Вольфсбург - Вердер 20 Октября прямая трансляция
Стадион: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
20 Октября 2024 года в 18:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 7-й тур
Главный судья: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Вердер, которое состоится 20 Октября 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Вердер
Бремен
|1
|вр
|Камиль Грабара
|18
|зщ
|Денис Вавро
|3
|зщ
|Себастиан Борнау
|4
|зщ
|Константинос Кульеракис
|20
|зщ
|Ридле Баку
|8
|пз
|Салих Озджан
|27
|пз
|Максимилиан Арнольд
|16
|нп
|Якуб Каминьский
|23
|нп
|Йонас Винд
|11
|нп
|Тьягу Томаш
|9
|нп
|Мохамед Амура
|1
|вр
|Михаэль Цеттерер
|22
|зщ
|Хулиан Малатини
|32
|зщ
|Марко Фридль
|3
|зщ
|Антони Юнг
|27
|зщ
|Феликс Агу
|19
|зщ
|Деррик Кён
|8
|зщ
|Митчелл-Элия Вайзер
|6
|пз
|Йенс Стаге
|14
|пз
|Сенне Линен
|20
|пз
|Романо Шмид
|7
|нп
|Марвин Дукш
Главные тренеры
|Ральф Хазенхюттль
|Оле Вернер
История личных встреч
|30.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 2
|05.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 2
|28.01.2023
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|2 : 1
|06.08.2022
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|2 : 2
|20.03.2021
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 2
|27.11.2020
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|5 : 3
|07.06.2020
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|0 : 1
|01.12.2019
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|2 : 3
|03.03.2019
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 1
|05.10.2018
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|2 : 0
|05.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|1 : 3
|28.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|2 : 2
|22.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|4 : 3
|14.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|1 : 2
|31.08.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|0 : 2
|05.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|0 : 1
|29.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|3 : 4
|21.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|0 : 5
|15.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|1 : 2
|31.08.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|7
|17
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|7
|17
| 3
Лига чемпионов
|Фрайбург
|7
|15
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|7
|14
| 5
Лига Европы
|Айнтрахт Ф
|7
|13
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Боруссия Д
|7
|13
|7
|Унион
|6
|11
|8
|Хайденхайм
|7
|9
|9
|Штутгарт
|7
|9
|10
|Боруссия М
|7
|9
|11
|Майнц
|7
|8
|12
|Вердер
|6
|8
|13
|Вольфсбург
|6
|7
|14
|Хоффенхайм
|7
|7
|15
|Аугсбург
|7
|7
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|7
|4
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|6
|2
| 18
Зона вылета
|Бохум
|7
|1