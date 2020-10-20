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Кальяри - Торино 20 Октября прямая трансляция

Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16416
20 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). Италия — Серия А, 8-й тур
Главный судья: Джанлука Аурельяно (Болонья, Италия);
Кальяри
Торино

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Торино, которое состоится 20 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кальяри
Кальяри
Торино
Турин
22ИталияврСимоне Скуффет
28ИталиязщГабриэле Цаппа
26КолумбиязщЙерри Мина
6ИталиязщСебастьяно Луперто
3ИталиязщТоммазо Ауджелло
8ФранцияпзМишель Ндари Адопо
29КонгопзЭнтони Макумбу
19ИталияпзНадир Цортеа
70ИталияпзДжанлука Гаэтано
77АнголанпЗиту Лувумбу
91ИталиянпРоберто Пикколи
32СербияврВаня Милинкович-Савич
4ПольшазщСебастьян Валюкевич
23Экваториальная ГвинеязщСауль Коко-Басси
5МароккозщАдам Масина
20АвстриязщВалентино Лацаро
77ПольшапзКароль Линетты
28ИталияпзСамуэле Риччи
8СербияпзИван Илич
24ХорватияпзБорна Соса
18ШотландиянпЧе Адамс
9ПарагвайнпАрнальдо Антонио Санабрия
Главные тренеры
ИталияДавиде Никола
ИталияПаоло Ваноли
История личных встреч
26.01.2024Италия - Серия А22-й турКальяри1 : 2Торино
21.08.2023Италия - Серия А1-й турТорино0 : 0Кальяри
27.02.2022Италия - Серия А27-й турТорино1 : 2Кальяри
06.12.2021Италия - Серия А16-й турКальяри1 : 1Торино
19.02.2021Италия - Серия А23-й турКальяри0 : 1Торино
18.10.2020Италия - Серия А4-й турТорино2 : 3Кальяри
27.06.2020Италия - Серия А28-й турКальяри4 : 2Торино
27.10.2019Италия - Серия А9-й турТорино1 : 1Кальяри
14.04.2019Италия - Серия А32-й турТорино1 : 1Кальяри
26.11.2018Италия - Серия А13-й турКальяри0 : 0Торино
06.10.2024Италия — Серия А7-й тур1 : 1Кальяри
30.09.2024Италия — Серия А6-й тур2 : 3Кальяри
24.09.2024Кубок Италии1/16 финалаКальяри1 : 0
20.09.2024Италия — Серия А5-й турКальяри0 : 2
15.09.2024Италия — Серия А4-й турКальяри0 : 4
05.10.2024Италия — Серия А7-й тур3 : 2Торино
29.09.2024Италия — Серия А6-й турТорино2 : 3
24.09.2024Кубок Италии1/16 финалаТорино1 : 2
20.09.2024Италия — Серия А5-й тур2 : 3Торино
15.09.2024Италия — Серия А4-й турТорино0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи716
2
Лига чемпионов
Милан814
3
Лига чемпионов
Интер М714
4
Лига чемпионов
Удинезе813
5
Лига Европы
Ювентус713
6
Квалификация Лиги конференций
Лацио713
7 Торино711
8 Эмполи710
9 Аталанта710
10 Фиорентина710
11 Рома710
12 Комо89
13 Болонья89
14 Верона79
15 Парма87
16 Кальяри76
17 Дженоа86
18
Зона вылета
Лечче75
19
Зона вылета
Монца74
20
Зона вылета
Венеция74

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