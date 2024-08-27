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Динамо Мх - Спартак М 22 Октября прямая трансляция

22 Октября 2024 года в 18:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа A. 6-й тур
Динамо Мх
Спартак М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - Спартак М, которое состоится 22 Октября 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа A. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Спартак М
Москва
Главные тренеры
Россия Хасанби Эдуардович Биджиев
Сербия Деян Станкович
История личных встреч
15.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур Динамо Мх1 : 1Спартак М
27.08.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 3-й тур Спартак М0 : 1Динамо Мх
19.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур Динамо Мх0 : 1
06.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур 1 : 1Динамо Мх
02.10.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 5-й тур 3 : 3 5 : 3Динамо Мх
29.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур Динамо Мх0 : 1
22.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур 0 : 0Динамо Мх
19.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур Спартак М0 : 3
18.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Спартак М1 : 4
05.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур Спартак М3 : 0
04.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 2 : 0Спартак М
02.10.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 5-й тур 2 : 3Спартак М
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Кубка России — 2024/2025: «Динамо» (Махачкала) — «Спартак». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М512
2 Динамо М58
3 Динамо Мх58
4 Крылья Советов52
Группа B
КомандаИО
1 Локомотив М515
2 Ростов510
3 Химки55
4 Оренбург50
Группа C
КомандаИО
1 ЦСКА511
2 Ахмат59
3 Краснодар59
4 Пари Нижний Новгород51
Группа D
КомандаИО
1 Зенит513
2 Акрон58
3 Рубин56
4 Факел53

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