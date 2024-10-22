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ЦСКА - Ахмат 22 Октября прямая трансляция

22 Октября 2024 года в 20:45 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа C. 6-й тур
ЦСКА
Ахмат

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Ахмат, которое состоится 22 Октября 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа C. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
Сербия Марко Николич
Россия Сергей Абуезидович Ташуев
История личных встреч
28.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур ЦСКА3 : 0Ахмат
27.08.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 3-й тур Ахмат0 : 2ЦСКА
26.07.2024 Россия — МФЛ Группа Б ЦСКА6 : 1Ахмат
13.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 ЦСКА2 : 2Ахмат
26.04.2024 Россия — МФЛ Группа Б Ахмат2 : 4ЦСКА
20.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур ЦСКА1 : 2Ахмат
30.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Ахмат2 : 3ЦСКА
29.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур Ахмат1 : 3ЦСКА
11.02.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи ЦСКА1 : 1Ахмат
21.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур ЦСКА4 : 2Ахмат
19.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур 0 : 1ЦСКА
18.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 1 : 2ЦСКА
06.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур 1 : 2ЦСКА
04.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов ЦСКА1 : 0
01.10.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 5-й тур 0 : 2ЦСКА
18.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур Ахмат2 : 3
18.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 1 : 2Ахмат
05.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур 2 : 0Ахмат
04.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Ахмат1 : 2
02.10.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 5-й тур Ахмат3 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Кубка России — 2024/2025: ЦСКА — «Ахмат». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М512
2 Динамо М58
3 Динамо Мх58
4 Крылья Советов52
Группа B
КомандаИО
1 Локомотив М515
2 Ростов510
3 Химки55
4 Оренбург50
Группа C
КомандаИО
1 ЦСКА511
2 Ахмат59
3 Краснодар59
4 Пари Нижний Новгород51
Группа D
КомандаИО
1 Зенит513
2 Акрон58
3 Рубин56
4 Факел53

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