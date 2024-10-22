Милан - Брюгге 22 Октября прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
22 Октября 2024 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Брюгге, которое состоится 22 Октября 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан
Милан, Италия
Брюгге
Брюгге, Бельгия
|16
|вр
|Мик Меньян
|22
|зщ
|Эмерсон Роял
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|46
|зщ
|Маттео Габбиа
|29
|пз
|Юссуф Фофана
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|11
|пз
|Кристиан Пулишич
|10
|пз
|Рафаэл Леау
|8
|пз
|Рубен Лофтус-Чик
|7
|нп
|Альваро Мората
|22
|вр
|Симон Миньоле
|65
|зщ
|Хоакин Сейс
|58
|зщ
|Йорне Спилерс
|44
|зщ
|Брандон Мехеле
|55
|зщ
|Максим Де Кёйпер
|10
|пз
|Уго Ветлесен
|21
|пз
|Михал Скурась
|15
|пз
|Рафаэль Оньедика
|20
|пз
|Ханс Ванакен
|8
|пз
|Христос Дзолис
|9
|нп
|Ферран Жутгла
Главные тренеры
|Паулу Фонсека
|Ники Хайен
История личных встреч
|19.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|1 : 0
|06.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|2 : 1
|01.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 0
|27.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|3 : 0
|22.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|1 : 2
|19.10.2024
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 11-й тур
|1 : 2
|06.10.2024
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 10-й тур
|1 : 1
|02.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|0 : 1
|27.09.2024
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 9-й тур
|1 : 1
|22.09.2024
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 8-й тур
|2 : 4
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура общего этапа Лиги чемпионов: «Милан» — «Брюгге». Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Боруссия Д
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Брест
|2
|6
| 3
1/8 финала
|Бенфика
|2
|6
| 4
1/8 финала
|Байер
|2
|6
| 5
1/8 финала
|Ливерпуль
|2
|6
| 6
1/8 финала
|Астон Вилла
|2
|6
| 7
1/8 финала
|Ювентус
|2
|6
| 8
1/8 финала
|Манчестер Сити
|2
|4
| 9
Плей-офф
|Интер М
|2
|4
| 10
Плей-офф
|Аталанта
|2
|4
| 11
Плей-офф
|Арсенал
|2
|4
| 12
Плей-офф
|Спарта П
|2
|4
| 13
Плей-офф
|Спортинг
|2
|4
| 14
Плей-офф
|Монако
|2
|4
| 15
Плей-офф
|Лилль
|2
|3
| 16
Плей-офф
|Бавария
|2
|3
| 17
Плей-офф
|Барселона
|2
|3
| 18
Плей-офф
|ПСЖ
|2
|3
| 19
Плей-офф
|Селтик
|2
|3
| 20
Плей-офф
|Брюгге
|2
|3
| 21
Плей-офф
|Фейеноорд
|2
|3
| 22
Плей-офф
|Атлетико М
|2
|3
| 23
Плей-офф
|Реал Мадрид
|2
|3
| 24
Плей-офф
|Болонья
|2
|1
|25
|Шахтёр
|2
|1
|26
|ПСВ Эйндховен
|2
|1
|27
|Штутгарт
|2
|1
|28
|Динамо З
|2
|1
|29
|РБ Лейпциг
|2
|0
|30
|Жирона
|2
|0
|31
|Штурм
|2
|0
|32
|Милан
|2
|0
|33
|Црвена Звезда
|2
|0
|34
|Ред Булл Зальцбург
|2
|0
|35
|Слован Бр
|2
|0
|36
|Янг Бойз
|2
|0