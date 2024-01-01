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Лидс Юнайтед - Уотфорд 22 Октября прямая трансляция

Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 40204
22 Октября 2024 года в 21:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 11-й тур
Лидс Юнайтед
Уотфорд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Уотфорд, которое состоится 22 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Уотфорд
Уотфорд
Главные тренеры
ГерманияДаниэль Фарке
История личных встреч
29.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 39-й турУотфорд2 : 2Лидс Юнайтед
23.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й турЛидс Юнайтед3 : 0Уотфорд
09.04.2022Англия - Премьер-лига32-й турУотфорд0 : 3Лидс Юнайтед
02.10.2021Англия - Премьер-лига7-й турЛидс Юнайтед1 : 0Уотфорд
20.02.2016Кубок Англии1/8 финалаУотфорд1 : 0Лидс Юнайтед
28.02.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 34-й турЛидс Юнайтед2 : 3Уотфорд
23.08.2014Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турУотфорд4 : 1Лидс Юнайтед
18.10.2024Англия — Чемпионшип10-й турЛидс Юнайтед2 : 0
04.10.2024Англия — Чемпионшип9-й тур2 : 2Лидс Юнайтед
01.10.2024Англия — Чемпионшип8-й тур1 : 1Лидс Юнайтед
28.09.2024Англия — Чемпионшип7-й турЛидс Юнайтед3 : 0
21.09.2024Англия — Чемпионшип6-й тур0 : 2Лидс Юнайтед
19.10.2024Англия — Чемпионшип10-й тур3 : 0Уотфорд
05.10.2024Англия — Чемпионшип9-й турУотфорд2 : 1
02.10.2024Англия — Чемпионшип8-й тур3 : 0Уотфорд
28.09.2024Англия — Чемпионшип7-й турУотфорд2 : 1
24.09.2024Англия — Кубок лиги1/16 финала2 : 1Уотфорд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд1022
2
Повышение
Бёрнли1021
3
Плей-офф
Лидс Юнайтед1019
4
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед1019
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион1018
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс1018
7 Норвич Сити1016
8 Уотфорд1016
9 Мидлсбро1014
10 Бристоль Сити1014
11 Оксфорд Юнайтед1013
12 Дерби Каунти1013
13 Суонси Сити1012
14 Халл Сити1012
15 Престон Норт Энд1012
16 Сток Сити1011
17 Лутон Таун1011
18 Шеффилд Уэнсдей1011
19 Плимут Аргайл1011
20 Миллуолл1010
21 Ковентри Сити108
22
Зона вылета
Кардифф Сити108
23
Зона вылета
Портсмут108
24
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс107

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