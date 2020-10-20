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Гомель - Днепр М 20 Октября прямая трансляция

Стадион: Центральный (Гомель, Беларусь), вместимость: 14307
20 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 25-й тур
Гомель
Днепр М

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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гомель - Днепр М, которое состоится 20 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Гомель, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гомель
Гомель
Днепр М
Могилёв
История личных встреч
27.05.2024Беларусь — Высшая лига10-й турДнепр М0 : 1Гомель
28.08.2022Беларусь - Высшая лига19-й турДнепр М0 : 4Гомель
17.04.2022Беларусь - Высшая лига4-й турГомель3 : 1Днепр М
21.07.2018Беларусь - Высшая лига17-й турГомель2 : 0Днепр М
06.04.2018Беларусь - Высшая лига2-й турДнепр М1 : 0Гомель
22.09.2017Беларусь - Высшая лига23-й турГомель0 : 0Днепр М
15.05.2017Беларусь - Высшая лига8-й турДнепр М0 : 4Гомель
20.07.2014Беларусь - Высшая лига18-й турДнепр М1 : 1Гомель
10.05.2014Беларусь - Высшая лига7-й турГомель0 : 0Днепр М
05.10.2024Беларусь — Высшая лига24-й тур2 : 2Гомель
27.09.2024Беларусь — Высшая лига23-й турГомель2 : 1
21.09.2024Беларусь — Высшая лига22-й турГомель2 : 1
16.09.2024Беларусь — Высшая лига21-й тур3 : 1Гомель
12.09.2024Беларусь — Высшая лига19-й тур2 : 0Гомель
06.10.2024Беларусь — Высшая лига24-й турДнепр М0 : 3
29.09.2024Беларусь — Высшая лига23-й тур2 : 2Днепр М
22.09.2024Беларусь — Высшая лига22-й турДнепр М2 : 1
16.09.2024Беларусь — Высшая лига21-й тур2 : 0Днепр М
01.09.2024Беларусь — Высшая лига20-й турДнепр М1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Неман2556
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн2253
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ2345
4 Динамо-Брест2441
5 Витебск2541
6 Слуцк2535
7 Гомель2435
8 Арсенал2433
9 БАТЭ2431
10 Ислочь2431
11 Славия-Мозырь2429
12 Сморгонь2423
13 Нафтан2521
14 Минск2420
15
Зона вылета
Днепр М2413
16
Зона вылета
Шахтёр С251

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