Ульм 1846 - Карлсруэ 20 Октября прямая трансляция
Стадион: Донауштадион (Ульм, Германия), вместимость: 19500
20 Октября 2024 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ульм 1846 - Карлсруэ, которое состоится 20 Октября 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Донауштадион (Ульм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ульм 1846
Ульм
Карлсруэ
Карлсруэ
История личных встреч
|05.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|8-й тур
|2 : 0
|27.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|7-й тур
|3 : 1
|22.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|6-й тур
|1 : 3
|14.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|5-й тур
|1 : 2
|01.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|4-й тур
|0 : 0
|04.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|8-й тур
|3 : 3
|29.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|7-й тур
|4 : 4
|22.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|6-й тур
|2 : 2
|13.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|5-й тур
|2 : 0
|01.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|4-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Фортуна
|9
|20
| 2
Повышение
|Магдебург
|8
|16
| 3
Плей-офф за повышение
|Падерборн 07
|8
|16
|4
|Карлсруэ
|8
|16
|5
|Ганновер-96
|9
|16
|6
|Гамбург
|8
|15
|7
|Герта
|9
|14
|8
|Эльверсберг
|9
|13
|9
|Кёльн
|9
|12
|10
|Гройтер Фюрт
|8
|10
|11
|Нюрнберг
|8
|10
|12
|Кайзерслаутерн
|8
|9
|13
|Дармштадт 98
|9
|9
|14
|Шальке-04
|9
|8
|15
|Ульм 1846
|8
|7
| 16
Стыковая зона
|Айнтрахт Б
|9
|7
| 17
Зона вылета
|Пройссен Мюнстер
|9
|6
| 18
Зона вылета
|Ян
|9
|4