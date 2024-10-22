ЦСКА - Ахмат 22 Октября прямая трансляция
22 Октября 2024 года в 20:45 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа C. 6-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Ахмат, которое состоится 22 Октября 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа C. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЦСКА
Москва
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
|Марко Николич
|Сергей Абуезидович Ташуев
История личных встреч
|28.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 0
|27.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 3-й тур
|0 : 2
|26.07.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|6 : 1
|13.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2
|26.04.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|2 : 4
|20.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 2
|30.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 3
|29.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 3
|11.02.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|21.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|4 : 2
|19.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 1
|18.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|1 : 2
|06.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 2
|04.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|1 : 0
|01.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 5-й тур
|0 : 2
|18.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 3
|18.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|1 : 2
|05.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|04.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|1 : 2
|02.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 5-й тур
|3 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Кубка России — 2024/2025: ЦСКА — «Ахмат». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|5
|12
|2
|Динамо М
|5
|8
|3
|Динамо Мх
|5
|8
|4
|Крылья Советов
|5
|2
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|5
|15
|2
|Ростов
|5
|10
|3
|Химки
|5
|5
|4
|Оренбург
|5
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|ЦСКА
|5
|11
|2
|Ахмат
|5
|9
|3
|Краснодар
|5
|9
|4
|Пари Нижний Новгород
|5
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|5
|13
|2
|Акрон
|5
|8
|3
|Рубин
|5
|6
|4
|Факел
|5
|3