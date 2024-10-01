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Антальяспор - Галатасарай 19 Октября прямая трансляция

Стадион: Корендон Эйрлайнс Парк (Анталия, Турция), вместимость: 33032
19 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 9-й тур
Антальяспор
Галатасарай

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Антальяспор - Галатасарай, которое состоится 19 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Корендон Эйрлайнс Парк (Анталия, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Антальяспор
Анталия
Галатасарай
Стамбул
Главные тренеры
Турция Окан Бурук
История личных встреч
26.02.2024 Турция - Суперлига 27-й тур Галатасарай2 : 1Антальяспор
07.10.2023 Турция - Суперлига 8-й тур Антальяспор0 : 2Галатасарай
21.01.2023 Турция - Суперлига 20-й тур Галатасарай2 : 1Антальяспор
07.08.2022 Турция - Суперлига 1-й тур Антальяспор0 : 1Галатасарай
20.05.2022 Турция - Суперлига 38-й тур Антальяспор1 : 1Галатасарай
25.12.2021 Турция - Суперлига 19-й тур Галатасарай2 : 0Антальяспор
24.04.2021 Турция - Суперлига 37-й тур Антальяспор0 : 1Галатасарай
02.01.2021 Турция - Суперлига 16-й тур Галатасарай0 : 0Антальяспор
24.07.2020 Турция - Суперлига 34-й тур Антальяспор2 : 2Галатасарай
28.12.2019 Турция - Суперлига 17-й тур Галатасарай5 : 0Антальяспор
04.10.2024 Турция — Суперлига 8-й тур 2 : 1Антальяспор
29.09.2024 Турция — Суперлига 7-й тур Антальяспор0 : 2
22.09.2024 Турция — Суперлига 6-й тур 0 : 0Антальяспор
16.09.2024 Турция — Суперлига 5-й тур Антальяспор2 : 1
01.09.2024 Турция — Суперлига 4-й тур 5 : 2Антальяспор
06.10.2024 Турция — Суперлига 8-й тур Галатасарай1 : 0
03.10.2024 Лига Европы Общий этап. 2-й тур 2 : 2Галатасарай
28.09.2024 Турция — Суперлига 7-й тур Галатасарай3 : 3
25.09.2024 Лига Европы Общий этап. 1-й тур Галатасарай3 : 1
21.09.2024 Турция — Суперлига 6-й тур 1 : 3Галатасарай
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай822
2
Квалификация Лиги чемпионов
Самсунспор818
3
Квалификация Лиги Европы
Бешикташ717
4
Квалификация Лиги конференций
Фенербахче716
5 Истанбул Башакшехир714
6 Гёзтепе712
7 Эюпспор812
8 Коньяспор811
9 Бодрум810
10 Трабзонспор79
11 Аланьяспор89
12 Касымпаша88
13 Антальяспор88
14 Сивасспор88
15 Ризеспор87
16
Зона вылета
Газиантеп75
17
Зона вылета
Кайсериспор74
18
Зона вылета
Хатайспор73
19
Зона вылета
Адана Демирспор81

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