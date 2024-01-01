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Вольфсбург - Вердер 20 Октября прямая трансляция

Стадион: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
20 Октября 2024 года в 18:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 7-й тур
Главный судья: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия);
Вольфсбург
Вердер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Вердер, которое состоится 20 Октября 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Вердер
Бремен
1 Польша вр Камиль Грабара
18 Словакия зщ Денис Вавро
3 Бельгия зщ Себастиан Борнау
4 Греция зщ Константинос Кульеракис
20 Германия зщ Ридле Баку
8 Турция пз Салих Озджан
27 Германия пз Максимилиан Арнольд
16 Польша нп Якуб Каминьский
23 Дания нп Йонас Винд
11 Португалия нп Тьягу Томаш
9 Алжир нп Мохамед Амура
1 Германия вр Михаэль Цеттерер
22 Аргентина зщ Хулиан Малатини
32 Австрия зщ Марко Фридль
3 Германия зщ Антони Юнг
27 Германия зщ Феликс Агу
19 Германия зщ Деррик Кён
8 Германия зщ Митчелл-Элия Вайзер
6 Дания пз Йенс Стаге
14 Бельгия пз Сенне Линен
20 Австрия пз Романо Шмид
7 Германия нп Марвин Дукш
Главные тренеры
Австрия Ральф Хазенхюттль
Германия Оле Вернер
История личных встреч
30.03.2024 Германия - Бундеслига 27-й тур Вердер0 : 2Вольфсбург
05.11.2023 Германия - Бундеслига 10-й тур Вольфсбург2 : 2Вердер
28.01.2023 Германия - Бундеслига 18-й тур Вердер2 : 1Вольфсбург
06.08.2022 Германия - Бундеслига 1-й тур Вольфсбург2 : 2Вердер
20.03.2021 Германия - Бундеслига 26-й тур Вердер1 : 2Вольфсбург
27.11.2020 Германия - Бундеслига 9-й тур Вольфсбург5 : 3Вердер
07.06.2020 Германия - Бундеслига 30-й тур Вердер0 : 1Вольфсбург
01.12.2019 Германия - Бундеслига 13-й тур Вольфсбург2 : 3Вердер
03.03.2019 Германия - Бундеслига 24-й тур Вольфсбург1 : 1Вердер
05.10.2018 Германия - Бундеслига 7-й тур Вердер2 : 0Вольфсбург
05.10.2024 Германия — Бундеслига 6-й тур 1 : 3Вольфсбург
28.09.2024 Германия — Бундеслига 5-й тур Вольфсбург2 : 2
22.09.2024 Германия — Бундеслига 4-й тур 4 : 3Вольфсбург
14.09.2024 Германия — Бундеслига 3-й тур Вольфсбург1 : 2
31.08.2024 Германия — Бундеслига 2-й тур 0 : 2Вольфсбург
05.10.2024 Германия — Бундеслига 6-й тур Вердер0 : 1
29.09.2024 Германия — Бундеслига 5-й тур 3 : 4Вердер
21.09.2024 Германия — Бундеслига 4-й тур Вердер0 : 5
15.09.2024 Германия — Бундеслига 3-й тур 1 : 2Вердер
31.08.2024 Германия — Бундеслига 2-й тур Вердер0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария717
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг717
3
Лига чемпионов
Фрайбург715
4
Лига чемпионов
Байер714
5
Лига Европы
Айнтрахт Ф713
6
Квалификация Лиги конференций
Боруссия Д713
7 Унион611
8 Хайденхайм79
9 Штутгарт79
10 Боруссия М79
11 Майнц78
12 Вердер68
13 Вольфсбург67
14 Хоффенхайм77
15 Аугсбург77
16
Стыковая зона
Санкт-Паули74
17
Зона вылета
Хольштайн62
18
Зона вылета
Бохум71

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