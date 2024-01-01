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Торпедо-БелАЗ - Динамо-Брест 20 Октября прямая трансляция

Стадион: Торпедо (Жодино, Беларусь), вместимость: 6524
20 Октября 2024 года в 20:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 25-й тур
Торпедо-БелАЗ
Динамо-Брест

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - Динамо-Брест, которое состоится 20 Октября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Торпедо (Жодино, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Динамо-Брест
Брест
История личных встреч
24.05.2024Беларусь — Высшая лига10-й турДинамо-Брест0 : 1Торпедо-БелАЗ
06.08.2023Беларусь - Высшая лига16-й турТорпедо-БелАЗ1 : 2Динамо-Брест
18.03.2023Беларусь - Высшая лига1-й турДинамо-Брест0 : 1Торпедо-БелАЗ
06.11.2022Беларусь - Высшая лига29-й турТорпедо-БелАЗ0 : 0Динамо-Брест
10.07.2022Беларусь - Высшая лига14-й турДинамо-Брест0 : 1Торпедо-БелАЗ
22.08.2021Беларусь - Высшая лига20-й турДинамо-Брест3 : 2Торпедо-БелАЗ
17.04.2021Беларусь - Высшая лига5-й турТорпедо-БелАЗ0 : 2Динамо-Брест
07.11.2020Беларусь - Высшая лига28-й турДинамо-Брест2 : 3Торпедо-БелАЗ
13.06.2020Беларусь - Высшая лига13-й турТорпедо-БелАЗ0 : 2Динамо-Брест
20.07.2019Беларусь - Высшая лига16-й турДинамо-Брест4 : 1Торпедо-БелАЗ
05.10.2024Беларусь — Высшая лига24-й турТорпедо-БелАЗ2 : 2
29.09.2024Беларусь — Высшая лига23-й тур1 : 1Торпедо-БелАЗ
20.09.2024Беларусь — Высшая лига22-й турТорпедо-БелАЗ2 : 2
14.09.2024Беларусь — Высшая лига21-й тур0 : 4Торпедо-БелАЗ
25.08.2024Беларусь — Высшая лига19-й тур1 : 2Торпедо-БелАЗ
04.10.2024Беларусь — Высшая лига24-й турДинамо-Брест1 : 2
27.09.2024Беларусь — Высшая лига23-й тур2 : 1Динамо-Брест
22.09.2024Беларусь — Высшая лига22-й турДинамо-Брест2 : 1
15.09.2024Беларусь — Высшая лига21-й тур3 : 6Динамо-Брест
30.08.2024Беларусь — Высшая лига20-й турДинамо-Брест3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Неман2556
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн2253
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ2345
4 Динамо-Брест2441
5 Витебск2541
6 Слуцк2535
7 Гомель2435
8 Арсенал2433
9 БАТЭ2431
10 Ислочь2431
11 Славия-Мозырь2429
12 Сморгонь2423
13 Нафтан2521
14 Минск2420
15
Зона вылета
Днепр М2413
16
Зона вылета
Шахтёр С251

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