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Галатасарай - Эльфсборг 23 Октября прямая трансляция

Стадион: РАМС Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 53798
23 Октября 2024 года в 17:30 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 3-й тур
Галатасарай
Эльфсборг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай - Эльфсборг, которое состоится 23 Октября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: РАМС Парк (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Галатасарай
Стамбул, Турция
Эльфсборг
Борас, Швеция
Главные тренеры
Турция Окан Бурук
Швеция Оскар Хильемарк
История личных встреч
19.10.2024 Турция — Суперлига 9-й тур 0 : 3Галатасарай
06.10.2024 Турция — Суперлига 8-й тур Галатасарай1 : 0
03.10.2024 Лига Европы Общий этап. 2-й тур 2 : 2Галатасарай
28.09.2024 Турция — Суперлига 7-й тур Галатасарай3 : 3
25.09.2024 Лига Европы Общий этап. 1-й тур Галатасарай3 : 1
19.10.2024 Швеция — Аллсвенскан — 2024 27-й тур Эльфсборг1 : 3
06.10.2024 Швеция — Аллсвенскан — 2024 26-й тур 4 : 1Эльфсборг
03.10.2024 Лига Европы Общий этап. 2-й тур Эльфсборг1 : 0
29.09.2024 Швеция — Аллсвенскан — 2024 25-й тур 1 : 3Эльфсборг
25.09.2024 Лига Европы Общий этап. 1-й тур 3 : 2Эльфсборг
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Лацио26
2
1/8 финала
Лион26
3
1/8 финала
Стяуа26
4
1/8 финала
Тоттенхэм Хотспур26
5
1/8 финала
Андерлехт26
6
1/8 финала
Аякс24
7
1/8 финала
Хоффенхайм24
8
1/8 финала
Славия П24
9
Плей-офф
Мидтьюлланн24
10
Плей-офф
Айнтрахт Ф24
11
Плей-офф
Галатасарай24
12
Плей-офф
Атлетик Б24
13
Плей-офф
Будё-Глимт24
14
Плей-офф
Фенербахче24
15
Плей-офф
Олимпиакос23
16
Плей-офф
Рейнджерс23
17
Плей-офф
АЗ Алкмар23
18
Плей-офф
Эльфсборг23
19
Плей-офф
Мальмё23
20
Плей-офф
Брага23
21
Плей-офф
Твенте22
22
Плей-офф
Манчестер Юнайтед22
23
Плей-офф
Виктория Пльзень22
24
Плей-офф
Реал Сосьедад21
25 Ницца21
26 Порту21
27 Юнион21
28 Рома21
29 Лудогорец21
30 РФШ21
31 Ференцварош20
32 Маккаби Т-А20
33 ПАОК20
34 Карабах20
35 Динамо К20
36 Бешикташ20

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