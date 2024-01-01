Атлетико М - Леганес 20 Октября прямая трансляция
Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
20 Октября 2024 года в 17:15 (+03:00). Испания — Примера, 10-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтеро (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Леганес, которое состоится 20 Октября 2024 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Леганес
Леганес
|13
|вр
|Ян Облак
|15
|зщ
|Клеман Лангле
|21
|зщ
|Хавьер Галан
|16
|зщ
|Науэль Молина
|20
|пз
|Аксель Витсель
|8
|пз
|Пабло Барриос
|6
|пз
|Коке
|4
|пз
|Конор Галлахер
|12
|пз
|Самуэл Лино
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|9
|нп
|Александр Сёрлот
|13
|вр
|Марко Дмитрович
|12
|зщ
|Валентин Розье
|3
|зщ
|Хорхе Саэнс
|6
|зщ
|Серхио Гонсалес
|20
|зщ
|Хавьер Эрнандес
|2
|зщ
|Адрия Альтимира
|17
|пз
|Иван Неу
|8
|пз
|Сейдуба Сиссе
|21
|пз
|Роберто Лопес
|11
|нп
|Хуан Крус
|18
|нп
|Себастьен Аллер
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Борха Саэс Хименес
История личных встреч
|26.01.2020
|Испания - Примера
|21-й тур
|0 : 0
|25.08.2019
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 1
|09.03.2019
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 0
|03.11.2018
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 1
|28.02.2018
|Испания - Примера
|26-й тур
|4 : 0
|30.09.2017
|Испания - Примера
|7-й тур
|0 : 0
|12.08.2017
|Товарищеские матчи (клубы) - 2017
|Август 2017
|0 : 1
|04.02.2017
|Испания - Примера
|21-й тур
|2 : 0
|27.08.2016
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 0
|06.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|1 : 1
|02.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|4 : 0
|29.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|1 : 1
|26.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|0 : 1
|22.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 1
|04.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 0
|28.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|1 : 1
|22.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 1
|19.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|0 : 2
|13.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|9
|24
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|9
|21
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|9
|17
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|9
|17
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|10
|17
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|10
|15
|7
|Осасуна
|10
|15
|8
|Мальорка
|9
|14
|9
|Райо Вальекано
|9
|13
|10
|Сельта
|9
|13
|11
|Реал Сосьедад
|10
|12
|12
|Жирона
|10
|12
|13
|Севилья
|9
|12
|14
|Эспаньол
|10
|10
|15
|Алавес
|10
|10
|16
|Леганес
|9
|8
|17
|Хетафе
|9
|8
| 18
Зона вылета
|Вальядолид
|10
|8
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|9
|6
| 20
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|9
|3