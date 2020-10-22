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Штурм - Спортинг 22 Октября прямая трансляция

Стадион: 28 Блэк Арена (Клагенфурт, Австрия), вместимость: 32000
22 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Георгий Круашвили (Грузия);
Штурм
Спортинг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штурм - Спортинг, которое состоится 22 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: 28 Блэк Арена (Клагенфурт, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штурм
Грац, Австрия
Спортинг
Лиссабон, Португалия
1НидерландыврКьелл Схерпен
24БельгиязщДимитри Лавале
35АвстриязщНиклас Гейрхофер
47АвстриязщЭмануэль Айву
22Босния и ГерцеговиназщЮсуф Газибегович
8Кот-д'ИвуарпзМалик Ялькуе
10ГрузияпзОтар Китеишвили
21ДанияпзТочи Чуквуани
15ДаниянпВильям Бёвинг
20НорвегиянпСиди Ятта
18ДаниянпМика Биерет
1УругвайврФранко Израэль
6БельгиязщЗено Дебаст
22ИспаниязщИван Фреснеда
21МозамбикпзДжени Катамо
42ДанияпзМортен Юльманн
5ЯпонияпзХидемаса Морита
11ПортугалияпзНуну Сантуш
47ПортугалияпзРикарду Эсгаю
57ПортугалияпзДжовани Кенда
17ПортугалиянпФрансиску Тринкан
9ШвециянпВиктор Дьёкереш
Главные тренеры
АвстрияКристиан Ильцер
ПортугалияРубен Аморим
История личных встреч
14.12.2023Лига ЕвропыГруппа D. 6-й турСпортинг3 : 0Штурм
21.09.2023Лига ЕвропыГруппа D. 1-й турШтурм1 : 2Спортинг
19.10.2024Австрия — Бундеслига10-й турШтурм5 : 2
06.10.2024Австрия — Бундеслига9-й турШтурм5 : 0
02.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 2-й турШтурм0 : 1
28.09.2024Австрия — Бундеслига8-й тур1 : 2Штурм
25.09.2024Австрия — Бундеслига6-й тур2 : 2Штурм
18.10.2024Кубок Португалии1/32 финала1 : 2Спортинг
05.10.2024Португалия — Примейра8-й турСпортинг2 : 0
01.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 2-й тур1 : 1Спортинг
27.09.2024Португалия — Примейра7-й тур0 : 3Спортинг
22.09.2024Португалия — Примейра6-й турСпортинг3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Боруссия Д26
2
1/8 финала
Брест26
3
1/8 финала
Бенфика26
4
1/8 финала
Байер26
5
1/8 финала
Ливерпуль26
6
1/8 финала
Астон Вилла26
7
1/8 финала
Ювентус26
8
1/8 финала
Манчестер Сити24
9
Плей-офф
Интер М24
10
Плей-офф
Аталанта24
11
Плей-офф
Арсенал24
12
Плей-офф
Спарта П24
13
Плей-офф
Спортинг24
14
Плей-офф
Монако24
15
Плей-офф
Лилль23
16
Плей-офф
Бавария23
17
Плей-офф
Барселона23
18
Плей-офф
ПСЖ23
19
Плей-офф
Селтик23
20
Плей-офф
Брюгге23
21
Плей-офф
Фейеноорд23
22
Плей-офф
Атлетико М23
23
Плей-офф
Реал Мадрид23
24
Плей-офф
Болонья21
25 Шахтёр21
26 ПСВ Эйндховен21
27 Штутгарт21
28 Динамо З21
29 РБ Лейпциг20
30 Жирона20
31 Штурм20
32 Милан20
33 Црвена Звезда20
34 Ред Булл Зальцбург20
35 Слован Бр20
36 Янг Бойз20

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