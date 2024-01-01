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Халл Сити - Сандерленд 20 Октября прямая трансляция

Стадион: МКМ (Халл, Англия), вместимость: 25504
20 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 10-й тур
Халл Сити
Сандерленд

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Халл Сити - Сандерленд, которое состоится 20 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 10-й тур, оно проводится на стадионе: МКМ (Халл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Сандерленд
Сандерленд
Главные тренеры
Германия Тим Вальтер
Германия Тим Вальтер
Франция Режис Ле Брис
История личных встреч
19.01.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Сандерленд0 : 1Халл Сити
26.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Халл Сити0 : 1Сандерленд
07.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Сандерленд4 : 4Халл Сити
17.12.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Халл Сити1 : 1Сандерленд
20.04.2021 Англия - Первая лига Первая лига. 43-й тур Халл Сити2 : 2Сандерленд
09.01.2021 Англия - Первая лига Первая лига. 20-й тур Сандерленд1 : 1Халл Сити
05.09.2020 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Сандерленд0 : 0 4 : 5Халл Сити
20.01.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Сандерленд1 : 0Халл Сити
16.09.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Халл Сити1 : 1Сандерленд
06.05.2017 Англия - Премьер-лига 36-й тур Халл Сити0 : 2Сандерленд
05.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур 4 : 0Халл Сити
01.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур 1 : 3Халл Сити
28.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур Халл Сити4 : 1
20.09.2024 Англия — Чемпионшип 6-й тур 1 : 3Халл Сити
13.09.2024 Англия — Чемпионшип 5-й тур Халл Сити0 : 2
04.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур Сандерленд2 : 2
01.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур Сандерленд2 : 0
28.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур 2 : 1Сандерленд
21.09.2024 Англия — Чемпионшип 6-й тур Сандерленд1 : 0
14.09.2024 Англия — Чемпионшип 5-й тур 3 : 2Сандерленд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Бёрнли1021
2
Повышение
Сандерленд919
3
Плей-офф
Лидс Юнайтед1019
4
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед1019
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион1018
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс1018
7 Норвич Сити1016
8 Уотфорд1016
9 Мидлсбро1014
10 Бристоль Сити1014
11 Оксфорд Юнайтед1013
12 Дерби Каунти1013
13 Суонси Сити1012
14 Халл Сити912
15 Престон Норт Энд1012
16 Сток Сити1011
17 Лутон Таун1011
18 Шеффилд Уэнсдей1011
19 Плимут Аргайл1011
20 Миллуолл1010
21 Ковентри Сити108
22
Зона вылета
Кардифф Сити108
23
Зона вылета
Портсмут108
24
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс107

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