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Хольштайн - Унион 20 Октября прямая трансляция

Стадион: Хольштайн (Киль, Германия), вместимость: 15034
20 Октября 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 7-й тур
Главный судья: Тимо Герах (Ландау, Германия);
Хольштайн
Унион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хольштайн - Унион, которое состоится 20 Октября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Хольштайн (Киль, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хольштайн
Киль
Унион
Берлин
1 Германия вр Тимон Вайнер
6 Сербия зщ Марко Ивезич
4 Германия зщ Патрик Эррас
14 Германия зщ Макс Гешвилль
17 Германия зщ Тимо Беккер
8 Германия зщ Финн Порат
10 Германия пз Льюис Холтби
37 Босния и Герцеговина пз Армин Гигович
24 Норвегия нп Магнус Кнудсен
9 Австрия нп Бенедикт Пихлер
18 Япония нп Суто Матино
1 Дания вр Фредерик Рённов
5 Нидерланды зщ Данило Дуки
2 Германия зщ Кевин Фогт
4 Португалия зщ Диогу Лейте
28 Австрия зщ Кристофер Триммель
15 Германия зщ Том Роте
13 Венгрия пз Андраш Шефер
8 Германия пз Рани Хедира
11 Южная Корея пз Чон У Ён
7 Бельгия пз Йорбе Вертессен
16 Германия нп Бенедикт Холлербах
Главные тренеры
Германия Марцель Рапп
Дания Бо Свенссон
История личных встреч
01.03.2019 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур Хольштайн0 : 2Унион
25.09.2018 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур Унион2 : 0Хольштайн
23.01.2018 Германия - Вторая Бундеслига 19-й тур Хольштайн2 : 2Унион
04.08.2017 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Унион4 : 3Хольштайн
05.10.2024 Германия — Бундеслига 6-й тур 2 : 2Хольштайн
29.09.2024 Германия — Бундеслига 5-й тур Хольштайн2 : 4
21.09.2024 Германия — Бундеслига 4-й тур 2 : 2Хольштайн
14.09.2024 Германия — Бундеслига 3-й тур Хольштайн1 : 6
31.08.2024 Германия — Бундеслига 2-й тур Хольштайн0 : 2
05.10.2024 Германия — Бундеслига 6-й тур Унион2 : 1
28.09.2024 Германия — Бундеслига 5-й тур 1 : 0Унион
21.09.2024 Германия — Бундеслига 4-й тур Унион2 : 1
14.09.2024 Германия — Бундеслига 3-й тур 0 : 0Унион
30.08.2024 Германия — Бундеслига 2-й тур Унион1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария717
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг717
3
Лига чемпионов
Фрайбург715
4
Лига чемпионов
Байер714
5
Лига Европы
Айнтрахт Ф713
6
Квалификация Лиги конференций
Боруссия Д713
7 Унион611
8 Хайденхайм79
9 Штутгарт79
10 Боруссия М79
11 Майнц78
12 Вердер68
13 Вольфсбург67
14 Хоффенхайм77
15 Аугсбург77
16
Стыковая зона
Санкт-Паули74
17
Зона вылета
Хольштайн62
18
Зона вылета
Бохум71

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