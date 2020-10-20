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Шинник - Балтика 20 Октября прямая трансляция

20 Октября 2024 года в 15:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 15-й тур
Шинник
Балтика

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шинник - Балтика, которое состоится 20 Октября 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шинник
Ярославль
Балтика
Калининград
Главные тренеры
РоссияДмитрий Николаевич Черышев
РоссияАндрей Викторович Талалаев
История личных встреч
02.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиБалтика0 : 1Шинник
19.11.2022Россия - Мелбет Первая лига19-й турБалтика1 : 0Шинник
31.07.2022Россия - Мелбет Первая лига3-й турШинник1 : 1Балтика
25.11.2020ФНЛ - Первый дивизион24-й турШинник1 : 3Балтика
16.08.2020ФНЛ - Первый дивизион4-й турБалтика2 : 0Шинник
23.10.2019ФНЛ - Первый дивизион19-й турШинник0 : 2Балтика
10.03.2019ФНЛ - Первый дивизион26-й турШинник1 : 0Балтика
26.08.2018ФНЛ - Первый дивизион8-й турБалтика1 : 0Шинник
02.05.2018ФНЛ - Первый дивизион36-й турБалтика0 : 0Шинник
14.10.2017ФНЛ - Первый дивизион18-й турШинник1 : 0Балтика
15.10.2024Fonbet Кубок России1/16 финала0 : 1Шинник
12.10.2024Россия — Мелбет Первая лига14-й тур1 : 0Шинник
06.10.2024Россия — Мелбет Первая лига13-й турШинник2 : 0
29.09.2024Россия — Мелбет Первая лига12-й тур3 : 0Шинник
25.09.2024Fonbet Кубок России1/32 финала0 : 0 2 : 3Шинник
18.10.2024Россия — МФЛПлей-офф за право остатьсяБалтика7 : 0
16.10.2024Fonbet Кубок России1/16 финала0 : 4Балтика
13.10.2024Россия — Мелбет Первая лига14-й тур0 : 2Балтика
06.10.2024Россия — Мелбет Первая лига13-й турБалтика0 : 0
04.10.2024Россия — МФЛПлей-офф за право остаться2 : 0Балтика
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т1426
2
Повышение
Торпедо М1426
3
Стыковая зона
Урал1425
4
Стыковая зона
Балтика1424
5 Сочи1524
6 Черноморец1524
7 Ротор1522
8 Нефтехимик1521
9 Родина1519
10 Чайка1418
11 СКА-Хабаровск1417
12 Енисей1417
13 КАМАЗ1516
14 Сокол1415
15 Шинник1414
16
Зона вылета
Алания1414
17
Зона вылета
Уфа1411
18
Зона вылета
Тюмень146

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