Динамо Мх - Спартак М 22 Октября прямая трансляция
22 Октября 2024 года в 18:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа A. 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - Спартак М, которое состоится 22 Октября 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа A. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Спартак М
Москва
Главные тренеры
|Хасанби Эдуардович Биджиев
|Деян Станкович
История личных встреч
|15.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|27.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 3-й тур
|0 : 1
|19.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 1
|06.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|02.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 5-й тур
|3 : 3 5 : 3
|29.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 1
|22.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 0
|19.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 3
|18.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|1 : 4
|05.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 0
|04.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|2 : 0
|02.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 5-й тур
|2 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Кубка России — 2024/2025: «Динамо» (Махачкала) — «Спартак». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|5
|12
|2
|Динамо М
|5
|8
|3
|Динамо Мх
|5
|8
|4
|Крылья Советов
|5
|2
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|5
|15
|2
|Ростов
|5
|10
|3
|Химки
|5
|5
|4
|Оренбург
|5
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|ЦСКА
|5
|11
|2
|Ахмат
|5
|9
|3
|Краснодар
|5
|9
|4
|Пари Нижний Новгород
|5
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|5
|13
|2
|Акрон
|5
|8
|3
|Рубин
|5
|6
|4
|Факел
|5
|3