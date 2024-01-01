Торпедо-БелАЗ - Динамо-Брест 20 Октября прямая трансляция
Стадион: Торпедо (Жодино, Беларусь), вместимость: 6524
20 Октября 2024 года в 20:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 25-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - Динамо-Брест, которое состоится 20 Октября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Торпедо (Жодино, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Динамо-Брест
Брест
История личных встреч
|24.05.2024
|Беларусь — Высшая лига
|10-й тур
|0 : 1
|06.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 2
|18.03.2023
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|0 : 1
|06.11.2022
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|0 : 0
|10.07.2022
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|0 : 1
|22.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|3 : 2
|17.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|0 : 2
|07.11.2020
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|2 : 3
|13.06.2020
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|0 : 2
|20.07.2019
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|4 : 1
|05.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|2 : 2
|29.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|1 : 1
|20.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|2 : 2
|14.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|0 : 4
|25.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|19-й тур
|1 : 2
|04.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|1 : 2
|27.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|2 : 1
|22.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|2 : 1
|15.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|3 : 6
|30.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Неман
|25
|56
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|22
|53
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|23
|45
|4
|Динамо-Брест
|24
|41
|5
|Витебск
|25
|41
|6
|Слуцк
|25
|35
|7
|Гомель
|24
|35
|8
|Арсенал
|24
|33
|9
|БАТЭ
|24
|31
|10
|Ислочь
|24
|31
|11
|Славия-Мозырь
|24
|29
|12
|Сморгонь
|24
|23
|13
|Нафтан
|25
|21
|14
|Минск
|24
|20
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|24
|13
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|25
|1