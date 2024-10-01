РБ Лейпциг - Ливерпуль 23 Октября прямая трансляция
Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
23 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Ливерпуль, которое состоится 23 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Лейпциг (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
|1
|вр
|Петер Гулачи
|16
|зщ
|Лукас Клостерман
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|3
|зщ
|Лютсхарел Гертрейда
|18
|пз
|Артур Вермерен
|8
|пз
|Амаду Айдара
|7
|пз
|Антонио Нуса
|10
|пз
|Хави Симонс
|30
|пз
|Беньямин Шешко
|11
|нп
|Луа Опенда
|62
|вр
|Кивин Келлехер
|66
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|26
|зщ
|Эндрю Робертсон
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|17
|пз
|Кёртис Джонс
|11
|пз
|Мохамед Салах
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|7
|нп
|Луис Диас
|9
|нп
|Дарвин Нуньес
Главные тренеры
|Марко Розе
|Арне Слот
История личных встреч
|21.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|0 : 5
|10.03.2021
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 0
|16.02.2021
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 2
|19.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|0 : 2
|06.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|0 : 1
|02.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 3
|28.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|4 : 0
|22.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|0 : 0
|20.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 1
|05.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 1
|02.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 0
|28.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 2
|25.09.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|5 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура общего этапа Лиги чемпионов: «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Монако
|3
|7
| 2
1/8 финала
|Боруссия Д
|2
|6
| 3
1/8 финала
|Брест
|2
|6
| 4
1/8 финала
|Бенфика
|2
|6
| 5
1/8 финала
|Байер
|2
|6
| 6
1/8 финала
|Ливерпуль
|2
|6
| 7
1/8 финала
|Астон Вилла
|2
|6
| 8
1/8 финала
|Ювентус
|2
|6
| 9
Плей-офф
|Манчестер Сити
|2
|4
| 10
Плей-офф
|Интер М
|2
|4
| 11
Плей-офф
|Аталанта
|2
|4
| 12
Плей-офф
|Арсенал
|2
|4
| 13
Плей-офф
|Спарта П
|2
|4
| 14
Плей-офф
|Спортинг
|2
|4
| 15
Плей-офф
|Милан
|3
|3
| 16
Плей-офф
|Лилль
|2
|3
| 17
Плей-офф
|Бавария
|2
|3
| 18
Плей-офф
|Барселона
|2
|3
| 19
Плей-офф
|ПСЖ
|2
|3
| 20
Плей-офф
|Селтик
|2
|3
| 21
Плей-офф
|Фейеноорд
|2
|3
| 22
Плей-офф
|Атлетико М
|2
|3
| 23
Плей-офф
|Реал Мадрид
|2
|3
| 24
Плей-офф
|Брюгге
|3
|3
|25
|Болонья
|2
|1
|26
|Шахтёр
|2
|1
|27
|ПСВ Эйндховен
|2
|1
|28
|Штутгарт
|2
|1
|29
|Динамо З
|2
|1
|30
|РБ Лейпциг
|2
|0
|31
|Жирона
|2
|0
|32
|Штурм
|2
|0
|33
|Ред Булл Зальцбург
|2
|0
|34
|Слован Бр
|2
|0
|35
|Янг Бойз
|2
|0
|36
|Црвена Звезда
|3
|0