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Вулверхэмптон - Манчестер Сити 20 Октября прямая трансляция

Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 34624
20 Октября 2024 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Вулверхэмптон
Манчестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Манчестер Сити, которое состоится 20 Октября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Манчестер Сити
Манчестер
31 Англия вр Сэм Джонстон
4 Уругвай зщ Сантьяго Буэно
15 Англия зщ Крейг Доусон
24 Португалия зщ Тоти
22 Португалия зщ Нелсон Семеду
3 Алжир зщ Райан Аит-Нури
5 Габон пз Марио Лемина
7 Бразилия пз Андре Триндаде
8 Бразилия пз Жоао Гомес
9 Норвегия нп Йёрген Странн Ларсен
10 Бразилия нп Матеус Кунья
31 Бразилия вр Эдерсон
82 Англия зщ Рико Льюис
5 Англия зщ Джон Стоунз
3 Португалия зщ Рубен Диаш
24 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
8 Хорватия пз Матео Ковачич
19 Германия пз Илкай Гюндоган
20 Португалия пз Бернарду Силва
47 Англия нп Фил Фоден
10 Англия нп Джек Грилиш
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
Главные тренеры
Англия Гари О'Нил
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
04.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур Манчестер Сити5 : 1Вулверхэмптон
30.09.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Вулверхэмптон2 : 1Манчестер Сити
22.01.2023 Англия - Премьер-лига 21-й тур Манчестер Сити3 : 0Вулверхэмптон
17.09.2022 Англия - Премьер-лига 8-й тур Вулверхэмптон0 : 3Манчестер Сити
11.05.2022 Англия - Премьер-лига 33-й тур Вулверхэмптон1 : 5Манчестер Сити
11.12.2021 Англия - Премьер-лига 16-й тур Манчестер Сити1 : 0Вулверхэмптон
02.03.2021 Англия - Премьер-лига 29-й тур Манчестер Сити4 : 1Вулверхэмптон
21.09.2020 Англия - Премьер-лига 2-й тур Вулверхэмптон1 : 3Манчестер Сити
27.12.2019 Англия - Премьер-лига 19-й тур Вулверхэмптон3 : 2Манчестер Сити
06.10.2019 Англия - Премьер-лига 8-й тур Манчестер Сити0 : 2Вулверхэмптон
05.10.2024 Англия — Премьер-лига 7-й тур 5 : 3Вулверхэмптон
28.09.2024 Англия — Премьер-лига 6-й тур Вулверхэмптон1 : 2
21.09.2024 Англия — Премьер-лига 5-й тур 3 : 1Вулверхэмптон
18.09.2024 Англия — Кубок лиги 1/16 финала 3 : 2Вулверхэмптон
15.09.2024 Англия — Премьер-лига 4-й тур Вулверхэмптон1 : 2
05.10.2024 Англия — Премьер-лига 7-й тур Манчестер Сити3 : 2
01.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 0 : 4Манчестер Сити
28.09.2024 Англия — Премьер-лига 6-й тур 1 : 1Манчестер Сити
24.09.2024 Англия — Кубок лиги 1/16 финала Манчестер Сити2 : 1
22.09.2024 Англия — Премьер-лига 5-й тур Манчестер Сити2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура АПЛ: «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль718
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити717
3
Лига чемпионов
Арсенал817
4
Лига чемпионов
Астон Вилла817
5
Лига Европы
Брайтон энд Хоув Альбион815
6 Челси714
7 Тоттенхэм Хотспур813
8 Ньюкасл Юнайтед812
9 Фулхэм811
10 Борнмут811
11 Манчестер Юнайтед811
12 Ноттингем Форест710
13 Брентфорд810
14 Лестер Сити89
15 Вест Хэм Юнайтед88
16 Эвертон88
17 Ипсвич Таун84
18
Зона вылета
Кристал Пэлас73
19
Зона вылета
Вулверхэмптон71
20
Зона вылета
Саутгемптон81

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