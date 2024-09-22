Янг Бойз - Интер М 23 Октября прямая трансляция
Стадион: Ванкдорф (Берн, Швейцария), вместимость: 32000
23 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Янг Бойз - Интер М, которое состоится 23 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Ванкдорф (Берн, Швейцария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Янг Бойз
Берн, Швейцария
Интер М
Милан, Италия
|26
|вр
|Давид фон Бальмос
|24
|зщ
|Закари Атекаме
|13
|зщ
|Мохамед Али
|23
|зщ
|Лорис Бенито
|3
|зщ
|Жауэн Аджам
|20
|пз
|Шейх Ньясс
|39
|пз
|Дариан Малес
|77
|пз
|Жоэль Монтейру
|7
|нп
|Филип Угринич
|9
|нп
|Седрик Иттен
|15
|нп
|Мешак Элиа
|1
|вр
|Ян Зоммер
|28
|зщ
|Бенжамен Павар
|6
|зщ
|Стефан де Врей
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|2
|зщ
|Дензел Думфрис
|23
|пз
|Николо Барелла
|16
|пз
|Давиде Фраттези
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
|32
|пз
|Федерико Димарко
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
Главные тренеры
|Патрик Рахмен
|Симоне Индзаги
История личных встреч
|19.10.2024
|Швейцария — Суперлига
|10-й тур
|2 : 1
|06.10.2024
|Швейцария — Суперлига
|9-й тур
|1 : 0
|01.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|5 : 0
|28.09.2024
|Швейцария — Суперлига
|8-й тур
|0 : 1
|22.09.2024
|Швейцария — Суперлига
|7-й тур
|1 : 4
|20.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|0 : 1
|05.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|3 : 2
|01.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|4 : 0
|28.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|2 : 3
|22.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Монако
|3
|7
| 2
1/8 финала
|Боруссия Д
|2
|6
| 3
1/8 финала
|Брест
|2
|6
| 4
1/8 финала
|Бенфика
|2
|6
| 5
1/8 финала
|Байер
|2
|6
| 6
1/8 финала
|Ливерпуль
|2
|6
| 7
1/8 финала
|Астон Вилла
|2
|6
| 8
1/8 финала
|Ювентус
|2
|6
| 9
Плей-офф
|Манчестер Сити
|2
|4
| 10
Плей-офф
|Интер М
|2
|4
| 11
Плей-офф
|Аталанта
|2
|4
| 12
Плей-офф
|Арсенал
|2
|4
| 13
Плей-офф
|Спарта П
|2
|4
| 14
Плей-офф
|Спортинг
|2
|4
| 15
Плей-офф
|Милан
|3
|3
| 16
Плей-офф
|Лилль
|2
|3
| 17
Плей-офф
|Бавария
|2
|3
| 18
Плей-офф
|Барселона
|2
|3
| 19
Плей-офф
|ПСЖ
|2
|3
| 20
Плей-офф
|Селтик
|2
|3
| 21
Плей-офф
|Фейеноорд
|2
|3
| 22
Плей-офф
|Атлетико М
|2
|3
| 23
Плей-офф
|Реал Мадрид
|2
|3
| 24
Плей-офф
|Брюгге
|3
|3
|25
|Болонья
|2
|1
|26
|Шахтёр
|2
|1
|27
|ПСВ Эйндховен
|2
|1
|28
|Штутгарт
|2
|1
|29
|Динамо З
|2
|1
|30
|РБ Лейпциг
|2
|0
|31
|Жирона
|2
|0
|32
|Штурм
|2
|0
|33
|Ред Булл Зальцбург
|2
|0
|34
|Слован Бр
|2
|0
|35
|Янг Бойз
|2
|0
|36
|Црвена Звезда
|3
|0