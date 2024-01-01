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Престон Норт Энд - Норвич Сити 22 Октября прямая трансляция

Стадион: Дипдейл (Престон, Англия), вместимость: 23408
22 Октября 2024 года в 21:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 11-й тур
Престон Норт Энд
Норвич Сити

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Престон Норт Энд - Норвич Сити, которое состоится 22 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Дипдейл (Престон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Престон Норт Энд
Престон
Норвич Сити
Норидж
Главные тренеры
Англия Пол Хекингботтом
История личных встреч
13.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Престон Норт Энд0 : 1Норвич Сити
09.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Норвич Сити0 : 0Престон Норт Энд
14.01.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Престон Норт Энд0 : 4Норвич Сити
08.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Норвич Сити2 : 3Престон Норт Энд
02.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Престон Норт Энд1 : 1Норвич Сити
19.09.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Норвич Сити2 : 2Престон Норт Энд
04.01.2020 Кубок Англии 1/32 финала Престон Норт Энд2 : 4Норвич Сити
13.02.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Престон Норт Энд3 : 1Норвич Сити
22.08.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Норвич Сити2 : 0Престон Норт Энд
21.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Престон Норт Энд0 : 0Норвич Сити
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур Престон Норт Энд1 : 0
05.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур 0 : 0Престон Норт Энд
02.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур Престон Норт Энд3 : 0
28.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур 3 : 1Престон Норт Энд
22.09.2024 Англия — Чемпионшип 6-й тур Престон Норт Энд0 : 0
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур 1 : 1Норвич Сити
05.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур Норвич Сити4 : 0
01.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур Норвич Сити1 : 1
28.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур 2 : 3Норвич Сити
21.09.2024 Англия — Чемпионшип 6-й тур Норвич Сити4 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд1022
2
Повышение
Бёрнли1021
3
Плей-офф
Лидс Юнайтед1019
4
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед1019
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион1018
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс1018
7 Норвич Сити1016
8 Уотфорд1016
9 Мидлсбро1014
10 Бристоль Сити1014
11 Оксфорд Юнайтед1013
12 Дерби Каунти1013
13 Суонси Сити1012
14 Халл Сити1012
15 Престон Норт Энд1012
16 Сток Сити1011
17 Лутон Таун1011
18 Шеффилд Уэнсдей1011
19 Плимут Аргайл1011
20 Миллуолл1010
21 Ковентри Сити108
22
Зона вылета
Кардифф Сити108
23
Зона вылета
Портсмут108
24
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс107

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