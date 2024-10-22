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Милан - Брюгге 22 Октября прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
22 Октября 2024 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Милан
Брюгге

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Брюгге, которое состоится 22 Октября 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан, Италия
Брюгге
Брюгге, Бельгия
16ФранцияврМик Меньян
22БразилиязщЭмерсон Роял
23АнглиязщФикайо Томори
19ФранциязщТео Эрнандес
46ИталиязщМаттео Габбиа
29ФранцияпзЮссуф Фофана
14НидерландыпзТейани Рейндерс
11СШАпзКристиан Пулишич
10ПортугалияпзРафаэл Леау
8АнглияпзРубен Лофтус-Чик
7ИспаниянпАльваро Мората
22БельгияврСимон Миньоле
65БельгиязщХоакин Сейс
58БельгиязщЙорне Спилерс
44БельгиязщБрандон Мехеле
55БельгиязщМаксим Де Кёйпер
10НорвегияпзУго Ветлесен
21ПольшапзМихал Скурась
15НигерияпзРафаэль Оньедика
20БельгияпзХанс Ванакен
8ГрецияпзХристос Дзолис
9ИспаниянпФерран Жутгла
Главные тренеры
ПортугалияПаулу Фонсека
БельгияНики Хайен
История личных встреч
19.10.2024Италия — Серия А8-й турМилан1 : 0
06.10.2024Италия — Серия А7-й тур2 : 1Милан
01.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 2-й тур1 : 0Милан
27.09.2024Италия — Серия А6-й турМилан3 : 0
22.09.2024Италия — Серия А5-й тур1 : 2Милан
19.10.2024Бельгия — Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 11-й тур1 : 2Брюгге
06.10.2024Бельгия — Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 10-й турБрюгге1 : 1
02.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 2-й тур0 : 1Брюгге
27.09.2024Бельгия — Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 9-й тур1 : 1Брюгге
22.09.2024Бельгия — Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 8-й турБрюгге2 : 4
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура общего этапа Лиги чемпионов: «Милан» — «Брюгге». Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Боруссия Д26
2
1/8 финала
Брест26
3
1/8 финала
Бенфика26
4
1/8 финала
Байер26
5
1/8 финала
Ливерпуль26
6
1/8 финала
Астон Вилла26
7
1/8 финала
Ювентус26
8
1/8 финала
Манчестер Сити24
9
Плей-офф
Интер М24
10
Плей-офф
Аталанта24
11
Плей-офф
Арсенал24
12
Плей-офф
Спарта П24
13
Плей-офф
Спортинг24
14
Плей-офф
Монако24
15
Плей-офф
Лилль23
16
Плей-офф
Бавария23
17
Плей-офф
Барселона23
18
Плей-офф
ПСЖ23
19
Плей-офф
Селтик23
20
Плей-офф
Брюгге23
21
Плей-офф
Фейеноорд23
22
Плей-офф
Атлетико М23
23
Плей-офф
Реал Мадрид23
24
Плей-офф
Болонья21
25 Шахтёр21
26 ПСВ Эйндховен21
27 Штутгарт21
28 Динамо З21
29 РБ Лейпциг20
30 Жирона20
31 Штурм20
32 Милан20
33 Црвена Звезда20
34 Ред Булл Зальцбург20
35 Слован Бр20
36 Янг Бойз20

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