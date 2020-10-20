Шинник - Балтика 20 Октября прямая трансляция
20 Октября 2024 года в 15:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 15-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шинник - Балтика, которое состоится 20 Октября 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шинник
Ярославль
Балтика
Калининград
Главные тренеры
|Дмитрий Николаевич Черышев
|Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
|02.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|19.11.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|19-й тур
|1 : 0
|31.07.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|1 : 1
|25.11.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|24-й тур
|1 : 3
|16.08.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|4-й тур
|2 : 0
|23.10.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|19-й тур
|0 : 2
|10.03.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|26-й тур
|1 : 0
|26.08.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|8-й тур
|1 : 0
|02.05.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|36-й тур
|0 : 0
|14.10.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|18-й тур
|1 : 0
|15.10.2024
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|0 : 1
|12.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|14-й тур
|1 : 0
|06.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|13-й тур
|2 : 0
|29.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|12-й тур
|3 : 0
|25.09.2024
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|0 : 0 2 : 3
|18.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|7 : 0
|16.10.2024
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|0 : 4
|13.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|14-й тур
|0 : 2
|06.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|13-й тур
|0 : 0
|04.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арсенал Т
|14
|26
| 2
Повышение
|Торпедо М
|14
|26
| 3
Стыковая зона
|Урал
|14
|25
| 4
Стыковая зона
|Балтика
|14
|24
|5
|Сочи
|15
|24
|6
|Черноморец
|15
|24
|7
|Ротор
|15
|22
|8
|Нефтехимик
|15
|21
|9
|Родина
|15
|19
|10
|Чайка
|14
|18
|11
|СКА-Хабаровск
|14
|17
|12
|Енисей
|14
|17
|13
|КАМАЗ
|15
|16
|14
|Сокол
|14
|15
|15
|Шинник
|14
|14
| 16
Зона вылета
|Алания
|14
|14
| 17
Зона вылета
|Уфа
|14
|11
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|14
|6