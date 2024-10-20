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БАТЭ - Арсенал 20 Октября прямая трансляция

Стадион: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь), вместимость: 13126
20 Октября 2024 года в 13:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 25-й тур
БАТЭ
Арсенал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БАТЭ - Арсенал, которое состоится 20 Октября 2024 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
БАТЭ
Борисов
Арсенал
Дзержинск
История личных встреч
26.05.2024Беларусь — Высшая лига10-й турАрсенал2 : 0БАТЭ
12.11.2022Беларусь - Высшая лига30-й турАрсенал0 : 2БАТЭ
15.07.2022Беларусь - Высшая лига15-й турБАТЭ1 : 2Арсенал
05.10.2024Беларусь — Высшая лига24-й тур2 : 3БАТЭ
27.09.2024Беларусь — Высшая лига23-й турБАТЭ1 : 1
22.09.2024Беларусь — Высшая лига22-й тур1 : 2БАТЭ
15.09.2024Беларусь — Высшая лига21-й турБАТЭ1 : 0
01.09.2024Беларусь — Высшая лига20-й тур1 : 1БАТЭ
06.10.2024Беларусь — Высшая лига24-й турАрсенал0 : 4
28.09.2024Беларусь — Высшая лига23-й тур1 : 1Арсенал
22.09.2024Беларусь — Высшая лига22-й тур2 : 1Арсенал
14.09.2024Беларусь — Высшая лига21-й турАрсенал1 : 1
31.08.2024Беларусь — Высшая лига20-й тур0 : 3Арсенал
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Неман2556
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн2253
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ2345
4 Динамо-Брест2441
5 Витебск2541
6 Слуцк2535
7 Гомель2435
8 Арсенал2433
9 БАТЭ2431
10 Ислочь2431
11 Славия-Мозырь2429
12 Сморгонь2423
13 Нафтан2521
14 Минск2420
15
Зона вылета
Днепр М2413
16
Зона вылета
Шахтёр С251

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