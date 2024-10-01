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РБ Лейпциг - Ливерпуль 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
23 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария);
РБ Лейпциг
Ливерпуль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Ливерпуль, которое состоится 23 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Лейпциг (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1ВенгрияврПетер Гулачи
16ГерманиязщЛукас Клостерман
4ВенгриязщВилли Орбан
23ФранциязщКастелло Люкеба
3НидерландызщЛютсхарел Гертрейда
18БельгияпзАртур Вермерен
8МалипзАмаду Айдара
7НорвегияпзАнтонио Нуса
10НидерландыпзХави Симонс
30СловенияпзБеньямин Шешко
11БельгиянпЛуа Опенда
62ИрландияврКивин Келлехер
66АнглиязщТрент Александер-Арнольд
5ФранциязщИбраима Конате
4НидерландызщВирджил ван Дейк
26ШотландиязщЭндрю Робертсон
38НидерландыпзРайан Гравенберх
17АнглияпзКёртис Джонс
11ЕгипетпзМохамед Салах
8ВенгрияпзДоминик Собослаи
7КолумбиянпЛуис Диас
9УругвайнпДарвин Нуньес
Главные тренеры
ГерманияМарко Розе
НидерландыАрне Слот
История личных встреч
21.07.2022Товарищеские матчи (клубы) - 2022Товарищеские матчиРБ Лейпциг0 : 5Ливерпуль
10.03.2021Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матчЛиверпуль2 : 0РБ Лейпциг
16.02.2021Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матчРБ Лейпциг0 : 2Ливерпуль
19.10.2024Германия — Бундеслига7-й тур0 : 2РБ Лейпциг
06.10.2024Германия — Бундеслига6-й тур0 : 1РБ Лейпциг
02.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 2-й турРБ Лейпциг2 : 3
28.09.2024Германия — Бундеслига5-й турРБ Лейпциг4 : 0
22.09.2024Германия — Бундеслига4-й тур0 : 0РБ Лейпциг
20.10.2024Англия — Премьер-лига8-й турЛиверпуль2 : 1
05.10.2024Англия — Премьер-лига7-й тур0 : 1Ливерпуль
02.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 2-й турЛиверпуль2 : 0
28.09.2024Англия — Премьер-лига6-й тур1 : 2Ливерпуль
25.09.2024Англия — Кубок лиги1/16 финалаЛиверпуль5 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура общего этапа Лиги чемпионов: «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Монако37
2
1/8 финала
Боруссия Д26
3
1/8 финала
Брест26
4
1/8 финала
Бенфика26
5
1/8 финала
Байер26
6
1/8 финала
Ливерпуль26
7
1/8 финала
Астон Вилла26
8
1/8 финала
Ювентус26
9
Плей-офф
Манчестер Сити24
10
Плей-офф
Интер М24
11
Плей-офф
Аталанта24
12
Плей-офф
Арсенал24
13
Плей-офф
Спарта П24
14
Плей-офф
Спортинг24
15
Плей-офф
Милан33
16
Плей-офф
Лилль23
17
Плей-офф
Бавария23
18
Плей-офф
Барселона23
19
Плей-офф
ПСЖ23
20
Плей-офф
Селтик23
21
Плей-офф
Фейеноорд23
22
Плей-офф
Атлетико М23
23
Плей-офф
Реал Мадрид23
24
Плей-офф
Брюгге33
25 Болонья21
26 Шахтёр21
27 ПСВ Эйндховен21
28 Штутгарт21
29 Динамо З21
30 РБ Лейпциг20
31 Жирона20
32 Штурм20
33 Ред Булл Зальцбург20
34 Слован Бр20
35 Янг Бойз20
36 Црвена Звезда30

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