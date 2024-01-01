Гронинген - Утрехт 20 Октября прямая трансляция
Стадион: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды), вместимость: 22579
20 Октября 2024 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гронинген - Утрехт, которое состоится 20 Октября 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гронинген
Гронинген
Утрехт
Утрехт
|1
|вр
|Этьен Вассен
|7
|зщ
|Леандро Бакуна
|5
|зщ
|Марко Ренте
|3
|зщ
|Теймен Блокзейл
|2
|зщ
|Wouter Prins
|6
|пз
|Стейе Ресинк
|8
|пз
|Йохан Хове
|14
|пз
|Jorg Schreuders
|27
|нп
|Руй Жорж Монтейро Мендеш
|29
|нп
|Постема Романо
|26
|нп
|Thom van Bergen
|1
|вр
|Вассилис Баркас
|2
|зщ
|Сибе Хореманс
|3
|зщ
|Mike van der Hoorn
|24
|зщ
|Ник Виргевер
|16
|зщ
|Суфьян Эль-Каруани
|9
|зщ
|Давид Мин
|6
|пз
|Оскар Фрауло
|21
|пз
|Пакстен Ааронсон
|7
|пз
|Виктор Йенсен
|77
|нп
|Оле тер Хар Ромени
|20
|нп
|Йоанн Катлин
Главные тренеры
|Дик Люккин
|Рон Янс
История личных встреч
|07.04.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|1 : 2
|06.11.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|2 : 1
|20.03.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|1 : 3
|21.08.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|0 : 0
|19.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за ЛЕ - 1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|09.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|2 : 2
|18.10.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|0 : 0
|19.12.2019
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|0 : 1
|08.12.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|0 : 1
|08.03.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|0 : 0
|06.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|3 : 1
|29.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|0 : 1
|22.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|2 : 1
|14.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|2 : 2
|31.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|1 : 1
|05.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|3 : 2
|29.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|1 : 2
|21.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|3 : 2
|01.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|2 : 1
|24.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|9
|27
| 2
Лига чемпионов
|Утрехт
|7
|19
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|АЗ Алкмар
|9
|16
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Твенте
|8
|14
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|6
|13
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|7
|13
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|8
|13
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Виллем II
|8
|11
|9
|Спарта
|9
|11
|10
|Фортуна
|8
|10
|11
|Гронинген
|8
|9
|12
|Хераклес
|8
|9
|13
|НАК Бреда
|8
|9
|14
|ПЕК Зволле
|8
|8
|15
|Херенвен
|8
|8
| 16
Стыковая зона
|НЕК Неймеген
|8
|7
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|9
|3
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|8
|0