция — Суперлига
|8-й тур
|1 : 0
|03.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 2
|28.09.2024
|Турция — Суперлига
|7-й тур
|3 : 3
|25.09.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|3 : 1
|21.09.2024
|Турция — Суперлига
|6-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|8
|22
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Самсунспор
|8
|18
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Бешикташ
|7
|17
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Фенербахче
|7
|16
|5
|Истанбул Башакшехир
|7
|14
|6
|Гёзтепе
|7
|12
|7
|Эюпспор
|8
|12
|8
|Коньяспор
|8
|11
|9
|Бодрум
|8
|10
|10
|Трабзонспор
|7
|9
|11
|Аланьяспор
|8
|9
|12
|Касымпаша
|8
|8
|13
|Антальяспор
|8
|8
|14
|Сивасспор
|8
|8
|15
|Ризеспор
|8
|7
| 16
Зона вылета
|Газиантеп
|7
|5
| 17
Зона вылета
|Кайсериспор
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Хатайспор
|7
|3
| 19
Зона вылета
|Адана Демирспор
|8
|1