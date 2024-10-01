Бенфика - Фейеноорд 23 Октября прямая трансляция
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
23 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Халил Мелер (Турция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Фейеноорд, которое состоится 23 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|6
|зщ
|Александр Бах
|44
|зщ
|Томаш Араужу
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|3
|зщ
|Альваро Фернандес
|18
|пз
|Леандро Баррейро
|61
|пз
|Флорентину Луиш
|10
|пз
|Оркун Кёкчю
|11
|пз
|Анхель Ди Мария
|17
|пз
|Керем Актюркоглу
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
|22
|вр
|Тимон Велленройтер
|30
|зщ
|Джордан Лотомба
|18
|зщ
|Гернот Траунер
|33
|зщ
|Давид Ганцко
|16
|зщ
|Уго Буэно
|27
|пз
|Антони Миламбо
|4
|пз
|Хван Ин Бём
|8
|пз
|Квинтен Тимбер
|38
|нп
|Ибрахим Осман
|9
|нп
|Аясэ Уэда
|14
|нп
|Игор Пайшао
Главные тренеры
|Бруну Лаже
|Брайан Приске Педерсен
История личных встреч
|30.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|19.10.2024
|Кубок Португалии
|1/32 финала
|0 : 2
|02.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|4 : 0
|28.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|5 : 1
|23.09.2024
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|0 : 3
|19.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 2
|19.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|1 : 5
|06.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|2 : 1
|02.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 3
|28.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|1 : 1
|22.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Монако
|3
|7
| 2
1/8 финала
|Боруссия Д
|2
|6
| 3
1/8 финала
|Брест
|2
|6
| 4
1/8 финала
|Бенфика
|2
|6
| 5
1/8 финала
|Байер
|2
|6
| 6
1/8 финала
|Ливерпуль
|2
|6
| 7
1/8 финала
|Астон Вилла
|2
|6
| 8
1/8 финала
|Ювентус
|2
|6
| 9
Плей-офф
|Манчестер Сити
|2
|4
| 10
Плей-офф
|Интер М
|2
|4
| 11
Плей-офф
|Аталанта
|2
|4
| 12
Плей-офф
|Арсенал
|2
|4
| 13
Плей-офф
|Спарта П
|2
|4
| 14
Плей-офф
|Спортинг
|2
|4
| 15
Плей-офф
|Милан
|3
|3
| 16
Плей-офф
|Лилль
|2
|3
| 17
Плей-офф
|Бавария
|2
|3
| 18
Плей-офф
|Барселона
|2
|3
| 19
Плей-офф
|ПСЖ
|2
|3
| 20
Плей-офф
|Селтик
|2
|3
| 21
Плей-офф
|Фейеноорд
|2
|3
| 22
Плей-офф
|Атлетико М
|2
|3
| 23
Плей-офф
|Реал Мадрид
|2
|3
| 24
Плей-офф
|Брюгге
|3
|3
|25
|Болонья
|2
|1
|26
|Шахтёр
|2
|1
|27
|ПСВ Эйндховен
|2
|1
|28
|Штутгарт
|2
|1
|29
|Динамо З
|2
|1
|30
|РБ Лейпциг
|2
|0
|31
|Жирона
|2
|0
|32
|Штурм
|2
|0
|33
|Ред Булл Зальцбург
|2
|0
|34
|Слован Бр
|2
|0
|35
|Янг Бойз
|2
|0
|36
|Црвена Звезда
|3
|0