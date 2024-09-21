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Оксфорд Юнайтед - Дерби Каунти 22 Октября прямая трансляция

Стадион: Кассам (Оксфорд, Англия), вместимость: 12500
22 Октября 2024 года в 21:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 11-й тур
Оксфорд Юнайтед
Дерби Каунти

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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оксфорд Юнайтед - Дерби Каунти, которое состоится 22 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Кассам (Оксфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оксфорд Юнайтед
Оксфорд
Дерби Каунти
Дерби
История личных встреч
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур Оксфорд Юнайтед1 : 1
05.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур 1 : 1Оксфорд Юнайтед
01.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур 2 : 2Оксфорд Юнайтед
28.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур Оксфорд Юнайтед0 : 0
21.09.2024 Англия — Чемпионшип 6-й тур 2 : 1Оксфорд Юнайтед
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур 1 : 1Дерби Каунти
05.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур Дерби Каунти2 : 0
01.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур 2 : 0Дерби Каунти
28.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур Дерби Каунти2 : 3
21.09.2024 Англия — Чемпионшип 6-й тур 1 : 0Дерби Каунти
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд1022
2
Повышение
Бёрнли1021
3
Плей-офф
Лидс Юнайтед1019
4
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед1019
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион1018
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс1018
7 Норвич Сити1016
8 Уотфорд1016
9 Мидлсбро1014
10 Бристоль Сити1014
11 Оксфорд Юнайтед1013
12 Дерби Каунти1013
13 Суонси Сити1012
14 Халл Сити1012
15 Престон Норт Энд1012
16 Сток Сити1011
17 Лутон Таун1011
18 Шеффилд Уэнсдей1011
19 Плимут Аргайл1011
20 Миллуолл1010
21 Ковентри Сити108
22
Зона вылета
Кардифф Сити108
23
Зона вылета
Портсмут108
24
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс107

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