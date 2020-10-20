Кальяри - Торино 20 Октября прямая трансляция
Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16416
20 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). Италия — Серия А, 8-й тур
Главный судья: Джанлука Аурельяно (Болонья, Италия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Торино, которое состоится 20 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кальяри
Кальяри
Торино
Турин
|22
|вр
|Симоне Скуффет
|28
|зщ
|Габриэле Цаппа
|26
|зщ
|Йерри Мина
|6
|зщ
|Себастьяно Луперто
|3
|зщ
|Томмазо Ауджелло
|8
|пз
|Мишель Ндари Адопо
|29
|пз
|Энтони Макумбу
|19
|пз
|Надир Цортеа
|70
|пз
|Джанлука Гаэтано
|77
|нп
|Зиту Лувумбу
|91
|нп
|Роберто Пикколи
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|4
|зщ
|Себастьян Валюкевич
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|5
|зщ
|Адам Масина
|20
|зщ
|Валентино Лацаро
|77
|пз
|Кароль Линетты
|28
|пз
|Самуэле Риччи
|8
|пз
|Иван Илич
|24
|пз
|Борна Соса
|18
|нп
|Че Адамс
|9
|нп
|Арнальдо Антонио Санабрия
Главные тренеры
|Давиде Никола
|Паоло Ваноли
История личных встреч
|26.01.2024
|Италия - Серия А
|22-й тур
|1 : 2
|21.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|0 : 0
|27.02.2022
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 2
|06.12.2021
|Италия - Серия А
|16-й тур
|1 : 1
|19.02.2021
|Италия - Серия А
|23-й тур
|0 : 1
|18.10.2020
|Италия - Серия А
|4-й тур
|2 : 3
|27.06.2020
|Италия - Серия А
|28-й тур
|4 : 2
|27.10.2019
|Италия - Серия А
|9-й тур
|1 : 1
|14.04.2019
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 1
|26.11.2018
|Италия - Серия А
|13-й тур
|0 : 0
|06.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|1 : 1
|30.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|2 : 3
|24.09.2024
|Кубок Италии
|1/16 финала
|1 : 0
|20.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|0 : 2
|15.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|0 : 4
|05.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|3 : 2
|29.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|2 : 3
|24.09.2024
|Кубок Италии
|1/16 финала
|1 : 2
|20.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 3
|15.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|7
|16
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|8
|14
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|7
|14
| 4
Лига чемпионов
|Удинезе
|8
|13
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|7
|13
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|7
|13
|7
|Торино
|7
|11
|8
|Эмполи
|7
|10
|9
|Аталанта
|7
|10
|10
|Фиорентина
|7
|10
|11
|Рома
|7
|10
|12
|Комо
|8
|9
|13
|Болонья
|8
|9
|14
|Верона
|7
|9
|15
|Парма
|8
|7
|16
|Кальяри
|7
|6
|17
|Дженоа
|8
|6
| 18
Зона вылета
|Лечче
|7
|5
| 19
Зона вылета
|Монца
|7
|4
| 20
Зона вылета
|Венеция
|7
|4