Нант - Ницца 20 Октября прямая трансляция
Стадион: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38285
20 Октября 2024 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 8-й тур
Главный судья: Гаэль Ангула (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Ницца, которое состоится 20 Октября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нант
Нант
Ницца
Ницца
|1
|вр
|Альбан Лафон
|98
|зщ
|Кельвен Амьен-Аду
|4
|зщ
|Николя Паллуа
|44
|зщ
|Натан Зезе
|3
|зщ
|Николя Козза
|17
|пз
|Жан-Филипп Гбамен
|5
|пз
|Педро Чиривелья
|25
|пз
|Флоран Молле
|22
|пз
|Сорба Томас
|27
|пз
|Мозес Саймон
|39
|нп
|Маттис Аблин
|1
|вр
|Марцин Булка
|33
|зщ
|Антуан Менди
|64
|зщ
|Мойзе Бомбито
|5
|зщ
|Мохамед Абдель Монем
|92
|зщ
|Жонатан Клосс
|8
|зщ
|Пабло Паулино Росарио
|2
|зщ
|Али Абди
|6
|пз
|Хишем Будауи
|25
|пз
|Мохамед-Али Шо
|29
|нп
|Эванн Гессан
|7
|нп
|Жереми Бога
Главные тренеры
|Антуан Комбуаре
|Франк Эз
История личных встреч
|31.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 2
|02.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 0
|12.03.2023
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|2 : 2
|23.10.2022
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 1
|07.05.2022
|Кубок Франции
|Финал
|0 : 1
|14.01.2022
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|2 : 1
|12.09.2021
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 2
|04.04.2021
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 2
|03.10.2020
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|2 : 1
|05.10.2019
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 0
|06.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 0
|29.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|2 : 2
|22.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 1
|15.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 2
|31.08.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 3
|06.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|1 : 1
|03.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|4 : 1
|28.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|0 : 0
|25.09.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 1
|20.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|8 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Монако
|8
|20
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|7
|17
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|7
|14
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|8
|14
| 5
Лига Европы
|Реймс
|7
|14
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|7
|11
|7
|Страсбург
|7
|10
|8
|Лион
|7
|10
|9
|Брест
|8
|10
|10
|Ницца
|7
|9
|11
|Нант
|7
|9
|12
|Ренн
|8
|8
|13
|Сент-Этьен
|7
|7
|14
|Осер
|7
|6
|15
|Гавр
|7
|6
| 16
Стыковая зона
|Тулуза
|7
|5
| 17
Зона вылета
|Монпелье
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Анже
|7
|3