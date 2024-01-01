Синтренсе - Порту 20 Октября прямая трансляция
20 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). Кубок Португалии, 1/32 финала
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Синтренсе - Порту, которое состоится 20 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Португалии, 1/32 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Синтренсе
Синтра
Порту
Порту
История личных встреч
|15.10.2021
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|0 : 5
|15.10.2021
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|0 : 5
|06.10.2024
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|2 : 1
|03.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|3 : 3
|29.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|4 : 0
|25.09.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|3 : 2
|21.09.2024
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
2-й раунд
| Певидем
Маритиму
|2 : 1 ДВ
| Паредиш
Вилаверденсе
|3 : 2
| Ош Мариалваш
Тондела
|2 : 1
| Сан-Жоау Вер
Серпа
|1 : 0
| Лузитания Лороза
Визела
|4 : 3 ДВ
1/32 финала
| Портимоненсе
Спортинг
|1 : 2
| Ош Белененсеш
Жил Висенте
|0 : 2
| Атлетико Лиссабон
Риу Аве
|1 : 3 ДВ
| Гондомар
Санта-Клара
|0 : 1
| Амора
Каза Пия
|0 : 5
| Сантарем
Морейренсе
|1 : 2
| Амаранти
Жувентуде Лаженсе
|6 : 1
| Оливейра Оспиталь
Мафра
|1 : 0
| Калдаш
Тирсенсе
|1 : 2
| Пасуш де Феррейра
Витория Гимарайнш
|1 : 3
| Анадия
Эштрела
|1 : 3 ДВ
| 1 Дезембру
Брага
|1 : 2
| Певидем
Бенфика
|19.10
| Санжуаненсе
Фаренсе
|20.10
| Лузитану де Эвора
Эшторил
|20.10
| Мария да Фонте
Арока
|20.10
| Ош Мариалваш
Ребордоза
|20.10
| Алпендорада
Синфайнш
|20.10
| Лагоа
Фамаликан
|20.10
| Алверка
Перу Пинейру
|20.10
| Лейшойнш
Алкайнш
|20.10
| Ковильян
Монкарапашенсе
|20.10
| Бриту
Мора
|20.10
| Вила Реал
Атлетико Аркуш
|20.10
| Сан-Жоау Вер
Паредиш
|20.10
| У Элваш
Торринсе
|20.10
| Лейрия
Насьонал
|20.10
| Шавиш
Лузитания Лороза
|20.10
| Синтренсе
Порту
|20.10
| Ош Сандиненсеш
АВС
|20.10
| Варзим
Боавишта
|20.10
| Пенафиел
СК Лузитания
|21.10