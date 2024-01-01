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Синтренсе - Порту 20 Октября прямая трансляция

20 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). Кубок Португалии, 1/32 финала
Синтренсе
Порту

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Синтренсе - Порту, которое состоится 20 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Португалии, 1/32 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Синтренсе
Синтра
Порту
Порту
История личных встреч
15.10.2021 Кубок Португалии 3-й раунд Синтренсе0 : 5Порту
15.10.2021 Кубок Португалии 3-й раунд Синтренсе0 : 5Порту
06.10.2024 Португалия — Примейра 8-й тур Порту2 : 1
03.10.2024 Лига Европы Общий этап. 2-й тур Порту3 : 3
29.09.2024 Португалия — Примейра 7-й тур Порту4 : 0
25.09.2024 Лига Европы Общий этап. 1-й тур 3 : 2Порту
21.09.2024 Португалия — Примейра 6-й тур 0 : 3Порту
Турнирная таблица
2-й раунд
Певидем
Маритиму
2 : 1 ДВ
Паредиш
Вилаверденсе
3 : 2
Ош Мариалваш
Тондела
2 : 1
Сан-Жоау Вер
Серпа
1 : 0
Лузитания Лороза
Визела
4 : 3 ДВ
1/32 финала
Портимоненсе
Спортинг
1 : 2
Ош Белененсеш
Жил Висенте
0 : 2
Атлетико Лиссабон
Риу Аве
1 : 3 ДВ
Гондомар
Санта-Клара
0 : 1
Амора
Каза Пия
0 : 5
Сантарем
Морейренсе
1 : 2
Амаранти
Жувентуде Лаженсе
6 : 1
Оливейра Оспиталь
Мафра
1 : 0
Калдаш
Тирсенсе
1 : 2
Пасуш де Феррейра
Витория Гимарайнш
1 : 3
Анадия
Эштрела
1 : 3 ДВ
1 Дезембру
Брага
1 : 2
Певидем
Бенфика
19.10
Санжуаненсе
Фаренсе
20.10
Лузитану де Эвора
Эшторил
20.10
Мария да Фонте
Арока
20.10
Ош Мариалваш
Ребордоза
20.10
Алпендорада
Синфайнш
20.10
Лагоа
Фамаликан
20.10
Алверка
Перу Пинейру
20.10
Лейшойнш
Алкайнш
20.10
Ковильян
Монкарапашенсе
20.10
Бриту
Мора
20.10
Вила Реал
Атлетико Аркуш
20.10
Сан-Жоау Вер
Паредиш
20.10
У Элваш
Торринсе
20.10
Лейрия
Насьонал
20.10
Шавиш
Лузитания Лороза
20.10
Синтренсе
Порту
20.10
Ош Сандиненсеш
АВС
20.10
Варзим
Боавишта
20.10
Пенафиел
СК Лузитания
21.10

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