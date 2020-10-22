Штурм - Спортинг 22 Октября прямая трансляция
Стадион: 28 Блэк Арена (Клагенфурт, Австрия), вместимость: 32000
22 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Георгий Круашвили (Грузия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штурм - Спортинг, которое состоится 22 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: 28 Блэк Арена (Клагенфурт, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Штурм
Грац, Австрия
Спортинг
Лиссабон, Португалия
|1
|вр
|Кьелл Схерпен
|24
|зщ
|Димитри Лавале
|35
|зщ
|Никлас Гейрхофер
|47
|зщ
|Эмануэль Айву
|22
|зщ
|Юсуф Газибегович
|8
|пз
|Малик Ялькуе
|10
|пз
|Отар Китеишвили
|21
|пз
|Точи Чуквуани
|15
|нп
|Вильям Бёвинг
|20
|нп
|Сиди Ятта
|18
|нп
|Мика Биерет
|1
|вр
|Франко Израэль
|6
|зщ
|Зено Дебаст
|22
|зщ
|Иван Фреснеда
|21
|пз
|Джени Катамо
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|5
|пз
|Хидемаса Морита
|11
|пз
|Нуну Сантуш
|47
|пз
|Рикарду Эсгаю
|57
|пз
|Джовани Кенда
|17
|нп
|Франсиску Тринкан
|9
|нп
|Виктор Дьёкереш
Главные тренеры
|Кристиан Ильцер
|Рубен Аморим
История личных встреч
|14.12.2023
|Лига Европы
|Группа D. 6-й тур
|3 : 0
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа D. 1-й тур
|1 : 2
|19.10.2024
|Австрия — Бундеслига
|10-й тур
|5 : 2
|06.10.2024
|Австрия — Бундеслига
|9-й тур
|5 : 0
|02.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|0 : 1
|28.09.2024
|Австрия — Бундеслига
|8-й тур
|1 : 2
|25.09.2024
|Австрия — Бундеслига
|6-й тур
|2 : 2
|18.10.2024
|Кубок Португалии
|1/32 финала
|1 : 2
|05.10.2024
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|2 : 0
|01.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 1
|27.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|0 : 3
|22.09.2024
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Боруссия Д
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Брест
|2
|6
| 3
1/8 финала
|Бенфика
|2
|6
| 4
1/8 финала
|Байер
|2
|6
| 5
1/8 финала
|Ливерпуль
|2
|6
| 6
1/8 финала
|Астон Вилла
|2
|6
| 7
1/8 финала
|Ювентус
|2
|6
| 8
1/8 финала
|Манчестер Сити
|2
|4
| 9
Плей-офф
|Интер М
|2
|4
| 10
Плей-офф
|Аталанта
|2
|4
| 11
Плей-офф
|Арсенал
|2
|4
| 12
Плей-офф
|Спарта П
|2
|4
| 13
Плей-офф
|Спортинг
|2
|4
| 14
Плей-офф
|Монако
|2
|4
| 15
Плей-офф
|Лилль
|2
|3
| 16
Плей-офф
|Бавария
|2
|3
| 17
Плей-офф
|Барселона
|2
|3
| 18
Плей-офф
|ПСЖ
|2
|3
| 19
Плей-офф
|Селтик
|2
|3
| 20
Плей-офф
|Брюгге
|2
|3
| 21
Плей-офф
|Фейеноорд
|2
|3
| 22
Плей-офф
|Атлетико М
|2
|3
| 23
Плей-офф
|Реал Мадрид
|2
|3
| 24
Плей-офф
|Болонья
|2
|1
|25
|Шахтёр
|2
|1
|26
|ПСВ Эйндховен
|2
|1
|27
|Штутгарт
|2
|1
|28
|Динамо З
|2
|1
|29
|РБ Лейпциг
|2
|0
|30
|Жирона
|2
|0
|31
|Штурм
|2
|0
|32
|Милан
|2
|0
|33
|Црвена Звезда
|2
|0
|34
|Ред Булл Зальцбург
|2
|0
|35
|Слован Бр
|2
|0
|36
|Янг Бойз
|2
|0