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Ульм 1846 - Карлсруэ 20 Октября прямая трансляция

Стадион: Донауштадион (Ульм, Германия), вместимость: 19500
20 Октября 2024 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 9-й тур
Ульм 1846
Карлсруэ

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ульм 1846 - Карлсруэ, которое состоится 20 Октября 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Донауштадион (Ульм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ульм 1846
Ульм
Карлсруэ
Карлсруэ
История личных встреч
05.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 8-й тур 2 : 0Ульм 1846
27.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 7-й тур Ульм 18463 : 1
22.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 6-й тур 1 : 3Ульм 1846
14.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур Ульм 18461 : 2
01.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур 0 : 0Ульм 1846
04.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 8-й тур Карлсруэ3 : 3
29.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 7-й тур 4 : 4Карлсруэ
22.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 6-й тур 2 : 2Карлсруэ
13.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур Карлсруэ2 : 0
01.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур 1 : 2Карлсруэ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Фортуна920
2
Повышение
Магдебург816
3
Плей-офф за повышение
Падерборн 07816
4 Карлсруэ816
5 Ганновер-96916
6 Гамбург815
7 Герта914
8 Эльверсберг913
9 Кёльн912
10 Гройтер Фюрт810
11 Нюрнберг810
12 Кайзерслаутерн89
13 Дармштадт 9899
14 Шальке-0498
15 Ульм 184687
16
Стыковая зона
Айнтрахт Б97
17
Зона вылета
Пройссен Мюнстер96
18
Зона вылета
Ян94

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