Вулверхэмптон - Манчестер Сити 20 Октября прямая трансляция
Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 34624
20 Октября 2024 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Манчестер Сити, которое состоится 20 Октября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Манчестер Сити
Манчестер
|31
|вр
|Сэм Джонстон
|4
|зщ
|Сантьяго Буэно
|15
|зщ
|Крейг Доусон
|24
|зщ
|Тоти
|22
|зщ
|Нелсон Семеду
|3
|зщ
|Райан Аит-Нури
|5
|пз
|Марио Лемина
|7
|пз
|Андре Триндаде
|8
|пз
|Жоао Гомес
|9
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
|10
|нп
|Матеус Кунья
|31
|вр
|Эдерсон
|82
|зщ
|Рико Льюис
|5
|зщ
|Джон Стоунз
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|8
|пз
|Матео Ковачич
|19
|пз
|Илкай Гюндоган
|20
|пз
|Бернарду Силва
|47
|нп
|Фил Фоден
|10
|нп
|Джек Грилиш
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
Главные тренеры
|Гари О'Нил
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|04.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|5 : 1
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|22.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 0
|17.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 3
|11.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 5
|11.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|02.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|4 : 1
|21.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 3
|27.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|3 : 2
|06.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 2
|05.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|5 : 3
|28.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 2
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 1
|18.09.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|3 : 2
|15.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 2
|05.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 2
|01.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|0 : 4
|28.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|24.09.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|2 : 1
|22.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура АПЛ: «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|7
|18
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|7
|17
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|8
|17
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|8
|17
| 5
Лига Европы
|Брайтон энд Хоув Альбион
|8
|15
|6
|Челси
|7
|14
|7
|Тоттенхэм Хотспур
|8
|13
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|8
|12
|9
|Фулхэм
|8
|11
|10
|Борнмут
|8
|11
|11
|Манчестер Юнайтед
|8
|11
|12
|Ноттингем Форест
|7
|10
|13
|Брентфорд
|8
|10
|14
|Лестер Сити
|8
|9
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|8
|16
|Эвертон
|8
|8
|17
|Ипсвич Таун
|8
|4
| 18
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|7
|3
| 19
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|7
|1
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|8
|1