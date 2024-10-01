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Бенфика - Фейеноорд 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
23 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Халил Мелер (Турция);
Бенфика
Фейеноорд

Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Фейеноорд, которое состоится 23 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
1УкраинаврАнатолий Трубин
6ДаниязщАлександр Бах
44ПортугалиязщТомаш Араужу
30АргентиназщНиколас Отаменди
3ИспаниязщАльваро Фернандес
18ЛюксембургпзЛеандро Баррейро
61ПортугалияпзФлорентину Луиш
10ТурцияпзОркун Кёкчю
11АргентинапзАнхель Ди Мария
17ТурцияпзКерем Актюркоглу
14ГрециянпВангелис Павлидис
22ГерманияврТимон Велленройтер
30ШвейцариязщДжордан Лотомба
18АвстриязщГернот Траунер
33СловакиязщДавид Ганцко
16ИспаниязщУго Буэно
27НидерландыпзАнтони Миламбо
4Южная КореяпзХван Ин Бём
8НидерландыпзКвинтен Тимбер
38ГананпИбрахим Осман
9ЯпониянпАясэ Уэда
14БразилиянпИгор Пайшао
Главные тренеры
ПортугалияБруну Лаже
ДанияБрайан Приске Педерсен
История личных встреч
30.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиФейеноорд2 : 1Бенфика
19.10.2024Кубок Португалии1/32 финала0 : 2Бенфика
02.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 2-й турБенфика4 : 0
28.09.2024Португалия — Примейра7-й турБенфика5 : 1
23.09.2024Португалия — Примейра6-й тур0 : 3Бенфика
19.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур1 : 2Бенфика
19.10.2024Нидерланды — Эредивизия9-й тур1 : 5Фейеноорд
06.10.2024Нидерланды — Эредивизия8-й турФейеноорд2 : 1
02.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 2-й тур2 : 3Фейеноорд
28.09.2024Нидерланды — Эредивизия7-й тур1 : 1Фейеноорд
22.09.2024Нидерланды — Эредивизия6-й турФейеноорд2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Монако37
2
1/8 финала
Боруссия Д26
3
1/8 финала
Брест26
4
1/8 финала
Бенфика26
5
1/8 финала
Байер26
6
1/8 финала
Ливерпуль26
7
1/8 финала
Астон Вилла26
8
1/8 финала
Ювентус26
9
Плей-офф
Манчестер Сити24
10
Плей-офф
Интер М24
11
Плей-офф
Аталанта24
12
Плей-офф
Арсенал24
13
Плей-офф
Спарта П24
14
Плей-офф
Спортинг24
15
Плей-офф
Милан33
16
Плей-офф
Лилль23
17
Плей-офф
Бавария23
18
Плей-офф
Барселона23
19
Плей-офф
ПСЖ23
20
Плей-офф
Селтик23
21
Плей-офф
Фейеноорд23
22
Плей-офф
Атлетико М23
23
Плей-офф
Реал Мадрид23
24
Плей-офф
Брюгге33
25 Болонья21
26 Шахтёр21
27 ПСВ Эйндховен21
28 Штутгарт21
29 Динамо З21
30 РБ Лейпциг20
31 Жирона20
32 Штурм20
33 Ред Булл Зальцбург20
34 Слован Бр20
35 Янг Бойз20
36 Црвена Звезда30

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