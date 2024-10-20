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Нант - Ницца 20 Октября прямая трансляция

Стадион: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38285
20 Октября 2024 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 8-й тур
Главный судья: Гаэль Ангула (Франция);
Нант
Ницца

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Ницца, которое состоится 20 Октября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нант
Нант
Ницца
Ницца
1ФранцияврАльбан Лафон
98ФранциязщКельвен Амьен-Аду
4ФранциязщНиколя Паллуа
44ФранциязщНатан Зезе
3ФранциязщНиколя Козза
17Кот-д'ИвуарпзЖан-Филипп Гбамен
5ИспанияпзПедро Чиривелья
25ФранцияпзФлоран Молле
22УэльспзСорба Томас
27НигерияпзМозес Саймон
39ФранциянпМаттис Аблин
1ПольшаврМарцин Булка
33ФранциязщАнтуан Менди
64КанадазщМойзе Бомбито
5ЕгипетзщМохамед Абдель Монем
92ФранциязщЖонатан Клосс
8НидерландызщПабло Паулино Росарио
2ТунисзщАли Абди
6АлжирпзХишем Будауи
25ФранцияпзМохамед-Али Шо
29ФранциянпЭванн Гессан
7Кот-д'ИвуарнпЖереми Бога
Главные тренеры
ФранцияАнтуан Комбуаре
ФранцияФранк Эз
История личных встреч
31.03.2024Франция - Лига 127-й турНицца1 : 2Нант
02.12.2023Франция - Лига 114-й турНант1 : 0Ницца
12.03.2023Франция - Лига 127-й турНант2 : 2Ницца
23.10.2022Франция - Лига 112-й турНицца1 : 1Нант
07.05.2022Кубок ФранцииФиналНицца0 : 1Нант
14.01.2022Франция - Лига 121-й турНицца2 : 1Нант
12.09.2021Франция - Лига 15-й турНант0 : 2Ницца
04.04.2021Франция - Лига 131-й турНант1 : 2Ницца
03.10.2020Франция - Лига 16-й турНицца2 : 1Нант
05.10.2019Франция - Лига 19-й турНант1 : 0Ницца
06.10.2024Франция — Лига 17-й тур2 : 0Нант
29.09.2024Франция — Лига 16-й турНант2 : 2
22.09.2024Франция — Лига 15-й тур1 : 1Нант
15.09.2024Франция — Лига 14-й турНант1 : 2
31.08.2024Франция — Лига 13-й тур1 : 3Нант
06.10.2024Франция — Лига 17-й турНицца1 : 1
03.10.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й тур4 : 1Ницца
28.09.2024Франция — Лига 16-й тур0 : 0Ницца
25.09.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й турНицца1 : 1
20.09.2024Франция — Лига 15-й турНицца8 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Монако820
2
Лига чемпионов
ПСЖ717
3
Лига чемпионов
Марсель714
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль814
5
Лига Европы
Реймс714
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс711
7 Страсбург710
8 Лион710
9 Брест810
10 Ницца79
11 Нант79
12 Ренн88
13 Сент-Этьен77
14 Осер76
15 Гавр76
16
Стыковая зона
Тулуза75
17
Зона вылета
Монпелье74
18
Зона вылета
Анже73

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