Гомель - Днепр М 20 Октября прямая трансляция
Стадион: Центральный (Гомель, Беларусь), вместимость: 14307
20 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 25-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гомель - Днепр М, которое состоится 20 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Гомель, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гомель
Гомель
Днепр М
Могилёв
История личных встреч
|27.05.2024
|Беларусь — Высшая лига
|10-й тур
|0 : 1
|28.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 4
|17.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|3 : 1
|21.07.2018
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|2 : 0
|06.04.2018
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|1 : 0
|22.09.2017
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|0 : 0
|15.05.2017
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|0 : 4
|20.07.2014
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 1
|10.05.2014
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|0 : 0
|05.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|2 : 2
|27.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|2 : 1
|21.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|2 : 1
|16.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|3 : 1
|12.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|19-й тур
|2 : 0
|06.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|0 : 3
|29.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|2 : 2
|22.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|2 : 1
|16.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|2 : 0
|01.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Неман
|25
|56
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|22
|53
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|23
|45
|4
|Динамо-Брест
|24
|41
|5
|Витебск
|25
|41
|6
|Слуцк
|25
|35
|7
|Гомель
|24
|35
|8
|Арсенал
|24
|33
|9
|БАТЭ
|24
|31
|10
|Ислочь
|24
|31
|11
|Славия-Мозырь
|24
|29
|12
|Сморгонь
|24
|23
|13
|Нафтан
|25
|21
|14
|Минск
|24
|20
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|24
|13
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|25
|1