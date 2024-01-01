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Гронинген - Утрехт 20 Октября прямая трансляция

Стадион: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды), вместимость: 22579
20 Октября 2024 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Гронинген
Утрехт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гронинген - Утрехт, которое состоится 20 Октября 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гронинген
Гронинген
Утрехт
Утрехт
1НидерландыврЭтьен Вассен
7КюрасаозщЛеандро Бакуна
5ГерманиязщМарко Ренте
3НидерландызщТеймен Блокзейл
2НидерландызщWouter Prins
6НидерландыпзСтейе Ресинк
8НорвегияпзЙохан Хове
14НидерландыпзJorg Schreuders
27ПортугалиянпРуй Жорж Монтейро Мендеш
29НидерландынпПостема Романо
26НидерландынпThom van Bergen
1ГрецияврВассилис Баркас
2БельгиязщСибе Хореманс
3НидерландызщMike van der Hoorn
24НидерландызщНик Виргевер
16МароккозщСуфьян Эль-Каруани
9НидерландызщДавид Мин
6ДанияпзОскар Фрауло
21СШАпзПакстен Ааронсон
7ДанияпзВиктор Йенсен
77НидерландынпОле тер Хар Ромени
20ФранциянпЙоанн Катлин
Главные тренеры
НидерландыДик Люккин
НидерландыРон Янс
История личных встреч
07.04.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 28-й турГронинген1 : 2Утрехт
06.11.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 13-й турУтрехт2 : 1Гронинген
20.03.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 27-й турУтрехт1 : 3Гронинген
21.08.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 2-й турГронинген0 : 0Утрехт
19.05.2021Нидерланды - ЭредивизияПлей-офф за ЛЕ - 1/2 финала. 1-й матчУтрехт1 : 0Гронинген
09.01.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 15-й турУтрехт2 : 2Гронинген
18.10.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 5-й турГронинген0 : 0Утрехт
19.12.2019Кубок Нидерландов2-й раундГронинген0 : 1Утрехт
08.12.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 16-й турГронинген0 : 1Утрехт
08.03.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 25-й турУтрехт0 : 0Гронинген
06.10.2024Нидерланды — Эредивизия8-й тур3 : 1Гронинген
29.09.2024Нидерланды — Эредивизия7-й турГронинген0 : 1
22.09.2024Нидерланды — Эредивизия6-й тур2 : 1Гронинген
14.09.2024Нидерланды — Эредивизия5-й турГронинген2 : 2
31.08.2024Нидерланды — Эредивизия4-й тур1 : 1Гронинген
05.10.2024Нидерланды — Эредивизия8-й турУтрехт3 : 2
29.09.2024Нидерланды — Эредивизия7-й тур1 : 2Утрехт
21.09.2024Нидерланды — Эредивизия6-й турУтрехт3 : 2
01.09.2024Нидерланды — Эредивизия4-й турУтрехт2 : 1
24.08.2024Нидерланды — Эредивизия3-й тур1 : 2Утрехт
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен927
2
Лига чемпионов
Утрехт719
3
Квалификация Лиги чемпионов
АЗ Алкмар916
4
Квалификация Лиги Европы
Твенте814
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс613
6
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд713
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс813
8
Плей-офф Лиги конференций
Виллем II811
9 Спарта911
10 Фортуна810
11 Гронинген89
12 Хераклес89
13 НАК Бреда89
14 ПЕК Зволле88
15 Херенвен88
16
Стыковая зона
НЕК Неймеген87
17
Зона вылета
Алмере Сити93
18
Зона вылета
Валвейк80

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