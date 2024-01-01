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Атлетико М - Леганес 20 Октября прямая трансляция

Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
20 Октября 2024 года в 17:15 (+03:00). Испания — Примера, 10-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтеро (Испания);
Атлетико М
Леганес

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Леганес, которое состоится 20 Октября 2024 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Леганес
Леганес
13СловенияврЯн Облак
15ФранциязщКлеман Лангле
21ИспаниязщХавьер Галан
16АргентиназщНауэль Молина
20БельгияпзАксель Витсель
8ИспанияпзПабло Барриос
6Испанияпз Коке
4АнглияпзКонор Галлахер
12БразилияпзСамуэл Лино
7ФранциянпАнтуан Гризманн
9НорвегиянпАлександр Сёрлот
13СербияврМарко Дмитрович
12ФранциязщВалентин Розье
3ИспаниязщХорхе Саэнс
6ИспаниязщСерхио Гонсалес
20ИспаниязщХавьер Эрнандес
2ИспаниязщАдрия Альтимира
17КамерунпзИван Неу
8ГвинеяпзСейдуба Сиссе
21ИспанияпзРоберто Лопес
11ИспаниянпХуан Крус
18Кот-д'ИвуарнпСебастьен Аллер
Главные тренеры
АргентинаДиего Симеоне
ИспанияБорха Саэс Хименес
История личных встреч
26.01.2020Испания - Примера21-й турАтлетико М0 : 0Леганес
25.08.2019Испания - Примера2-й турЛеганес0 : 1Атлетико М
09.03.2019Испания - Примера27-й турАтлетико М1 : 0Леганес
03.11.2018Испания - Примера11-й турЛеганес1 : 1Атлетико М
28.02.2018Испания - Примера26-й турАтлетико М4 : 0Леганес
30.09.2017Испания - Примера7-й турЛеганес0 : 0Атлетико М
12.08.2017Товарищеские матчи (клубы) - 2017Август 2017Леганес0 : 1Атлетико М
04.02.2017Испания - Примера21-й турАтлетико М2 : 0Леганес
27.08.2016Испания - Примера2-й турЛеганес0 : 0Атлетико М
06.10.2024Испания — Примера9-й тур1 : 1Атлетико М
02.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 2-й тур4 : 0Атлетико М
29.09.2024Испания — Примера8-й турАтлетико М1 : 1
26.09.2024Испания — Примера7-й тур0 : 1Атлетико М
22.09.2024Испания — Примера6-й тур1 : 1Атлетико М
04.10.2024Испания — Примера9-й турЛеганес0 : 0
28.09.2024Испания — Примера8-й тур1 : 1Леганес
22.09.2024Испания — Примера6-й тур1 : 1Леганес
19.09.2024Испания — Примера7-й турЛеганес0 : 2
13.09.2024Испания — Примера5-й тур2 : 0Леганес
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона924
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид921
3
Лига чемпионов
Атлетико М917
4
Лига чемпионов
Вильярреал917
5
Лига Европы
Атлетик Б1017
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис1015
7 Осасуна1015
8 Мальорка914
9 Райо Вальекано913
10 Сельта913
11 Реал Сосьедад1012
12 Жирона1012
13 Севилья912
14 Эспаньол1010
15 Алавес1010
16 Леганес98
17 Хетафе98
18
Зона вылета
Вальядолид108
19
Зона вылета
Валенсия96
20
Зона вылета
Лас-Пальмас93

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