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Янг Бойз - Интер М 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Ванкдорф (Берн, Швейцария), вместимость: 32000
23 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Янг Бойз
Интер М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Янг Бойз - Интер М, которое состоится 23 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Ванкдорф (Берн, Швейцария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Янг Бойз
Берн, Швейцария
Интер М
Милан, Италия
26ШвейцарияврДавид фон Бальмос
24ШвейцариязщЗакари Атекаме
13ГвинеязщМохамед Али
23ШвейцариязщЛорис Бенито
3ФранциязщЖауэн Аджам
20СенегалпзШейх Ньясс
39ШвейцарияпзДариан Малес
77ШвейцарияпзЖоэль Монтейру
7ШвейцариянпФилип Угринич
9ШвейцариянпСедрик Иттен
15ДР КонгонпМешак Элиа
1ШвейцарияврЯн Зоммер
28ФранциязщБенжамен Павар
6НидерландызщСтефан де Врей
95ИталиязщАлессандро Бастони
2НидерландызщДензел Думфрис
23ИталияпзНиколо Барелла
16ИталияпзДавиде Фраттези
22АрменияпзГенрих Мхитарян
32ИталияпзФедерико Димарко
9ФранциянпМаркус Тюрам
10АргентинанпЛаутаро Мартинес
Главные тренеры
ШвейцарияПатрик Рахмен
ИталияСимоне Индзаги
История личных встреч
19.10.2024Швейцария — Суперлига10-й турЯнг Бойз2 : 1
06.10.2024Швейцария — Суперлига9-й тур1 : 0Янг Бойз
01.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 2-й тур5 : 0Янг Бойз
28.09.2024Швейцария — Суперлига8-й турЯнг Бойз0 : 1
22.09.2024Швейцария — Суперлига7-й тур1 : 4Янг Бойз
20.10.2024Италия — Серия А8-й тур0 : 1Интер М
05.10.2024Италия — Серия А7-й турИнтер М3 : 2
01.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 2-й турИнтер М4 : 0
28.09.2024Италия — Серия А6-й тур2 : 3Интер М
22.09.2024Италия — Серия А5-й турИнтер М1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Монако37
2
1/8 финала
Боруссия Д26
3
1/8 финала
Брест26
4
1/8 финала
Бенфика26
5
1/8 финала
Байер26
6
1/8 финала
Ливерпуль26
7
1/8 финала
Астон Вилла26
8
1/8 финала
Ювентус26
9
Плей-офф
Манчестер Сити24
10
Плей-офф
Интер М24
11
Плей-офф
Аталанта24
12
Плей-офф
Арсенал24
13
Плей-офф
Спарта П24
14
Плей-офф
Спортинг24
15
Плей-офф
Милан33
16
Плей-офф
Лилль23
17
Плей-офф
Бавария23
18
Плей-офф
Барселона23
19
Плей-офф
ПСЖ23
20
Плей-офф
Селтик23
21
Плей-офф
Фейеноорд23
22
Плей-офф
Атлетико М23
23
Плей-офф
Реал Мадрид23
24
Плей-офф
Брюгге33
25 Болонья21
26 Шахтёр21
27 ПСВ Эйндховен21
28 Штутгарт21
29 Динамо З21
30 РБ Лейпциг20
31 Жирона20
32 Штурм20
33 Ред Булл Зальцбург20
34 Слован Бр20
35 Янг Бойз20
36 Црвена Звезда30

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