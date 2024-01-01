Хольштайн - Унион 20 Октября прямая трансляция
Стадион: Хольштайн (Киль, Германия), вместимость: 15034
20 Октября 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 7-й тур
Главный судья: Тимо Герах (Ландау, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хольштайн - Унион, которое состоится 20 Октября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Хольштайн (Киль, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хольштайн
Киль
Унион
Берлин
|1
|вр
|Тимон Вайнер
|6
|зщ
|Марко Ивезич
|4
|зщ
|Патрик Эррас
|14
|зщ
|Макс Гешвилль
|17
|зщ
|Тимо Беккер
|8
|зщ
|Финн Порат
|10
|пз
|Льюис Холтби
|37
|пз
|Армин Гигович
|24
|нп
|Магнус Кнудсен
|9
|нп
|Бенедикт Пихлер
|18
|нп
|Суто Матино
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|5
|зщ
|Данило Дуки
|2
|зщ
|Кевин Фогт
|4
|зщ
|Диогу Лейте
|28
|зщ
|Кристофер Триммель
|15
|зщ
|Том Роте
|13
|пз
|Андраш Шефер
|8
|пз
|Рани Хедира
|11
|пз
|Чон У Ён
|7
|пз
|Йорбе Вертессен
|16
|нп
|Бенедикт Холлербах
Главные тренеры
|Марцель Рапп
|Бо Свенссон
История личных встреч
|01.03.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|0 : 2
|25.09.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|2 : 0
|23.01.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|19-й тур
|2 : 2
|04.08.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|4 : 3
|05.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|2 : 2
|29.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|2 : 4
|21.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|2 : 2
|14.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|1 : 6
|31.08.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|0 : 2
|05.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|2 : 1
|28.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|1 : 0
|21.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|2 : 1
|14.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|0 : 0
|30.08.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|7
|17
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|7
|17
| 3
Лига чемпионов
|Фрайбург
|7
|15
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|7
|14
| 5
Лига Европы
|Айнтрахт Ф
|7
|13
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Боруссия Д
|7
|13
|7
|Унион
|6
|11
|8
|Хайденхайм
|7
|9
|9
|Штутгарт
|7
|9
|10
|Боруссия М
|7
|9
|11
|Майнц
|7
|8
|12
|Вердер
|6
|8
|13
|Вольфсбург
|6
|7
|14
|Хоффенхайм
|7
|7
|15
|Аугсбург
|7
|7
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|7
|4
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|6
|2
| 18
Зона вылета
|Бохум
|7
|1