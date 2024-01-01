Лидс Юнайтед - Уотфорд 22 Октября прямая трансляция
Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 40204
22 Октября 2024 года в 21:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 11-й тур
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Уотфорд, которое состоится 22 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Уотфорд
Уотфорд
Главные тренеры
|Даниэль Фарке
История личных встреч
|29.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 39-й тур
|2 : 2
|23.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|3 : 0
|09.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 3
|02.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 0
|20.02.2016
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 0
|28.02.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 34-й тур
|2 : 3
|23.08.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|4 : 1
|18.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|10-й тур
|2 : 0
|04.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|9-й тур
|2 : 2
|01.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|8-й тур
|1 : 1
|28.09.2024
|Англия — Чемпионшип
|7-й тур
|3 : 0
|21.09.2024
|Англия — Чемпионшип
|6-й тур
|0 : 2
|19.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|10-й тур
|3 : 0
|05.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|9-й тур
|2 : 1
|02.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|8-й тур
|3 : 0
|28.09.2024
|Англия — Чемпионшип
|7-й тур
|2 : 1
|24.09.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Сандерленд
|10
|22
| 2
Повышение
|Бёрнли
|10
|21
| 3
Плей-офф
|Лидс Юнайтед
|10
|19
| 4
Плей-офф
|Шеффилд Юнайтед
|10
|19
| 5
Плей-офф
|Вест Бромвич Альбион
|10
|18
| 6
Плей-офф
|Блэкберн Роверс
|10
|18
|7
|Норвич Сити
|10
|16
|8
|Уотфорд
|10
|16
|9
|Мидлсбро
|10
|14
|10
|Бристоль Сити
|10
|14
|11
|Оксфорд Юнайтед
|10
|13
|12
|Дерби Каунти
|10
|13
|13
|Суонси Сити
|10
|12
|14
|Халл Сити
|10
|12
|15
|Престон Норт Энд
|10
|12
|16
|Сток Сити
|10
|11
|17
|Лутон Таун
|10
|11
|18
|Шеффилд Уэнсдей
|10
|11
|19
|Плимут Аргайл
|10
|11
|20
|Миллуолл
|10
|10
|21
|Ковентри Сити
|10
|8
| 22
Зона вылета
|Кардифф Сити
|10
|8
| 23
Зона вылета
|Портсмут
|10
|8
| 24
Зона вылета
|Куинз Парк Рейнджерс
|10
|7